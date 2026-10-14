Pārmaiņas ES iepakojuma regulā satricina uzņēmējus
Eiropas Savienības jaunā iepakojuma un iepakojuma atkritumu regula, kuras atsevišķas prasības stājās spēkā šā gada 12. augustā, ir pamatīgi saviļņojusi mazo biznesu ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā.
Komersanti ceļ trauksmi par jauno administratīvo slogu un neziņu, kā turpmāk legāli nosūtīt savas preces. Daļa uzņēmēju Latvijā nopietni apsver darbības apturēšanu, baidoties no neizbēgamas birokrātijas sienas, bet ir skaidrs, ka šī nav tikai vietēja mēroga drāma. Visā Eiropā mazais bizness uzdod vienus un tos pašus jautājumus, taču eksperti skaidro, ka panikai nav pamata un tā bieži vien balstās pārpratumos.
Sabiedrības īsā atmiņa
Šī sašutuma vētra lielā mērā ir pašas sabiedrības neuzmanības un vilcināšanās rezultāts. Regula netika pieņemta slepenībā, tā stājās spēkā jau 2025. gada sākumā, un atbildīgās iestādes uzreiz sāka rīkot atvērtus informatīvos seminārus. Tomēr daudzi šajā dokumentā neiedziļinājās līdz brīdim, kad tā prasības sāka reāli piemērot. Klimata un enerģētikas ministrijas pārstāve Rudīte Vesere norāda: “No vienas puses, kad likumus pieņem pēdējā brīdī, saka – ārprāts, mums nebija laika, kā mēs tagad to ieviesīsim! Bet, kad pieņem gadu vai pusgadu iepriekš, lai visi var sagatavoties, šķiet, ka vēl ir daudz laika, un tad, kad pienāk īstā diena, atkal ir – ārprāts, kāpēc viss nebija ātrāk?!”
Kāpēc vajadzīgs jauns likums?
Lai arī komersantam papildu birokrātija bieži šķiet tikai Briseles ierēdņu iegriba, tās pamatā ir globālā vides krīze. Situācija pasaulē ir daudz kritiskāka, nekā to varam novērot savā ikdienā, jo kopš pagājušā gadsimta vidus plastmasas patēriņš pasaulē ir audzis aptuveni 20 reižu. “Mēs zinām, ka pasaulē peld atkritumu salas, kuru pamatā ir tikai un vienīgi plastmasa, un lielākā no tām izmērā salīdzināma ar Francijas teritoriju,” saka Vesere.
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Klusais impulss šīm Eiropas pārmaiņām ir bijusi pašas Eiropas nespēja tikt galā ar saviem atkritumiem. Gadu desmitiem vecā kontinenta valstis savu atkritumu problēmu risināja, vienkārši aizsūtot tos uz Āziju. Rudīte Vesere atgādina skarbu faktu: “Pirms gadiem pieciem sešiem Ķīna aizvēra savu robežu atkritumu ievešanai pārstrādei. Piemēram, pilsētās, kuras nebūt nav lielākās, bija vairāki simti individuālo uzņēmumu, kas nodarbojās ar plastmasas atkritumu pāršķirošanu un sagatavošanu pārstrādei. Tajos netika ievērotas vides un darba drošības prasības, un rezultātā viņi iedzīvojās ļoti nopietnās vides piesārņojuma un veselības problēmās.”
Ķīnai aizverot tirgu, Eiropa attapās situācijā, kad tās radītajiem atkritumiem vienkārši vairs nebija kur palikt. Tas piespieda likumdevējus paātrināt darbu pie jauniem noteikumiem ar trīs galvenajiem virzieniem. Rudīte Vesere skaidro: “Pirmkārt, būtu jāsamazinās atkritumu apjomam, ko rada iepakojums. Otrkārt, tam jābūt tādam, ko nevajadzētu apglabāt poligonos, bet varētu izmantot atkārtoti, piemēram, stikla pudeles, vai arī to varētu pārstrādāt.”
Līdz ar atkritumu apjoma samazināšanu Eiropa piesaka karu arī kaitīgajam iepakojuma saturam. Starptautiskie mediji, piemēram, “Deutsche Welle”, īpaši uzsver, ka regula stingri ierobežo toksisko PFAS savienojumu jeb tā saukto mūžīgo ķimikāliju izmantošanu, kas ir tieši saistītas ar nopietniem veselības, arī vēža riskiem.
Vienlaikus regula cenšas izlīdzināt gadiem ilgušo netaisnību pašā Eiropas Savienībā, kur nereti pastāvēja prakse dalīt tirgu un patērētājus pirmajā un otrajā šķirā. Vesere atklāj vēl kādu šīs regulas mērķi: “Bieži vien bija tā, ka vienas un tās pašas preces labākā kvalitātē gāja uz rietumvalstīm, uz vecajām dalībvalstīm, bet tādas pašas preces ne tik labā iepakojumā nāca, piemēram, uz Igauniju un Latviju. Jaunā pieeja garantēs, ka iepakojums būs vienlīdz drošs un pārstrādājams visā blokā.”
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Krāpnieki jau rosās
Lai cik cēli būtu ilgtermiņa mērķi, īstermiņā uzņēmēji redz tikai šķēršļus. Īrijas mazie eksportētāji ir tik ļoti nobažījušies par sadrumstalotajām prasībām, ka daudzi pat īslaicīgi apturējuši pārdošanu uz citām bloka valstīm. Izdevums “Irish Independent” ziņo, ka uzņēmēji jūtas vīlušies, uzsverot, ka šāda birokrātija nogalina Eiropas Savienības vienotā tirgus jēgu. Līdzīga aina ir arī Beļģijā – saskaņā ar “Brussels Times” informāciju, mazā biznesa pārstāvji asi kritizē regulu par nesamērīgo finansiālo un administratīvo slogu.
Lielāko paniku visā Eiropā un arī Latvijā raisa regulas iecere izveidot iepakojuma reģistru katrā dalībvalstī. Uzņēmējiem, kas vēlas tirgot savas preces plašāk, teorētiski nāktos reģistrēties 27 dažādās iestādēs. Šī neziņa un bailes tikt atslēgtiem no lielajām e-komercijas platformām ir radījusi ideālus apstākļus viltus aģentiem un starpniekiem, kuri cenšas iedzīvoties uz apjukušo komersantu rēķina.
“Mēs saņemam zvanus, īpaši no mazajiem komersantiem, ka viņiem tagad esot jāizbeidz darbība, jo jaunās prasības prasa milzu ieguldījumus. Izrādās, parādījušies veikli darboņi, kas piedāvā par maksu nodrošināt reģistru, piemēram, Vācijā vai Polijā. Šie starpnieki prasa no dažiem simtiem līdz pat vairākiem tūkstošiem eiro par pakalpojumiem, kas nemaz nav nepieciešami. Pienākums izveidot vienotus reģistrus dalībvalstīs un tajos obligāti reģistrēties ir paredzēts tikai 2028. gadā. Turklāt pat tajās valstīs, kur šādi reģistri jau pastāv, izmaksas tiek klaji pārspīlētas. Piemēram, pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, Vācijā, kas ietilpst šajā krāpnieku “pakalpojumu grozā”, šis reģistrs ir bez maksas,” Vesere skaidro situāciju.
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Līdz ar to pašlaik nevienam Latvijas uzņēmējam nav nekavējoties jāpērk dārgi ārvalstu reģistrācijas pakalpojumi. Arī termiņi ir daudz plūstošāki, jo Eiropas Komisijai vēl ir jāizstrādā virkne sekundāro un deleģēto aktu, kas tehniski precizēs reģistru darbību. Vesere izgaismo Briseles birokrātijas tempu: “Komisijai ne vienmēr sokas ļoti ātri izdarīt visu noteiktajos termiņos. Tā kā regulā iestrādāts drošības mehānisms, kas dod 24 mēnešus laika pēc šo aktu pieņemšanas, stingrās prasības neizbēgami nobīdīsies uz vēlāku laiku, ja šādi akti nebūs izstrādāti un pieņemti plānotajā laikā.”
Gaisma tuneļa galā
Lai glābtu Eiropas mazo biznesu no grimšanas birokrātijas purvā, aktīvi tiek apspriesta vienas pieturas aģentūras ideja. Tas nozīmētu, ka komersants reģistrējas savā mītnes valstī un šī iestāde automātiski nodod nepieciešamos datus pārējām 26 dalībvalstīm.
Latvija jau meklē risinājumus, kā šo procesu padarīt maksimāli nesāpīgu vietējā līmenī. Tiek gatavoti grozījumi Iepakojuma likumā, un valsts pārvalde vērtē iespējas jaunos Eiropas reģistrus integrēt jau funkcionējošajās ražotāju atbildības sistēmās. Rudīte Vesere atklāj ministrijas redzējumu par uzņēmēju atslogošanu: “Mēs pašlaik neprasām visiem komersantiem reģistrēties, mums šī reģistrēšanās notiek caur ražotāju atbildības sistēmām.”
Kas mainās jau šodien?
Pirms stājas spēkā starptautiskie reģistri, uzņēmējiem nākas pielāgoties jauniem jēdzieniem, kas turpmāk noteiks viņu atbildības līmeni. “Mēs mācāmies jaunus nosaukumus, parādās jaunas definīcijas. Tagad vairs nav tikai iepakotājs, kā tas Latvijā bija līdz šim, bet parādās izgatavotājs, ražotājs un ekonomiskais operators,” jauno kārtību ieskicē Vesere.
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Lielākais jaunums, kas darbu sācis jau šā gada 12. augustā, ir atbilstības deklarācija. Tā primāri attiecas uz izgatavotājiem un zīmolu īpašniekiem, un šis dokuments nākotnē ļaus izsekot iepakojuma materiāliem un to izcelsmei. Svarīgākais ir saprast, ka šī deklarācija nav fiziski jādrukā un jāsūta kopā ar katru paciņu; tā ir jāsagatavo un jāuzglabā uzņēmuma grāmatvedībā – vienreizlietojamam iepakojumam tie ir pieci gadi, atkārtoti lietojamam desmit gadi. Kontrolējošās iestādes, piemēram, Valsts vides dienests, to pieprasīs tikai pārbaužu gadījumā. Regulā noteiktā deklarācijas forma sastāv no astoņiem punktiem, kuros pārsvarā norādāma vienkārša administratīvā informācija.
Daudziem šķiet, ka tagad būs mikroskopiski jāsver katrs iepakojuma slānis, bet realitātē process ir daudz saprotamāks, jo uzņēmējs drīkst atsaukties uz ražotāja sniegtajām materiālu specifikācijām. Vesere mierina uzņēmējus: “Ja man prece būs trīs kārtās aptīta ar plēvi, es vienkārši norādīšu, ka tas viss ir viens un tas pats polietilēns.”
Bieži tiek aizmirsts, ka lielai daļai Latvijas komersantu informācijas vākšana par iepakojumu nemaz nav jauna prasība. “Jau kopš 1996. gada komersantiem dabas resursu nodokļa vajadzībām ir bijis jādokumentē iepakojuma svars un materiālu veidi. Lielākais trieciens un izbīlis šobrīd ir tieši pašiem mazākajiem uzņēmējiem, kuri līdz šim ar apjomu zem 300 kilogramu gadā varēja maksāt konstantu dabas resursu nodokļa summu bez detalizētas izlietojuma uzskaites. Tagad šis izņēmums pakāpeniski izzūd – arī nelielu apjomu radītājiem būs jāveic pilnvērtīga datu dokumentēšana,” atgādina Rudīte Vesere.
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Priekšrocības precēm no citām valstīm?
Diskutējot par jaunajiem standartiem, vietējie komersanti pamatoti norāda uz netaisnīgu konkurenci ar trešo valstu e-komercijas gigantiem. Kamēr Eiropas uzņēmējam ir jārēķina katrs grams un jāmeklē videi draudzīgi alternatīvi risinājumi, lielās Ķīnas platformas turpina sūtīt nelielas preces, kas ietītas padsmit plastmasas kārtās. Rodas loģisks jautājums par to, kāpēc vietējiem likumi ir saistoši, bet uz trešajām valstīm tie neattiecas.
Atbilde slēpjas jurisdikcijā – Eiropas Savienība nevar tiešā veidā diktēt iekšējos noteikumus Ķīnai. Vesere norāda uz šo juridisko faktu: “Piemēram, “AliExpress” atrodas trešajā valstī, tā nav Eiropas Savienība. Līdz ar to atbildība par šāda iepakojuma laišanu tirgū gulstas uz to komersantu vai importētāju pleciem, kas šīs preces fiziski ieved un izplata Eiropas teritorijā. Lai panāktu reālas globālas pārmaiņas, ir nepieciešama starptautiska vienošanās. Ir lietas, ko mēs varam prasīt no trešajām valstīm; ja ne, tad ir vajadzīga jauna konvencija. Attiecībā uz plastmasu šo konvenciju jau četrus gadus mēģina uzrakstīt un parakstīt, bet ir ļoti grūti, jo pie viena galda sēž gan valstis, kas ir vispār aizliegušas plastmasas maisiņus, piemēram, Indonēzija, kur par to pat liek cietumā uz diviem mēnešiem, gan valstis ar atšķirīgu pieeju.”
Pagaidām, kamēr starptautiska konsensa nav, Eiropas galvenais uzdevums ir fiksēt faktisko situāciju savā iekšējā tirgū. Rudīte Vesere uzsver – mērķis nav birokrātija birokrātijas pēc, bet gan datu ieguve. “Tas ir tikai pirmais solis, jo regulai jāieiet visā pilnā apmērā, lai sasniegtu mērķi. Tas ir pirmais solis, lai iepakojums būtu izsekojams un lai saprastu, ka tas kaut kur nepazūd.”
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Uzņēmējiem pašlaik svarīgākais ir neļauties pārsteidzīgai panikai vai krāpnieku solījumiem, bet gan mierīgi sakārtot savu iekšējo grāmatvedību atbilstoši jaunajai terminoloģijai un prasībām. Jāsaprot, ka mērīšana un datu vākšana šodien ir vienīgais ceļš, kā nākotnē atbrīvot pasaules okeānus no slīkšanas atkritumos.
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