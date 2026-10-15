Jaunais zemnieks Žanis Agafonovs rāda dzīvi Latgales laukos
Pirms vairākiem gadiem Žanis Agafonovs pārņēma savas dzimtas saimniecību, kas viņa vadībā ir piedzīvojusi ievērojamu izaugsmi. Šogad viņa neatlaidīgais darbs ...
FOTO: "Žēl, ka vectēvs nepiedzīvoja…" jaunais zemnieks Žanis Agafonovs izstāsta, kā uzplaukst dzīve Latgales laukos
Pirms vairākiem gadiem Žanis Agafonovs pārņēma savas dzimtas saimniecību, kas viņa vadībā ir piedzīvojusi ievērojamu izaugsmi. Šogad viņa neatlaidīgais darbs tika novērtēts valsts līmenī, iegūstot Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2026” balvu nominācijā “Jaunais veiksmīgais zemnieks”.
Žanis ir 25 gadus jauns zemnieks, kurš ar neatlaidīgu darbu, nemitīgi papildinot zināšanas, nelielu Latgales saimniecību pārvērtis plaukstošā biznesā ar grandioziem nākotnes plāniem.
Saimniekot Žanis sāka, pārņemot no ģimenes mantotos 22 hektārus zemes, bet nu apsaimniekojamā platība ir izaugusi jau līdz 80 hektāriem. Saimniecībā, kurā slejas vēl no vectēva mantotās vecās kolhoza ēkas un lielā kalte, jaunais lauksaimnieks audzē graudaugus – ziemas un vasaras kviešus, auzas, miežus –, kā arī dārzeņus, tostarp ķiplokus un sīpolus, un pat sertificētas sēklas – sarkano āboliņu un pļavas timotiņu.
Iesākumā – vectēva traktors un liela apņēmība
Jaunajam zemniekam pārņemot saimniecības grožus, lauku darbi sākotnēji tika veikti ar vectēva jau krietni “padzīvojušo” traktoru “Belarus”. Tā kā mūsdienīga lauksaimniecības tehnika ir ārkārtīgi dārga, Žanis aktīvi izmanto Eiropas Savienības fondu atbalstu, regulāri rakstot projektus modernizācijai. Pirmie apstiprinātie projekti aptuveni 40 tūkstošu eiro apmērā viņam ļāva nopirkt jaunu traktoru un smidzinātāju, vēlāk sekoja jaunas sējmašīnas un ražas novākšanas kombaina iegāde.
“Projekts jaunajam zemniekam sponsorē pusi – tu iztērē 50 tūkstošus, un 25 tev atmaksās,” Žanis skaidro Eiropas naudas piesaistes finansiālo pusi. Viņš priecājas, ka zeme ir auglīga un, prātīgi to apsaimniekojot, var sagaidīt labu ražu. Saimnieks ļoti rūpīgi seko līdzi augsnes kvalitātes uzturēšanai, izmantojot zaļmēslojumu un secīgi izvēloties kultūras, ko audzēt, piemēram, pēc labības nākamajā gadā sējot sarkano āboliņu vai pļavas timotiņu, kas piesaista slāpekli un ļauj zemei atpūsties.
Tehnoloģijās balstīta lauksaimniecība
Iepriekšējās paaudzes lauku darbus uztvēra pavisam citādi. Žaņa vectēvam un tēvam lauksaimniecība vairāk bija kā vaļasprieks, tādēļ iegūtā raža nebija liela. Žanis šo modeli mainīja pašos pamatos, liekot lietā Malnavas koledžā iegūto lauksaimniecības uzņēmējdarbības speciālista izglītību un mūsdienu tehnoloģijas.
“Skolā es apguvu jaunākās tehnoloģijas ražības palielināšanai. Maniem priekštečiem ražība bija divas līdz trīs tonnas no hektāra, bet tagad mēs kuļam ap piecām, sešām tonnām,” jaunais zemnieks neslēpj gandarījumu. Viņš uzsver, ka atšķirībā no senčiem tagad laukus mērķtiecīgi miglo ar mikroelementiem, ražošana ir pamatota zinātnes atziņās, turklāt informācijas iegūšanai un saimniecības attīstībai viņš ikdienā mēdz konsultēties arī ar mākslīgo intelektu.
Latgales lauki zeļ un ražo
Pretēji bieži dzirdētiem mītiem par panīkumu reģionos Žanis uzsver, ka Latgalē patlaban nav atrodamas brīvas lauksaimniecības zemes un stāsti par aizaugušiem laukiem neatbilst patiesībai. “Mūsu pusē brīvas zemes vispār nav. Šeit visi ļaudis strādā, man ir trīs kaimiņi, kuriem katram pieder pa 100 hektāriem.” Lielākais izaicinājums apkārtnē ir darbaspēka trūkums, jo vietējie iedzīvotāji īpaši nevēlas strādāt algotu darbu laukos, tāpēc saimniecības uzturēšanā Žanis pilnībā paļaujas uz savas ģimenes atbalstu. Neraugoties uz lielo konkurenci par resursiem, lauksaimnieku vidū valda izpalīdzība un atvērtība. Saimnieks atzinīgi vērtē attiecības ar apkārtējiem: “Šeit mums ir ļoti labi kaimiņi. Ja kāds man zvana un kaut ko jautā, es vienmēr labprāt dalos pieredzē un stāstu visu, ko zinu.”
Savas zemes patriots
Žanis izjūt ļoti dziļu piesaisti savai valstij un ir patiesi lepns par savu dzimto reģionu, noraidot jebkādu gaušanos par grūtiem laikiem. Viņš ikdienā redz pozitīvas pārmaiņas – cilvēki iegādājas dzīvokļus laukos, kas gadiem ilgi stāvējuši tukši, pamazām atgriežoties no lielajām pilsētām. Jaunais saimnieks apstrīd arī mītu par neatgriezenisko emigrāciju: “Ārzemēs vairs nevar tik daudz nopelnīt kā agrāk. Mans draugs tur nostrādāja četrus gadus un tagad jau domā par atgriešanos mājās.” Žani kaitina arī cilvēku gaušanās par slikto dzīvi Latvijā. “Man nepatīk dzirdēt šādas pesimistiskas runas, jo ļoti mīlu savu valsti, esmu Latgales patriots. Es uzskatu šīs runas par tīrajām muļķībām.”
Vai top ķiploku impērija?
Valsts mēroga balva un jau sasniegtais nebūt nav iemesls apstāties, jo jaunajam zemniekam ir ļoti ambiciozi plāni. Viņš atklāj savu lielo mērķi: “Nākotnē es vēlos apsaimniekot 1000 hektāru lielu platību. Plānoju pamazām atteikties no graudkopības un vairāk pievērsties tieši sēklkopībai, kā arī ķiploku audzēšanai.” Ķiploki jau tagad saimniecībā ir ienesīgs bizness, Žanis savu produkciju pārdod gan reģionālajos gadatirgos, gan attālināti caur pakomātiem, popularizējot to sociālajos tīklos. “Lielie maksā sešus eiro kilogramā, vidējie – četrus, bet mazie maksā trīs eiro,” Žanis atklāj, par kādu cenu iespējams iegādāties Latvijā audzētus ķiplokus.
Tomēr konkurēt ar importēto produkciju ir izaicinājums, un lielveikalu piedāvātā cena viņam šobrīd nav izdevīga, bet, piesaistot fondu līdzekļus īpašas tehnikas iegādei un mehanizējot procesu, krasi samazinot roku darbu, jaunais lauksaimnieks cer paaugstināt savu konkurētspēju ar Spānijas un Ķīnas produkciju.
Žēl, ka vectēvs nepiedzīvoja…
Konkursa rīkotāju atzinība Žanim Agafonovam devusi pārliecību, ka viņa izvēlētais attīstības virziens ir pareizs, un tas tagad kalpo kā tramplīns viņa nākamajam mērķim – iegūt godpilno titulu “Gada saimniecība”. Par saņemto apbalvojumu viņš runā ar dziļu gandarījumu: “Man tā bija kā dzimšanas diena vairāku dienu garumā – nemitīgi zvani ar apsveikumiem un laba vēlējumiem. Esmu patiesi priecīgs par šo atzinību, jo man bija būtiski saprast, ka to, ko daru, es daru pareizi.”
Žanis ar smaidu atceras, ka sākumā gan tēvs, gan vectēvs viņam ieteikuši nodarboties ar kaut ko citu, jo laukos jau nevarot neko nopelnīt. “Es nemaz nespēju iedomāties sevi ārpus laukiem. Ja man nebūtu saimniecības, ietu pie kāda cita uz lauka strādāt; es to daru jau kopš bērnības.”
Izvēle izrādījās pareizām un tagad visa ģimene ārkārtīgi lepojas ar viņa sasniegto. Žanis smej, ka pēc balvas saņemšanas bijusi arī kārtīga ballīte – kā gan bez tās. Tikai žēl, ka nevar dalīties priekā ar vectēvu. “Diemžēl vectēvs nepiedzīvoja brīdi, kad saņēmu šo balvu. Taču es ticu, ka viņš to visu tagad redz no debesīm.”