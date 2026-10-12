Paziņoti Nobela prēmijas laureāti ekonomikā: viņu atklājumi palīdz valstīm pārvarēt krīzes
2026. gada Nobela prēmija ekonomikā piešķirta diviem amerikāņu ekonomistiem – Robertam Holam un Maiklam Vudfordam. Viņi apbalvoti par pētījumiem, kas palīdz labāk izprast ekonomikas darbību un to, kā mazināt dažādu ekonomisko satricinājumu sekas.
Roberts Hols strādā Stenforda universitātē Kalifornijā, savukārt Maikls Vudfords – Kolumbijas universitātē Ņujorkā. Abi zinātnieki pētījuši makroekonomiskās stabilizācijas mikroekonomiskos pamatus jeb to, kā cilvēku un uzņēmumu pieņemtie lēmumi ietekmē ekonomiku kopumā un kā valsts var palīdzēt saglabāt tās stabilitāti.
“Laureātu darbs mums ir nodrošinājis stabilu teorētisko pamatu modeļiem, kurus tagad izmanto centrālās bankas un valdības visā pasaulē,” norādīja Nobela prēmijas ekonomikā komitejas priekšsēdētājs Džons Haslers.
Viņš uzsvēra, ka šo ekonomistu pētījumi palīdz labāk sagatavoties dažādām krīzēm. “Pateicoties viņiem, mēs esam labāk sagatavoti, lai risinātu ekonomikas satricinājumus, piemēram, enerģētikas krīzes vai pēkšņas izmaiņas mājsaimniecību patēriņā,” skaidroja Haslers.
Pagājušajā gadā Nobela prēmiju ekonomikā saņēma Džoels Mokirs, Filips Agjons un Pīters Hovits par pētījumiem, kas skaidro tehnoloģiju nozīmi ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmes veicināšanā.
Ekonomikas prēmijas laureātu paziņošana noslēdz šā gada Nobela prēmiju laureātu izziņošanu. Pagājušajā nedēļā tika nosaukti apbalvojumu saņēmēji medicīnā, fizikā, ķīmijā un literatūrā, kā arī Nobela Miera prēmijas laureāts.