"J.P. Morgan" par "Tet" un LMT darījuma gatavošanu katru mēnesi pelna pasakainu summu, vēsta raidījums
ASV investīciju bankai "J.P. Morgan" par telekomunikāciju uzņēmumu SIA "Tet" un SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) kapitāldaļu izpirkšanas darījuma sagatavošanu līdz pirkuma līguma parakstīšanai pienākas 300 000 eiro mēnesī, svētdien vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga".
Kā noskaidrojis raidījums, par trim šīs vasaras mēnešiem bankai pienākas 900 000 eiro, bet fiksētā maksa par atsevišķiem darbiem ir vēl 1,1 miljons eiro. Savukārt lielāko atlīdzību, ko veidotu prēmijas par investora un finansējuma piesaisti, banka saņemtu tikai veiksmīga darījuma gadījumā.
Kopumā "Tet" un LMT kapitāldaļu izpirkšanas darījuma sagatavošanai nolīgto konsultantu pakalpojumiem līdz augusta beigām iztērēti 4,4 miljoni eiro, taču darījums joprojām nav noslēgts un investors nav piesaistīts.
Raidījums vēstīja, ka šonedēļ SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" ("Possessor") saņēmis konsultantu rēķinus par 740 000 eiro, kā arī samaksājis vēl 612 000 eiro.
Darījuma sagatavošana bijusi sadalīta divos posmos. Pirmajā posmā ar nosaukumu "Sprint" konsultanti izvērtējuši iespējamos darījuma scenārijus, par šo darbu saņemot 1,44 miljonus eiro. Savukārt otrajā posmā ar nosaukumu "Milda" veikta uzņēmumu padziļinātā izpēte un gatavota kapitāldaļu iegāde. Šī posma izmaksas līdz augusta beigām sasniegušas 3,04 miljonus eiro.
Pēc raidījuma rīcībā esošās informācijas, uzņēmumu finanšu, nodokļu, juridiskā, tehniskā un komerciālā padziļinātā izpēte ir pabeigta. Tomēr pirkuma līguma nav, un jūlijā beidzies arī Latvijas puses un Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas "Telia" saprašanās memoranda termiņš.
Kā vēstīts, Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) 30. septembrī paziņoja, ka darījuma sagatavošanā nelietderīgi iztērēti vairāki miljoni eiro, un aicināja pārtraukt līgumus ar konsultantiem. Toreiz premjers apgalvoja, ka iztērēti 13,6 miljoni eiro, lai gan šāda summa būtu sasniegta, ja projekts tiktu pabeigts līdz gada beigām.
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"Nekā personīga" vēstīja, ka pēc premjera paziņojuma 1. oktobrī konsultantu darbs un maksājumi apturēti.
Kulbergs raidījumam apstiprinājis, ka līdzšinējais darījuma process ir apturēts, jo veids, kādā tas ticis virzīts, viņam neesot pieņemams. Premjers uzskata, ka LMT būtu jāpievieno "Tet", pēc tam apvienotajam uzņēmumam piesaistot stratēģisko investoru.
Savukārt ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) raidījumam paudis viedokli, ka premjers par darījuma sagatavošanas procesu ticis nepareizi informēts. Viņš apgalvojis, ka ar Kulbergu par šo jautājumu nav runājis.
Valainis aizstāv konsultantu veikto darbu, norādot, ka padziļinātā izpēte un uzņēmumu novērtējumi būtu nepieciešami neatkarīgi no izvēlētā darījuma scenārija. Tāpat izstrādātas jaunas uzņēmumu biznesa stratēģijas, kas ļaušot pieņemt informētu lēmumu par turpmāko rīcību.
Komentējot premjera ieceri LMT pievienot "Tet", Valainis apgalvojis, ka šāds risinājums nozīmētu abu uzņēmumu atdošanu Zviedrijas pusei.
Tikmēr premjera padomnieks Valters Bolevics raidījumam paudis viedokli, ka līdzšinējā darījuma struktūra, kas paredz "Telia" kapitāldaļu izpirkšanu, pēc tam daļu akciju piedāvājot biržā un daļu pārdodot privātam investoram, ir kļūdaina. Viņaprāt, Latvijas pusei arī būtu jācenšas panākt zemāku kapitāldaļu iegādes cenu, jo "Telia" vēloties aiziet no Latvijas tirgus.
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"Nekā personīga" arī vēstīja, ka premjera birojs centies panākt Kulberga padomnieka Bolevica iecelšanu amatā uzņēmumā, kuru bija paredzēts izveidot "Tet" un LMT apvienošanai. Pēc raidījuma rīcībā esošās informācijas, uz to uzstājis "Possessor", savukārt AS "Latvenergo" un VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) pret šādu ieceri iebilduši.
Raidījums arī noskaidrojis, ka kopš vasaras nav notikušas darījuma uzraudzības darba grupas sanāksmes, kurām iepriekš bija jānotiek reizi divās nedēļās. Tāpat Ekonomikas ministrija (EM) neesot sniegusi valdībai regulāros ziņojumus par darījuma virzību.
Premjera padomnieks Bolevics norādījis, ka nākamnedēļ EM valdībā būs jāsniedz pārskats par konsultantiem iztērētajiem līdzekļiem un paveiktajiem darbiem, pēc kā valdība lems par tālāko rīcību.
Kā vēstīts, Latvijas valsts jau vairākus gadus risina sarunas ar "Telia" par tai piederošo "Tet" un LMT kapitāldaļu izpirkšanu.
"Telia" ir parakstījusi saprašanās memorandu ar Latviju, AS "Latvenergo" un LVRTC par visu tai piederošo "Tet" un LMT akciju pārdošanu.
Pašlaik valstij "Possessor" personā pieder 51% "Tet" daļu, bet "Telia" meitasuzņēmumam "Tilts Communications" pieder 49% "Tet" daļu. Savukārt LMT kapitālā kopumā 49% pieder "Telia" un tās meitaskompānijai "Sonera Holding", bet Latvijas pusei ar LVRTC starpniecību pieder 23%, "Tet" pieder 23%, bet "Possessor" pieder 5%.
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Pēc "Telia" piederošo daļu izpirkšanas un stratēģiskā investora piesaistes visām darījumā iesaistītajām pusēm - "Latvenergo", LVRTC, "Possessor" un stratēģiskajam investoram - varētu piederēt apmēram 25% no abu uzņēmumu kapitāldaļām.