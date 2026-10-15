Mazina birokrātiju administratīvajos procesos - kā tas ietekmēs tevi?
Ar uzņēmējdarbību nesaistītiem cilvēkiem Administratīvā procesa likums (APL) var šķist kā ķīniešu ābece. Taču APL ietvaros tiesās izskatītās lietas ietekmē mūsu ikdienu.
Sākot no tā, vai būs vai nebūs kafejnīcas vasaras terase iepretim mūsu mājai un piemājas kioskā varēs nopirkt cigaretes, un beidzot ar to, vai blakuskvartālā cels vai necels kādu lielu būvi un vai uzņēmējs varēs apstrīdēt Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu nomaksu.
Ja kāda valsts iestāde pieņem personīgi tev vai kādam komersantam nelabvēlīgu lēmumu, to ir iespējams APL ietvaros apstrīdēt tiesā un panākt atcelšanu.
Būs izmaiņas
Lai tas varētu notikt raitāk un bez liekas birokrātijas, Ministru kabinets ir atbalstījis Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Administratīvā procesa likumā.
Vienlaikus izmaiņas stiprinās personas datu un cilvēktiesību aizsardzību, taisnīgāku pieeju tiesai un stingrāku vēršanos pret tiesvedības apzinātu novilcināšanu, kā arī ļaus efektīvāk izmantot tiesu un valsts iestāžu resursus, “Kas Jauns Avīzei” uzsvēra Tieslietu ministrijā.
Vienkāršāks process un bez huligānisma
Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns norāda: “Ar šiem grozījumiem mazinām liekas formalitātes un izdevumus, taupām cilvēku un uzņēmumu laiku un radām priekšnoteikumus ātrākai lietu izskatīšanai, atbildīgāk izmantojam nodokļu maksātāju naudu un dodam tiesai efektīvākus instrumentus pret apzinātu procesa novilcināšanu. Mērķis – ātrāks, vienkāršāks un pieejamāks administratīvais process cilvēkiem un uzņēmumiem.”
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Grozījumi paredz atteikties no prasības ikvienu nelabvēlīgu administratīvo aktu obligāti nosūtīt ierakstītā pasta sūtījumā. Turpmāk iestāde varēs izvēlēties piemērotāko paziņošanas veidu. Tas samazinās administratīvos izdevumus, savukārt cilvēkiem nebūs jātērē laiks, piemēram, dodoties uz pasta nodaļu pēc ierakstītas vēstules. Administratīvajās tiesās paredzēts arī paplašināt iespējas piedalīties tiesas sēdē videokonferences režīmā. Tiks samazināts fizisko personu datu apjoms administratīvajos aktos un tiesu nolēmumos. Valsts apmaksāts tulks tiks nodrošināts tikai gadījumos, kad tiesa, izvērtējot lietas apstākļus, atzīs to par nepieciešamu.
Likumā tiks skaidri nostiprinātas arī uzņēmumu un organizāciju tiesības finansiālu grūtību gadījumā lūgt tās pilnībā vai daļēji atbrīvot no valsts nodevas vai drošības naudas samaksas administratīvajā procesā tiesā. Līdz šim likumā šāda iespēja bija paredzēta tikai fiziskām personām.
Likumprojekts paredz arī efektīvākus instrumentus tā dēvētā procesuālā huligānisma ierobežošanai. Par procesa dalībnieka pienākumu nepildīšanu, tiesas darba traucēšanu vai necieņu pret tiesu varēs piemērot procesuālas sankcijas. Tas palīdzēs novērst situācijas, kad procesuālās tiesības tiek izmantotas tiesvedības nepamatotai kavēšanai. “Kas Jauns Avīze” skaidroja, ko tas nozīmē praktiski.
Nepieciešama komerclietu kolēģija
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Politikas daļas vadītājs Krišs Zvirbulis skaidro: “Efektīva, kvalitatīva un prognozējama tiesu sistēma ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem investīciju piesaistei un ilgtspējīgai ekonomikas attīstībai. Investori, pieņemot lēmumus par investīcijām, vērtē ne tikai nodokļu politiku vai valsts sniegtos atbalsta instrumentus, bet arī to, cik ātri, profesionāli un paredzami iespējams aizsargāt savas tiesības strīda gadījumā. Tiek vērtēta nevis atsevišķu tiesību normu esamība, bet gan valsts spēja nodrošināt ātru, efektīvu un prognozējamu strīdu izšķiršanu. Ja uzņēmējs nevar būt pārliecināts, ka viņa tiesības tiks aizsargātas saprātīgā termiņā, tas būtiski palielina investīciju risku un mazina Latvijas konkurētspēju citu valstu vidū.
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Ar likumprojektu paredzēts novērst situācijas, kad procesuālās tiesības tiek izmantotas nevis savu tiesību aizstāvībai, bet tiesvedības nepamatotai kavēšanai. Tas vērtējami pozitīvi. Paredzēts nostiprināt arī uzņēmumu un organizāciju tiesības, finansiālu grūtību gadījumā lūgt tās pilnībā vai daļēji atbrīvot no valsts nodevas vai drošības naudas samaksas.
Problēmas, ar kurām ikdienā saskaras Latvijas uzņēmēji un privātpersonas, nav tikai APL un administratīvajos procesos – ilgstoši tiesvedības procesi, nepietiekama specializācija, sēžu atlikšana un augstas procesu izmaksas. Līdz ar to jebkurš uzlabojums tiesu sistēmas darbībā vienlaikus uzlabo arī Latvijas investīciju vidi.”
LTRK redzeslokā pēdējā laikā vairāk bijuši komercstrīdi, kas arvien biežāk skar sarežģītus korporatīvo finanšu, uzņēmumu pārvaldības, investīciju, grāmatvedības un kapitāla piesaistes jautājumus. Šādu jautājumu risināšanai vajadzīga arī padziļināta izpratne par uzņēmējdarbības un ekonomikas procesiem. LTRK ieskatā nepieciešams veicināt publiskās pārvaldes izpratni par ekonomiku un komercdarbību.
Attiecībā uz komercstrīdiem Ekonomisko lietu tiesas izveide ir bijis viens no nozīmīgākajiem soļiem tiesu sistēmas specializācijā, un līdzšinējā prakse apliecina augstu pirmās instances nolēmumu kvalitāti sarežģītos komercstrīdos. LTRK ieskatā šī pozitīvā pieredze būtu jāattīsta, pakāpeniski paplašinot Ekonomisko lietu tiesas kompetenci. Pašlaik specializācija komercstrīdu izskatīšanā faktiski beidzas pirmajā instancē, jo Ekonomisko lietu tiesas spriedumus apelācijas kārtībā izskata vispārējā kārtībā. LTRK ieskatā būtu lietderīgi pie Rīgas apgabaltiesas izveidot specializētu komerclietu kolēģiju, kas izskatītu Ekonomisko lietu tiesas komercstrīdu nolēmumus. Tas nodrošinātu konsekventu specializāciju vismaz divās tiesu instancēs, sekmētu vienotas judikatūras veidošanos un uzlabotu tiesu nolēmumu kvalitāti.
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Vairāk cilvēktiesību
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Anita Kovaļevska “Kas Jauns Avīzei” pauda: “Senāta Administratīvo lietu departamentam nozīmīgākie ir grozījumi, kas noregulē procedūru, kādā Senāts administratīvajās lietās Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 16. protokolā paredzētajos gadījumos var lūgt Eiropas Cilvēktiesību tiesu sniegt konsultatīvu atzinumu par būtiskiem Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā vai tās protokolos noteikto tiesību un brīvību interpretācijas vai piemērošanas jautājumiem.
* APL 67. panta otrās daļas 2. punktā nav saskatāma obligāta nepieciešamība norādīt fiziskās personas dzīvesvietas adresi un juridiskās personas adresi administratīvajā aktā, izņemot gadījumā, ja fizisko personu nevar identificēt tikai ar vārdu un uzvārdu, bet APL 251. panta sestajā daļā nav saskatāma nepieciešamība norādīt fiziskās personas dzīvesvietas adresi un juridiskās personas adresi tiesas sprieduma rezolutīvajā daļā.
* APL 70. panta otrā daļa noteic, ka administratīvo aktu paziņo adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam. Ja iestāde izvēlas sūtīt nelabvēlīgu administratīvo aktu pa pastu, to noformē kā ierakstītu pasta sūtījumu. Ierakstīto vēstuļu sūtīšana ir iestādes, nevis iedzīvotāja interese. Iedzīvotājam lielā daļā gadījumu tas ir administratīvais slogs, dodoties pēc ierakstītas vēstules uz pasta nodaļu. Līdz ar to vajadzētu būt iespējai iestādei sūtīt vēstules arī parastā sūtījumā. Papildus tam jāņem vērā, ka vairums ierakstīto vēstuļu nemaz netiek izņemtas no pasta nodaļām. Šo problēmu minējušas vairākas iestādes. Piemēram, Uzņēmumu reģistrā tādu gadījumu gadā ir 5000, izmaksas nosūtīšanai ap 12 000 eiro. Šogad ierakstīto vēstuļu sūtīšanas izmaksas ir pieaugušas – 4,15 eiro līdzšinējā 3,1 eiro vietā. Attiecīgi Uzņēmumu reģistrā vien iespējams ietaupīt vismaz 10 000 eiro gadā.
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* Latvijas pievienošanās Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 16. protokolam radīs jaunu mehānismu cilvēktiesību proaktīvai aizsardzībai nacionālo tiesvedību ietvaros, proti, ļaus noteiktām tiesām lūgt konsultatīvo atzinumu Eiropas Cilvēktiesību tiesai par konvencijas un tās protokolos garantēto tiesību interpretāciju vai piemērošanu, tādējādi nodrošināt efektīvāku būtisku cilvēktiesību jautājumu kvalitatīvu izlemšanu.”
Latvijas veiksmes stāsts
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāns, Dr. iur. Edvīns Danovskis teic: “Latvijā jau šobrīd ir viens no efektīvākajiem un vienkāršākajiem administratīvā procesa likumiem Eiropā. Administratīvā procesa likums regulē gan lēmumu pieņemšanu iestādē un to apstrīdēšanu augstākā iestādē, gan pieteikuma iesniegšanu tiesā. Latvijas Administratīvā procesa likuma ieviešana ir Latvijas “veiksmes stāsts”, kā ātri un efektīvi ieviest Eiropas tiesību telpā pašsaprotamus juridiskus jēdzienus un procesuāli taisnīgu regulējumu.
Galvenās problēmas ir nevis Administratīvā procesa likuma regulējumā, bet gan: 1) citos normatīvajos aktos, kuros ir ietvertas prasības kādas atļaujas saņemšanai vai procesa norisei; 2) tiesību piemērotāju “pārcentība”, rakstot nevajadzīgi garus lēmumus un nepārzinot iespējas, kas administratīvā procesa norisi var atvieglot gan iestādei, gan privātpersonai.
Ierosinātie grozījumi ir drīzāk tehniski, un nevaru tos raksturot kā būtisku Administratīvā procesa likuma regulējuma uzlabojumu. Tie nav nepareizi, bet nav uzskatāmi par nozīmīgiem.”
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Skaidri nostiprinātas tiesības
Satversmes tiesas padomnieks stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos Kristaps Ūgainis teic: “Ievērojot to, ka nākotnē šādu likuma grozījumu atbilstība Satversmei varētu tikt apstrīdēta Satversmes tiesā, tiesa atturas paust viedokli par likumprojektu. Tas nepieciešams, lai neradītu šaubas par tiesas un tiesnešu objektivitāti un neitralitāti iespējamās lietas izskatīšanā.
Vienlaikus likumprojekta anotācijā norādīts, ka ar grozījumiem paredzēts skaidri nostiprināt uzņēmumu un organizāciju tiesības finansiālu grūtību gadījumā lūgt tos pilnībā vai daļēji atbrīvot no valsts nodevas vai drošības naudas samaksas administratīvajā procesā tiesā. Satversmes tiesa jau iepriekš ir paudusi atziņas par juridisku personu iespējām finansiālu grūtību gadījumā lūgt atbrīvojumu no valsts nodevas vai drošības naudas samaksas.
Satversmes tiesa Administratīvā procesa likumu piemēro tikai retos un izņēmuma gadījumos. Tādēļ tiesa savā ikdienas darbā nav saskārusies ar administratīvā procesa praktiskajām jeb “birokrātiskajām” problēmām.”
Kas ir administratīvais process?
Administratīvais process ir domāts, lai garantētu cilvēktiesību ievērošanu un nodrošinātu gan sabiedrībai, gan indivīdam taisnīgu rezultātu konkrētajā tiesiskajā attiecībā. Daudzām amatpersonām gadsimtu mijā Latvijā nebija pienācīgas izpratnes par administratīvā procesa būtību, tāpēc likumdevējs Administratīvā procesa likumā ir iekļāvis norādes uz vispārējiem tiesību principiem, kas jāievēro, pieņemot privātpersonai saistošu lēmumu, informē tiesībsargs.
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APL regulē * valsts un pašvaldību iestāžu lēmumu pieņemšanu; * personas tiesības attiecībās ar iestādi; * administratīvā akta apstrīdēšanu; * tiesvedību administratīvajā tiesā; * iestādes faktisko rīcību un * zaudējumu un kaitējuma atlīdzināšanu.
Vienkāršoti APL ir noteikumu kopums, kas nosaka, kā valsts un pašvaldību iestādēm jāpieņem lēmumi par cilvēkiem un uzņēmumiem un kā cilvēks vai uzņēmums var aizstāvēt savas tiesības, ja uzskata iestādes lēmumu vai rīcību par prettiesisku. Lūk, daži piemēri, kā piemērojams APL:
* Uzņēmums vēlas uzbūvēt ražotni un iesniedz dokumentus pašvaldībā. Pašvaldība pieņem lēmumu būvatļauju neizsniegt. APL nozīmē, ka iestādei lēmums ir jābalsta uz tiesību normām un faktiskajiem apstākļiem; uzņēmumam ir tiesības zināt, kāpēc atļauja atteikta; lēmumam jābūt pienācīgi pamatotam; uzņēmums var lēmumu apstrīdēt; noteiktos gadījumos pēc tam to var pārsūdzēt administratīvajā tiesā. Tātad pašvaldība nevar vienkārši pateikt: “Mēs negribam, lai šeit būtu ražotne.”
* Piemēram, Valsts ieņēmumu dienests (VID) veic pārbaudi un secina, ka uzņēmumam jāpiemaksā nodoklis. Ja uzņēmums uzskata, ka VID lēmums ir prettiesisks vai nepamatots, uzņēmumam ir tiesības to apstrīdēt un noteiktos gadījumos pārsūdzēt tiesā.
* Pārtikas uzņēmumā Pārtikas un veterinārais dienests konstatē nopietnus pārkāpumus un pieņem lēmumu apturēt uzņēmuma darbību. Tas uzņēmumam var nozīmēt ļoti lielus zaudējumus. APL šādā situācijā ir svarīgs tādēļ, ka iestādei ir jāievēro samērīguma princips: ja mērķi iespējams sasniegt ar mazāk ierobežojošu līdzekli, iestāde nevar automātiski izvēlēties uzņēmumam vissmagāko risinājumu.
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* Piemēram, kafejnīca vēlas vasaras sezonā izvietot terasi uz pašvaldībai piederošas teritorijas. Ja pašvaldības lēmums nav pienācīgi pamatots vai neatbilst tiesību normām, uzņēmumam var būt pamats to apstrīdēt.
* Ļoti svarīgs ir arī pretējs gadījums. Uzņēmums iesniedz iestādei iesniegumu, bet iestāde ilgstoši nerīkojas vai nepieņem lēmumu. Administratīvais process regulē arī šādas situācijas. Uzņēmumam ir iespējas aizsargāt savas tiesības pret iestādes faktisko rīcību vai bezdarbību.
Cik ilgs ir process?
Ja uzņēmums iesniedz iestādei iesniegumu un uz tā pamata jāpieņem administratīvais akts, iestādei lēmums parasti jāpieņem viena mēneša laikā. Ja konkrētā nozarē normatīvais akts paredz īsāku termiņu, piemēro īsāko termiņu.
Šo vienu mēnesi var pagarināt līdz četriem mēnešiem, ja objektīvu iemeslu dēļ mēneša laikā lēmumu nevar pieņemt. Ja nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, termiņu ar motivētu lēmumu var pagarināt līdz vienam gadam.
Ja uzņēmums nepiekrīt lēmumam, ir viena mēneša laiks tā apstrīdēšanai.
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Tiesvedība var ilgt ievērojami ilgāk, jo APL nosaka dažādus termiņus konkrētām procesuālajām darbībām, bet kopējais ilgums ir atkarīgs no lietas sarežģītības, pierādījumiem, ekspertīzēm, procesa dalībnieku skaita, pārsūdzībām un tā tālāk (tiesvedība var ilgt pat vairākus gadus). Piemēram, pēc lietas izskatīšanas pabeigšanas pirmās instances tiesa spriedumu parasti sastāda mēneša laikā, bet, ja nepieciešams ilgāks laiks, var noteikt citu sprieduma pasludināšanas datumu tuvāko divu mēnešu laikā.
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