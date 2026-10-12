Kas aizsargā mikrofonu no vēja, un kur ir vieta zīmolam
Ja kādreiz esi skatījies video, kad intervija filmēta ārā un viss izskatās skaisti, bet skaņa šķiet kā caur ūdeni, tad zini, par ko ir šis raksts. Vējš mikrofonu ietekmē ātrāk un skaļāk, nekā varētu domāt. Un tad ir otrs jautājums, kas interesē uzņēmumus, preses dienestus un satura veidotājus, – kā tas viss izskatās kadrā? Un vai ir kāda vieta zīmolam?
Patiesībā mikrofona piederumus raksturo divi rādītāji – cik labi tie aizsargā no vēja un cik labi parāda zīmolu. Katrs aksesuārs šajā matricā ir citā vietā. Sāksim ar karodziņu.
Kubs (karodziņš) – pilnīgi viss par zīmolu, nekas par vēju
Mikrofona kubs (to sauc arī par karodziņu) ir tā plastmasas kaste ar logotipu, ko var redzēt uz TV žurnālistu mikrofoniem. Tas izskatās profesionāli, atpazīstami, un tam ir viena skaidra funkcija – parādīt, kurš tur mikrofonu. Tas arī viss.
Kubs mikrofonu no vēja neaizsargā – nav tam paredzēts. Plastmasas virsma vēju neattur, un, ja filmē ārā kaut vai nedaudz vējainā dienā, skaņa cietīs. Tāpēc TV komandas parasti to izmanto kopā ar papildu aizsardzību vai tikai iekštelpās.
Ja vēlies redzamību kadrā, mikrofonu karodziņi un kubi ar pielāgotu apdruku ir pareizā izvēle. Tie ir pieejami dažādās formās: cilindrs ļauj izvietot logotipu divos virzienos, trīsstūris – trīs, četrstūris – četros. Jo vairāk pušu, jo vairāk redzamības no dažādiem leņķiem.
Bet atkārtosim – ja ir vējš, tas nestrādā.
Putu vēja aizsargs ar logotipu – divas funkcijas vienā
Parastais putu vēja aizsargs (angliski foam windscreen) ir pirmā aizsardzības līnija pret vieglu vēju. Putu struktūra izkliedē gaisa plūsmu, pirms tā sasniedz membrānu, un tas ievērojami samazina troksni vieglā un vidējā vējā. Intervija parkā, āra produktu video, podkāstu ieraksts pie loga – šis aizsargs tiek galā.
Bet galvenais – putu aizsargi ir pieejami ar pielāgotu logotipu. Tas nozīmē, ka vienā priekšmetā ir gan akustiskā funkcija, gan vizuālā identitāte. Uzņēmums, kas piedalās konferencē un intervē cilvēkus ārā, ar logotipu apdrukātu putu aizsargu kadrā izskatās organizēti un atpazīstami, vienlaikus saglabājot skaidru skaņu.
Šis ir arī izdevīgākais starts iesācējam. Nav jāpērk divi atsevišķi piederumi, nav jādomā par kombinēšanu. Putu vēja aizsargi ar pielāgotu logotipu darbojas kā viens risinājums vienlaikus abām vajadzībām.
Praktiska nianse – putu aizsargi ir ar standarta iekšējo diametru, un svarīgi pārbaudīt, vai tas atbilst mikrofona roktura izmēram. Lielākā daļa handheld mikrofonu ir 33–35 mm, bet to labāk pārbaudīt pirms pasūtīšanas. Vēl viena lieta – šie aizsargi laiku pa laikam ir jātīra. Tie uzkrāj putekļus, kosmētiku un mitrumu, un pēc pusgada aktīvas lietošanas kvalitāte pasliktinās. Rūpīga tīrīšana siltā ūdenī, bet nemērcējot, un žāvēšana dabiskā ceļā atjauno putu aizsarga funkcijas.
Kažoka aizsargs un blimp – maksimāla aizsardzība, nav vietas logotipam
Stiprs vējš – tas, ko jūti Jūrmalas pludmalē septembrī vai āra pasākumā ar it kā “nekaitīgiem” 7–10 m/s – ir spēcīgāks par putu aizsargu. Nākamā kategorija šajā matricā risina tieši šo problēmu.
Kažoka vēja aizsargs (fur windscreen) ir sintētiskā “parūka”, ko uzliek virs mikrofona vai blimp. Tas izkliedē vēja turbulenci, vēl pirms tā sasniedz putas vai membrānu. Rezultāts – skaņa, kas vēl joprojām ir gana laba pat reālas vētras apstākļos.
Blimp jeb zeppelin ir grozs, kas pilnībā ietver mikrofonu un atstāj papildu atstarpi starp kapsulu un ārējo apvalku. Blimp un kažoks bieži strādā kopā. Šī kombinācija ir standarts dokumentālajā filmēšanā, TV ziņu komandām un ikvienā situācijā, kad ieraksts notiek pilnīgi nekontrolētos apstākļos.
Kompromiss ir skaidrs – ne uz blimp, ne uz kažoka nav vietas, kur likt logotipu. Šie piederumi ir ļoti funkcionāli, bet vizuāli neitrāli. Tādēļ komandas, kas strādā ārā, nereti kombinē – blimp ar kažoku skaņai un atsevišķs mikrofons ar kubu vai putu aizsargu ar zīmolu citam kadram vai tiešraidei, kur redzamība ir prioritāte.
Pop filtrs studijā – skaņa pirmajā vietā, bet redzamība ir nulle
Pop filtrs ir tas auduma vai metāla režģis, ko redz studijā pie kondensatora mikrofona. Tas aizsargā no “sprādzienbalsīgajām” skaņām “p”, “b”, “t”, kas rada pārmērīgu gaisa plūsmu uz membrānu un rada nepatīkamu plikšķi ierakstā.
Skatītājs šo filtru kadros gandrīz nekad neredz. Tas atrodas starp skaļruņa “seju” un mikrofonu, un lielākajā daļā podkāstu vai interviju video paliek ārpus kadra vai vismaz otrajā plānā. Zīmola funkcija šeit ir nulle, bet skaņas funkcija ir ļoti reāla. Bez pop filtra balss ieraksts kondensatora mikrofonā, īpaši tuvu izvietotā, var izklausīties neglīti.
Šis piederums ir domāts iekštelpām un kontrolētai videi. Ārā tas nestrādā un nav tur vajadzīgs.
Kā izvēlēties? Domā par vidi, nevis tikai par izskatu
Pirms pērc jebkādus mikrofona piederumus, atbildi uz diviem jautājumiem: kur filmēšu un vai zīmolam kadrā ir nozīme?
Ja filmē galvenokārt iekštelpās vai kontrolētā vidē un zīmols kadros ir svarīgs, kubs vai karodziņš ir loģiska izvēle. Ja filmē ārā mainīgos apstākļos un gribi vienu piederumu, kas dara abus darbus, putu aizsargs ar logotipu ir praktisks sākumpunkts, jo viens piederums nodrošina abas vajadzības. Ja strādā reālos āra apstākļos ar nopietnu vēju, kažoka aizsargs vai blimp ir obligāts, bet tur par vizuālo identitāti jādomā ar citiem līdzekļiem.
Slikta skaņa patiešām sabojā labu video. Tas nav mīts. Cilvēki piedod vāju attēla kvalitāti, bet klausīties sliktu skaņu ir fiziski nepatīkami. Vēja troksnis ir viens no biežākajiem un vieglāk novēršamajiem cēloņiem. Un, ja var novērst problēmu ar priekšmetu, kas vienlaikus parāda uzņēmuma logotipu, tas nav sliktākais ieguldījums.