Mascus atzīmē 25 gadus tiešsaistē un 10 gadus ar Ritchie Bros.
Vadošā lietotas tehnikas platforma Mascus svin 25 gadus tiešsaistē un 10 gadus kopā ar Ritchie Bros. Uzziniet par attīstību un jaunām tirdzniecības iespējām!
Mascus atzīmē 25 gadus lietotas tehnikas tirdzniecībā tiešsaistē un desmitgadi kopā ar Ritchie Bros.
Tirdzniecības platforma, kas savulaik palīdzēja pārcelt tehnikas tirgu no drukātās preses sludinājumiem uz internetu, šodien piesaista 3,1 miljonu apmeklējumu mēnesī. Mascus turpina paplašināt tehnikas pārdošanas iespējas, sniedzot klientiem vēl plašākus rīkus pircēju sasniegšanai – tostarp jaunu integrāciju ar Ritchie Bros. izsolēm līdztekus jau ierastajai sludinājumu platformai.
Mascus, vadošā globālā lietotas smagās tehnikas un komerctransporta tiešsaistes platforma, šogad svin divus nozīmīgus notikumus: 25 gadus kopš pirmās tīmekļa vietnes palaišanas Helsinkos (Somijā) 2001. gada janvārī, kā arī 10 gadus pasaulē lielākā komerctehnikas un transportlīdzekļu izsoļu rīkotāja Ritchie Bros. sastāvā.
Šobrīd Mascus platformā savus piedāvājumus izvieto vairāk nekā 5700 profesionālu pārdevēju, pircējiem ir pieejami vairāk nekā 500 000 sludinājumu sešās galvenajās nozarēs – lauksaimniecībā, transportā, būvniecībā un ieguves rūpniecībā, mežizstrādē, iekraušanas un noliktavas tehnikā, kā arī komunālajā un teritoriju kopšanas tehnikā, un platforma katru mēnesi reģistrē aptuveni 3,1 miljonu apmeklējumu.
25 gadu pieredze pircēju un pārdevēju savienošanā
Aizvadītajos 25 gados Mascus lietotās tehnikas nozarē ir izveidojis ievērojamu digitālo pārklājumu:
- Kopš 2001. gada Mascus publicēti vairāk nekā 18 miljoni smagās tehnikas un kravas automobiļu sludinājumu.
- Vairāk nekā 32 000 uzņēmumu platformā regulāri ievieto savus piedāvājumus.
- Pārdevēji no 222 valstīm ir izmantojuši Mascus savas tehnikas realizācijai.
- Ar Mascus starpniecību pārdevēji no potenciālajiem pircējiem saņēmuši vairāk nekā 5 miljonus e-pasta pieprasījumu un 4 miljonus tālruņa zvanu.
- Šodien tehnika ir sakārtota 53 pamatkategorijās un 547 apakškategorijās, demonstrējot tirgus mērogu un daudzveidību.
Kad Mascus pirms ceturtdaļgadsimta sāka savu darbību, lietota tehnika galvenokārt tika tirgota ar preses sludinājumu, tirdzniecības laukumu un personīgo kontaktu starpniecību. Neliela somu komanda izvirzīja mērķi pārcelt tehnikas tirdzniecību tiešsaistē, piedāvājot pārdevējiem jaunu kanālu tehnikas virzīšanai tirgū, bet pircējiem – iespēju atrast tehniku ārpus vietējā reģiona robežām.
Sekoja strauja starptautiska izaugsme: soli pa solim Mascus izveidoja 27 biroju tīklu (no kuriem 23 atrodas Eiropā) un 43 vietnes, kas pieejamas vairāk nekā 30 valodās, nodrošinot spēcīgu klātbūtni arī Baltijas tirgū caur mascus.lv.
Vietējā pārstāvniecība joprojām ir uzņēmuma darbības stūrakmens. Aiz digitālās platformas stāv vietējās komandas, kas pārzina savu tirgu, sazinās klientu valodā un uztur ciešu saikni ar tehnikas dīleriem, ražotājiem, nomas uzņēmumiem un tirgotājiem.
Mascus pozicionē sevi ne vien kā sludinājumu portālu, bet arī kā tehnoloģisko risinājumu sniedzēju, kas līdztekus reklāmas auditorijai piedāvā noliktavas pārvaldības rīkus, mārketinga risinājumus un tirgus ekspertīzi.
Spilgts piemērs ir Mascus Webshop risinājums – pielāgotas, mobilajām ierīcēm draudzīgas mājaslapas, kas veidotas atbilstoši klienta zīmola identitātei, nodrošinot pārdevējam modernu digitālo veikalu. Mascus ievietotā tehnika automātiski parādās klienta mājaslapā, sludinājumi ir optimizēti meklētājprogrammām (Google u.c.), un integrētā satura pārvaldības sistēma ļauj uzņēmumiem pašiem pārvaldīt saturu, attēlus un SEO tekstus vairākās valodās un valūtās.
Šobrīd aktīvi darbojas aptuveni 1500 Mascus izstrādātu klientu vietņu, un pagājušajā gadā ieviestā atjauninātā versija nodrošina tehnikas tirgotājiem vēl efektīvāku digitālo klātbūtni.
„Jau 25 gadus Mascus atrodas lietotās tehnikas nozares digitālās attīstības priekšgalā,” uzsver Rikards Kreto (Rickard Krøtø), Mascus rīkotājdirektors. „Kā viena no pirmajām smagās tehnikas tiešsaistes sludinājumu platformām Eiropā mēs palīdzējām radīt jaunas iespējas pircēju un pārdevēju saziņai, papildinot tradicionālos tirdzniecības kanālus un ļaujot uzņēmumiem sasniegt klientus tālu ārpus vietējā tirgus robežām. Tomēr mūsu lielākais sasniegums nav pati tehnoloģija, bet gan mūsu klientu panākumi.
Gadu gaitā Mascus ir palīdzējis uzņēmumiem demonstrēt savu tehniku, apgūt jaunus tirgus un radīt jaunas pārdošanas iespējas. Atzīmējot šo jubileju, mēs pateicamies klientiem, darbiniekiem un sadarbības partneriem, pateicoties kuriem Mascus ir kļuvis par uzticamu zīmolu. Mēs turpināsim attīstīties, piedāvājot klientiem vēl vairāk iespēju sazināties, tirgoties un augt.”
Desmitgade kopā ar Ritchie Bros. – ciešāka integrācija nekā jebkad agrāk
Kopš pievienošanās Ritchie Bros. grupai 2016. gadā, Mascus darbojas kā daļa no globāla tirgus, kas apkalpo klientus vairāk nekā 170 valstīs, un abi uzņēmumi šobrīd ir ciešāk integrēti nekā jebkad agrāk. Līdztekus fiksētas cenas sludinājumiem Mascus portālā pārdevējiem ir pieejamas plašākas pārdošanas iespējas ar Ritchie Bros. starpniecību, tostarp izsoles ar un bez rezerves cenas.
Ja tehnikas vienība neatrod pircēju sludinājumu portālā, to var ērti novirzīt uz Ritchie Bros. izsoli, nodrošinot pārdevējam skaidru nākamo soli, konkrētu pārdošanas datumu un kapitāla apriti. Mascus un Ritchie Bros. komandas sadarbojas, lai ieteiktu katrai tehnikas vienībai piemērotāko pārdošanas stratēģiju.
Šī sinerģija sniedz būtisku labumu arī pircējiem. Mascus šobrīd kalpo kā vārteja uz tehniku, kas pieejama Ritchie Bros. izsolēs, ļaujot lietotājiem atlasīt un novērtēt izsoļu tehniku līdzās standarta sludinājumiem, pirms reģistrēties solīšanai tiešsaistē. Tehnikas īpašniekiem tas nozīmē patiesu izvēles brīvību: viens sadarbības partneris un vairāki ceļi uz tirgu.
„Mascus un Ritchie Bros. vienmēr ir bijis viens mērķis – palīdzēt tehnikas īpašniekiem sasniegt labāko iespējamo rezultātu pārdošanā,” norāda Gislēna Deimelinga (Ghislaine Duijmelings), Ritchie Bros. ģenerāldirektore. „Pēc desmit gadiem šī partnerība sniedz klientiem lielāku vērtību nekā jebkad agrāk. Šodien mēs varam piedāvāt pilnu risinājumu klāstu un palīdzēt izvēlēties to tirdzniecības ceļu, kas rada vislielāko atdevi. Būtība ir izprast katra klienta vajadzības un piedāvāt pareizo risinājumu ar nepieciešamo atbalstu un ekspertīzi visā pārdošanas procesā.”
Par Mascus
2001. gadā dibinātais Mascus (RB Global, Inc. uzņēmums; NYSE: RBA, TSX: RBA) ir vadošā lietotas smagās tehnikas un komerctransporta tiešsaistes sludinājumu platforma, kas apvieno dīlerus, ražotājus un gala patērētājus mežizstrādes, būvniecības, iekraušanas tehnikas, ceļu būves, lauksaimniecības un transporta nozarēs.
Ar lokalizētām tīmekļa vietnēm 43 valstīs un 27 vietējiem birojiem visā pasaulē Mascus palīdz klientiem pirkt un pārdot lietotu tehniku, savienojot piedāvājumu un pieprasījumu vienotā globālā tirgū. Papildus sludinājumiem Mascus piedāvā virkni digitālo rīku efektīvākai tehnikas pārvaldībai un pārdošanai, tostarp noliktavas pārvaldības sistēmas un mājaslapu izstrādes risinājumus dīleriem.