Mīkstie kluči un iepakojums - kā uzņēmums no Valkas braši iekaro tirgu
Valkā bāzētā uzņēmuma “Pepi Rer” aiz Latvijas robežām zināmākais produkts ir “Iglu” mīkstie attīstošie kluči, kas atraduši pircējus jau 40 valstīs. Tomēr savu darbību “Pepi Rer” sāka ar pavisam citu preci, kas vēl joprojām nodrošina lielāko daļu ienākumu, – ar polietilēna putu ražošanu.
Valka ir īpaša pilsēta – ne tikai sava ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ, jo atrodas tieši uz robežas ar Igauniju, bet arī ekonomiskajā ziņā. Daudzi Latvijas iedzīvotāji strādā Igaunijas pusē, kur ekonomiskā aktivitāte ir augstāka, tādēļ jāpriecājas par katru uzņēmumu, kas piedāvā darba vietas robežas šajā pusē. Lielākais no tiem ir “Pepi Rer”, kas nodrošina darbavietas 200 cilvēku.
“Iglu” attīstošie rotaļu kluči ir uzņēmuma zināmākais produkts, taču tālajos deviņdesmitajos gados “Pepi Rer” sāka ar kaut ko pavisam citu – ar polietilēna putu un burbuļplēves ražošanu. Ļoti ikdienišķi produkti, kam ikdienā mēs pat nepievēršam uzmanību, jo kuram gan interesē iepakojumā izmantotā plēve? Svarīgāka taču ir manta, kas tajā iepakota. Taču, ja preces nebūtu iesaiņotas “Pepi Rer” plēves iepakojumā, tad, kas zina, tās veikalu un pircējus varbūt nesasniegtu sveikas un veselas.
No eksperimentiem līdz biznesam
Sākums “Pepi Rer” stāstam meklējams vēl deviņdesmitajos gados, kad vairāki uzņēmīgi vīri nopirka lietotu polietilēna putu ražošanas iekārtu ar domu izmēģināt spēkus šajā biznesā. Kad kļuva skaidrs, ka pieprasījums pēc šādas produkcijas ir, uzņēmums pamazām vien sāka attīstīties, lielākoties iztiekot ar pašu spēkiem. Palēnām tas kļuva par lielāko spēlētāju polietilēna putu iepakojuma ražošanā Baltijas reģionā.
Savukārt “Iglu” attīstošās rotaļlietas bija kā savdabīgs eksperiments. Sākumā pirmos eksemplārus sašuva mājas apstākļos, bet, kad kļuva skaidrs, ka tā lieta var aiziet un atrast tirgū savu nišu, ražotnei atvēlēja atsevišķu cehu. Tā pamazām vien uzņēmums ir apguvis gandrīz visu bijušās Valkas “Lauktehnikas” teritoriju un cehos, kur agrāk laboja traktorus, tagad ražo iepakojumu. Vēl viena preču kategorija ar augstu pievienoto vērtību ir izolācijas materiāli grīdām. Tie izceļas ar labām ventilējošām īpašībām un ir pieprasīti ne tikai Eiropā, bet pat Taivānā.
Tagad gan “Pepi Rer” ir mainījis īpašniekus, jo pirms dažiem gadiem uzņēmuma dibinātāji savas akcijas pārdeva “Draugiem Group” un privātā kapitāla fondam “BaltCap”. Mainījās arī uzņēmuma vadība, un patlaban valdes priekšsēdētāja ir Jūlija Māsāne-Ose, kura pirms tam bija strādājusi tehnoloģiju uzņēmumos. Ierašanos Valkā viņa tagad atceras tā: “Atbraucu, paskatījos un redzēju, ka cilvēki te ir ļoti atvērti un pozitīvi. Jau no pirmās nedēļas jutos te pieņemta un kā savējā.”
Polietilēna putu iepakojuma biznesā “Pepi Rer” ir lielākais spēlētājs Baltijā un darbojas arī Skandināvijas tirgū. Tālāku valstu tirgus iekarošana ir ierobežota produkta specifikas dēļ – putas ir vieglas, bet plēves ruļļi aizņem daudz vietas, tādēļ vest tālus gabalus nav izdevīgi no ekonomiskā viedokļa. Un, ņemot vērā, ka Polijā darbojas vairākas lielas līdzīga profila rūpnīcas, no turienes uz Rietumeiropu plēves ruļļus vest ir izdevīgāk. Runājot par skaitļiem – pērn “Pepi Rer” apgrozījums bija 16 miljoni eiro, šogad iecerēts sasniegt 17–18 miljonus.
Tuvo Austrumu konflikta atskaņas Valkā
Varētu šķist – kāds gan sakars mazajai Valkai ar Tuvajiem Austrumiem? Patiesībā diezgan liels, jo putu iepakojumu ražo no īpašām granulām, kas savukārt ir naftas blakusprodukts, un daļa tā piegādātāju ir no Tuvo Austrumu reģiona. Attīstoties konfliktam, pasaulē sākās problēmas ne tikai ar naftas piegādēm, bet arī ar šīm granulām.
“Pavasarī bija neziņa par to, vai vispār būs pieejamas izejvielas. Drīz vien kļuva skaidrs, ka būs cenu kāpums, kas augstāko punktu sasniedza maijā. Nācās domāt, ko iesākt, lai nezaudētu klientus pārāk augsto cenu dēļ. Gandrīz katru dienu vajadzēja rēķināt, kurā brīdī pirkt ražošanai nepieciešamās granulas, jo cenas visu laiku mainījās. Ja nopirksi daudz, var izrādīties, ka jau pēc brīža cenas krītas un būsim pirkuši pārāk dārgi; ja nopirksi maz, drīz vien varbūt nožēlosi, jo cenas celsies vēl augstāk. Tagad, kad granulu cenas samazinās, klienti reizēm ir neizpratnē, kādēļ uzreiz nemazinās mūsu produkcijas cenas, taču problēma tā, ka mums vēl nākas strādāt ar tām izejvielām, ko nopirkām par dārgajām cenām. Tādēļ jādomā, kā cenu līmeni noturēt atbilstošā līmenī, lai nezaudētu klientus, jo konkurence ir liela,” skaidro Jūlija Māsāne-Ose.
Dāvana pašiem mazākajiem
Polietilēna putu iepakojums ir diezgan specifiska prece, kas interesē vien industriālos klientus, bet par “Iglu” klučiem ir cits stāsts. Tie domāti tieši individuālajiem lietotājiem, turklāt tiem, kuri vēl tikai mācās staigāt. Proti, tā nav tikai rotaļlieta, bet arī rīks, ar kura palīdzību bērns tiek ieinteresēts veikt fiziskas aktivitātes. Piemēram, fizioterapeits vajadzības gadījumā var izstrādāt vingrinājumu programmu, ko ikviens var veikt mājās, izmantojot “Iglu” mīkstos klucīšus. Šādas rotaļlietas palīdz mazuļiem labāk attīstīties, tādēļ ir tikai likumsakarīgi, ka “Iglu” klučus iecienījuši gan bērnudārzi, gan arī ģimenes ar bērniem, un ne tikai Latvijā, bet arī aiz tās robežām. Gadā uzņēmums saražo un pārdod apmēram 50 000 “Iglu” kluču komplektu.
“Industriālā iepakojuma biznesā mums ir vairāk nekā 20 gadu pieredze un jau izveidojies stabils klientu loks, bet “Iglu” produkcijas jomā mums vēl jāpierāda sava zīmola vērtība, jo priekšā jau ir Ķīnas un Polijas ražotāji. Turklāt te liela nozīme ir reklāmai un tirdzniecībai interneta vidē. Ar Ķīnu mēs necenšamies konkurēt, vairāk liekam uzsvaru uz kvalitāti un to nišu, kas saistīta ar bērnu attīstību,” saka Māsāne-Ose.
Kvalitāte patiešām ir augstā līmenī, jo kluču ražošana ir roku darbs. Uzņēmumā ir šūšanas cehs, kurā top mākslīgās eko ādas apvalki putu klučiem. Interesanti, ka robotiem šādu izstrādājumu šūšanu uzticēt īsti nevar, jo nākas strādāt ar diezgan sarežģītas formas klučiem. Arī to ievietošana apvalkos ir roku darbs, turklāt fiziski visai grūts, jo katram klucim ir ļoti blīvi jāieguļ apvalkā.
Kur ņemt darbiniekus
Valkai diezgan netipiski ir tas, ka Latvijas uzņēmumā strādā arī cilvēki no Igaunijas. Parasti vērojama pretēja aina, jo robežas otrā pusē esošajā Valgā algas ir augstākas. “Pepi Rer” fenomens lielā mērā skaidrojams ar to, ka savulaik Valgā bija vairākas šūšanas fabrikas, no kurām daļa vairs nedarbojas, bet strādnieces tagad atradušas darbu Latvijas pusē. Tas gan pilnībā neatrisina darbaroku problēmu, jo tehnikumi jaunas šuvējas sagatavo arvien mazāk, tādēļ nākas domāt, kur atrast darbiniekus. Viens no risinājumiem ir jauno šuvēju apmācība ar paša uzņēmuma spēkiem.
Protams, uzņēmuma vadībai jādomā arī par esošo darbinieku noturēšanu apstākļos, kad robežas otrā pusē ir diezgan vilinošs darba tirgus. Tādēļ lieli līdzekļi tiek investēti ražošanas telpu renovācijā un ventilācijā, lai nodrošinātu atbilstošu darba vidi. Ražotne atrodas pilsētas nomalē, un tuvumā nav nevienas ēdnīcas, tādēļ strādājošo ērtībai ir noorganizēta daļēji subsidēta silta ēdiena piegāde pusdienām. Arī tas ir viens no veidiem, kā radīt pēc iespējas komfortablāku vidi.