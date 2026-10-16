Daunis Auers par birokrātiju: “Tā ir valsts neuzticēšanās sabiedrībai”
Sabiedrībā valdošais uzskats par birokrātiju visbiežāk ir reducēts līdz vienkāršotam priekšstatam par lieku ierēdņu armiju, kuras mehāniska samazināšana vienā mirklī atrisinātu visas valsts pārvaldes problēmas.
Tomēr, kā norāda politologs un Latvijas Universitātes asociētais profesors Daunis Auers, šāda populistiska pieeja neiztur kritiku. Profesors skaidro, ka birokrātija ir pārvaldes forma, kas vēsturiski parādījās 19. gadsimtā kopā ar moderno valstu veidošanos, un bez tās valsts kā vienots organisms vispār nespēj eksistēt. Pirms birokrātijas rašanās valstis tika pārvaldītas personalizētā veidā, piemēram, monarhs varēja uzticēt nodokļu iekasēšanu vai izglītības procesu vadību savas ģimenes locekļiem, kas nozīmēja tiešu labumu gūšanu šauram lokam. Turpretī modernā birokrātija attīstījās kā depersonalizēta, objektīvāka un neitrālāka sistēma, kurā strādā dažādu nozaru profesionāļi, pārvaldot valsti līdzīgi tam, kā tiek vadīts liels uzņēmums.
Valsts funkciju izplešanās
Lai izprastu, kāpēc administratīvais aparāts mūsdienās šķiet tik milzīgs, jāatskatās uz valsts funkciju evolūciju pēdējā gadsimta laikā. Birokrātiskais aparāts ir audzis tiešā sasaistē ar sabiedrības prasībām pēc labklājības un drošības. Daunis Auers atgādina, ka lūzuma punkts bija Lielā krīze pagājušā gadsimta divdesmito gadu beigās, kad valstis masveidā sāka pārņemt sociālās funkcijas. Valsts uzņēmās nodrošināt bezdarbnieku pabalstus, pensijas, palīdzību trūcīgām ģimenēm, bet pēc Otrā pasaules kara Eiropā šim sarakstam pievienojās arī centralizēta izglītības un veselības aprūpes sistēma. Katra jauna funkcija pieprasīja administratīvo resursu, lai šo sistēmu uzraudzītu un vadītu. Šī vēsturiskā procesa rezultātā mūsdienu Eiropā ir valstis, kurās valsts sektors kontrolē pat pusi visas ekonomiskās aktivitātes, un, lai to visu menedžētu, nepieciešams attiecīgs aparāts. Līdz ar to mehāniska ierēdņu skaita samazināšana, neatsakoties no pašām funkcijām, ir bīstama ilūzija. Profesors uzsver šo kopsakarību: “Loģiskā ķēde ir sākt ar birokrātiskajām funkcijām un mēģināt tās mazināt, vienkāršojot procesus. Ja mēs vienkāršojam procesus vai pat likvidējam dažas funkcijas, tad būs vajadzīgs mazāk ierēdņu, jo viņiem būs mazāk darba. Ja mēs pieņemam, ka birokrātiskā sistēma ir racionāla un katram nodarbinātajam ir konkrēti uzdevumi, kā tas lielākoties arī ir, tad, samazinot ierēdņu skaitu, bet nemazinot funkciju skaitu vai birokrātisko slogu, mēs vienkārši radīsim vēl lēnāku un smagnējāku sistēmu. Būs mazāk cilvēku, kas darīs to pašu darba apjomu. Tāpēc pilnīgi loģiski ir vispirms mazināt darba apjomu, un tad dabiski samazināsies arī birokrātu skaits.”
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Nepieciešama revīzija
Politiķu priekšvēlēšanu solījumi par radikālu ierēdņu skaita samazināšanu visbiežāk liecina par neizpratni, kā sistēma darbojas. Ja valsts pārvaldei tiek atņemti cilvēki, bet saglabāti visi līdzšinējie uzdevumi, atlikušie darbinieki vienkārši nespēj fiziski tikt galā ar prasību apjomu, radot vēl lielākus sastrēgumus un palielinot sistēmas neefektivitāti. Pareizajai loģiskajai ķēdei ir jāsākas no otra gala – ar pašu birokrātisko procesu un funkciju revīziju, kur, likvidējot liekās prasības, dabiski samazinās arī nepieciešamo darbinieku skaits. Profesors uzsver, ka daudzi procesi, kas šodien apgrūtina uzņēmējus un iedzīvotājus, ir novecojis pagātnes mantojums. “Daudzas lietas, ko ieviesa deviņdesmitajos gados, bija saistītas ar cīņu pret korupciju. Ceļā uz Eiropas Savienību un NATO mums bija jāievieš dažādas struktūras un procesi, lai to mazinātu. Protams, korupcija Latvijā joprojām eksistē, bet tā jau ir līdzīga tai, kāda tā ir ASV vai ziemeļvalstīs un citur Eiropā; to nekad pilnībā neizskaudīs, sevišķi, ja runa ir par iepirkumiem un pašvaldību līmeni. Mēs esam pārgājuši uz to, ko varētu saukt par “normālu korupciju”. Tā nav nekas labs, bet laiki ir citādi, un rezultātā mēs varam vienkāršot procesus un sākt vairāk uzticēties cits citam.”
Bailes no atbildības
Birokrātijas dzīvotspēju un nemitīgo vēlmi paplašināties veicina arī psiholoģiski faktori, īpaši bailes no personiskās atbildības uzņemšanās. Jo vairāk saskaņojumu, parakstu un kolektīvu balsojumu ir nepieciešams kāda lēmuma pieņemšanai, jo ērtāk tajā var paslēpties ierēdnis, ja kaut kas noiet greizi. Profesors piekrīt redzējumam, ka birokrātija bieži kalpo kā instruments, lai izvairītos no individuālās atbildības, un tas ir novērojams ne tikai valsts pārvaldē, bet pat tādās akadēmiskās iestādēs kā augstskolas. Turklāt pastāv būtiska iekšējā pretruna – cīņu pret birokrātiju visbiežāk tiek uzticēts vadīt pašai birokrātijai, kas ir ieinteresēta savu pozīciju saglabāšanā. Lai šo loku pārrautu, nepieciešams ārējs impulss un cieša sadarbība ar privāto sektoru.
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Kā pozitīvu piemēru Daunis Auers izceļ kaimiņvalsts praksi. “Igaunijā premjerministra pakļautībā tika izveidota birokrātijas apkarošanas grupa, kurā pamata darbu dara uzņēmēji. Viņi nāca ar konkrētiem priekšlikumiem no nozaru asociācijām un individuāliem uzņēmumiem par to, kas būtu jādara. Pirmajā darbības gadā iesniedza 700 dažādu priekšlikumu, vairāk nekā 300 tika akceptēti valdības līmenī un sāka savu ceļu likumdošanā. Pēdējie dati rāda, ka Ministru kabineta līmenī ir pieņemti jau 500 šādu lēmumu, no kuriem daļa jau īstenoti, bet citi tiek virzīti tālāk. Šeit mēs redzam ļoti labu mijiedarbību, kur idejas nāk no ārpuses – no uzņēmējiem –, un tās plecu pie pleca izskata politiķi un vadošie ierēdņi premjerministra uzraudzībā. Kaut kas līdzīgs tagad notiek arī Latvijā – Jāņa Endziņa vadītajā birokrātijas mazināšanas grupā nāk iniciatīvas no dažādām asociācijām, galvenokārt no privātā sektora. Tās tiek izskatītas grupā, kurā ir gan politiskā, gan ierēdnieciskā pārstāvniecība. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai to neatstāj tikai valsts pārvaldes darbinieku un birokrātu ziņā, bet lai nāk idejas no ārpuses, sevišķi no uzņēmējiem, kas visvairāk sastopas ar šiem šķēršļiem.”
Pāreja uz uzticēšanās kultūru
Latvijas lielākais izaicinājums ir pāreja no padomju laika mantojuma, kam raksturīga abpusēja neuzticēšanās (valsts uzskata, ka pilsonis grib to apkrāpt, un pilsonis dara visu, lai nemaksātu nodokļus), uz modernu tiesisku valsti. Daunis Auers uzsver, ka valstij ir jāsāk uzticēties saviem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, un min piemēru no savas pieredzes. “Nesen Vecrīgā pirms koncerta iegāju mazā veikaliņā nopirkt saldējumu. Pārdevējs divas reizes kaut ko ierakstīja kases aparātā un izsniedza divus čekus, kas kopā bija gandrīz pusmetru gari. Viņš visiem godīgi izsniedza šos čekus, lai gan neviens tos neņēma. Vai tas ir samērīgi, ka mēs prasām komersantiem obligāti izsist šos čekus par katru sīkumu? Igaunijā birokrātijas mazināšanas grupa ir pieņēmusi lēmumu, ka papīra čeku izsniedz tikai tad, ja klients to pieprasa. Tas ir pilnīgi loģiski. Mēs neuzticamies tirgotājam, ka viņš to naudu reģistrēs, bet mūsdienās lielākā daļa cilvēku maksā elektroniski, tāpēc visam var izsekot. Tas ir jautājums par to, vai šāda prasība ir normāla, vai arī jau mazliet absurda. Līdzīgi ir ar koku zāģēšanu – lai savā teritorijā nozāģētu koku, ir jāiziet šausmīgi sarežģīts un ilgs process ar neskaitāmām pārbaudēm. Ja šīs pārbaudes notiek ātri un lēti, tad viss ir kārtībā, bet, ja tas ievelkas mēnešiem un ir dārgi, tad tas vairs nav pareizi.”
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Risinājums – omnibusa likumdošana
Birokrātijas mazināšanas grupa iesniegusi Saeimā priekšlikumus, lai šo birokrātijas loku pārrautu. Līdzīgi kā Igaunijā nepieciešams atteikties no mēnešiem ilgas katra atsevišķa likuma grozīšanas un jāievieš tā saucamā omnibusa likumdošana. Daunis Auers skaidro: “Omnibuss ir likumprojekts, kurā vienā paketē var iestrādāt labojumus vairākiem likumiem. Tev nav jāatver astoņi, deviņi vai desmit dažādi likumi un katrā individuāli jālabo punkti – tu pieņem vienu omnibusa likumu, kas automātiski veic labojumus visos pārējos attiecīgajos likumos. Priekšrocība ir tāda, ka tas ir daudz ātrāk un nav riska, ka, atverot kādu atsevišķu likumu Saeimā, opozīcija vai citi politiķi sāks nākt ar visādiem blakus priekšlikumiem un mēģinās mainīt lietas, kuru iznākumu nevar paredzēt. Pieņemot omnibusa likumu, izmaiņas tiek izdarītas centralizēti un uzreiz. Eiropas Komisijā šo principu ļoti plaši izmanto Valdis Dombrovskis, jo tas vienkāršo procesu un samazina smagnējo darbu starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Padomi. Arī Igaunijā to izmanto birokrātijas mazināšanā, un, manuprāt, tas būtu pilnīgi loģiski arī mums Latvijā.”
Profesors Auers rezumē, ka līdz 2028. gadam par birokrātijas mazināšanas mērķi ir jākļūst skaidram principam – visiem jaunajiem tiesību aktiem un normatīviem, kas tiek virzīti Ministru kabinetā un Saeimā, ir jābūt obligāti pievienotam birokrātiskā sloga novērtējumam naudas un stundu izteiksmē. “Tikai tad, kad mēs redzēsim skaitļos, cik daudz laika un naudas katrs jauns noteikums atņem sabiedrībai, mēs spēsim mainīt fokusu no nemitīgas procesa kontrolēšanas uz galarezultātu un beidzot pārtrauksim bezjēdzīgu papīru kalnu ražošanu.”
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