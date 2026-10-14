E-adrese: tava drošā pastkastīte saziņai ar valsti
Arvien vairāk jautājumu ar valsts un pašvaldību iestādēm iespējams nokārtot digitāli – saņemt pakalpojumus, iesniegt dokumentus un sazināties ar iestādēm attālināti. Līdz ar ērtībām būtiska ir arī drošība – pārliecība, ka saziņa notiek ar īsto iestādi, izmantotā vide ir uzticama un personas dati ir aizsargāti. Šim nolūkam portālā Latvija.gov.lv pieejama e-adrese.
Tava oficiālā digitālā pastkastīte, kurā vienuviet nonāk iestāžu vēstules un no kuras droši vari nosūtīt savus dokumentus.
Vairāk nekā e-pasts
E-adrese ir droša un oficiāla digitālā pastkastīte saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm, tiesām, prokuratūru un citām institūcijām. Atšķirībā no parasta e-pasta, kas ir privāts saziņas līdzeklis, e-adrese ir valsts nodrošināts oficiālās elektroniskās saziņas kanāls, savukārt e-adresē nosūtītajiem ziņojumiem ir oficiālas elektroniskas korespondences statuss.
E-adrese nodrošina identificētu sūtītāju, drošu dokumentu apriti un pārbaudāmu piegādi. Vienlaikus dokumenta juridiskais spēks ir atkarīgs no tā veida, satura un normatīvajos aktos noteikto prasību izpildes. Tas nozīmē, ka e-adrese pati par sevi nepiešķir juridisku spēku jebkuram brīvā tekstā rakstītam ziņojumam.
E-adrese ir obligāta juridiskām personām un atsevišķām iedzīvotāju grupām, savukārt pārējie iedzīvotāji to var aktivizēt brīvprātīgi. Arī tad, ja e-adrese nav obligāta, to ir vērts izmantot, jo tā nodrošina ērtu un drošu saziņu ar valsts un pašvaldību iestādēm, ļauj savlaicīgi saņemt svarīgus paziņojumus un palīdz nepalaist garām būtisku informāciju.
Rīkojies neizejot no mājām
Iesniegums pašvaldībai vai dokumenti iestādei? Sagatavo un nosūti tos no savas e-adreses jebkurā laikā, kad tev ir ērti. Arī iestādes atbildi saņemsi turpat.
Ziņojumi sasniegs tevi visur
Ja esi prom no mājām vai ilgāku laiku uzturies ārzemēs, iestāžu vēstules vairs nepaliks neizlasītas pastkastītē pie durvīm. Kad e-adrese ir aktivizēta, iestādes ar tevi sazinās digitāli, nevis pa pastu. Ziņojumus vari izlasīt jebkurā vietā, pieslēdzoties portālam Latvija.gov.lv.
Kārtība tavā pastkastītē
Ja ziņojumu ir daudz, sakārto tos pašu veidotās mapēs, piemēram, pēc iestādes vai tēmas. Portālā pilnveidota arī ziņojumu meklēšana, adresātu izvēle un ziņojumu sagatavošana, tāpēc vajadzīgo saraksti var atrast un jaunu ziņojumu sagatavot ātrāk.
Kā sākt lietot e-adresi
Juridiskām personām un noteiktām iedzīvotāju grupām e-adrese ir obligāta. Pārējie to var aktivizēt brīvprātīgi, un to ir vērts izdarīt jau tagad. Tā tev būs tieša saziņa ar valsti, svarīgus paziņojumus saņemsi laikus un mazāk riskēsi kaut ko palaist garām.
Sākt ir vienkārši. Pieslēdzies portālam Latvija.gov.lv ar eID karti, eParaksts mobile vai Smart-ID. Atver e-adreses iestatījumus, kur redzams tās statuss, un aktivizē e-adresi. To var izdarīt ikviens no 14 gadu vecuma.
Nepalaid garām nevienu ziņu
Lai uzreiz uzzinātu par jaunām vēstulēm, savā profilā norādi un apstiprini aktuālu e-pasta adresi un izvēlies saņemt paziņojumus. Kad e-adresē pienāks jauns ziņojums, uz šo e-pastu saņemsi paziņojumu.
Ņem vērā, ka paziņojumā nav paša iestādes ziņojuma un pielikumu. Tos vari izlasīt tikai savā e-adresē portālā Latvija.gov.lv. Uz automātisko paziņojumu nav jāatbild, un uz to nav jāsūta dokumenti.
Sargā savus datus
E-adrese ir droša tik ilgi, kamēr piekļuve tai ir tikai tev. Nenodod savus autentifikācijas līdzekļus un piekļuves informāciju citiem. Oficiālai saziņai ar iestādēm izmanto e-adresi, nevis parasto e-pastu.
Aktivizē e-adresi portālā Latvija.gov.lv, norādi aktuālu e-pastu un piesakies paziņojumiem, lai nepalaistu garām svarīgu saziņu ar valsts un pašvaldību iestādēm.