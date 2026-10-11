Latvijas mazie uzņēmēji attīstībā iegulda piesardzīgi: tikai trešdaļa plāno jaunas investīcijas
Tikai katrs trešais jeb 33% Latvijas mazo uzņēmumu tuvākā gada laikā plāno ieguldīt sava biznesa attīstībā. Turklāt lielākā daļa uzņēmēju paļaujas uz pašu uzkrājumiem, nevis banku aizdevumiem vai valsts atbalstu, liecina “Luminor Bank” veiktā aptauja.
Vairākums jeb 74% aptaujāto uzņēmēju attīstību plāno finansēt no saviem līdzekļiem. Eiropas Savienības (ES) vai valsts atbalsta programmu līdzfinansējumu iecerējuši izmantot tikai 12%, savukārt banku aizdevumus vai kredītu – vien 7% uzņēmēju.
Viens no būtiskākajiem šķēršļiem uzņēmumu attīstībai ir finansējuma trūkums. Saskaņā ar Eiropas Komisijas aptaujas datiem Latvijā 31% mazo un vidējo uzņēmumu norāda, ka nepietiekami privātie finanšu resursi kavē inovāciju ieviešanu. Tas ir ievērojami vairāk nekā vidēji ES, kur šādu problēmu min 20% uzņēmēju. Arī valsts atbalsta trūkumu Latvijā izjūt biežāk – to kā šķērsli norāda 22% uzņēmumu, salīdzinot ar 19% ES vidēji.
Līdzīga situācija vērojama arī kaimiņvalstīs. Lietuvā finansējuma trūkumu kā šķērsli inovāciju attīstībai min 47% uzņēmumu, bet Igaunijā – 34%. Tādējādi Lietuvā šī problēma ir visizteiktākā Baltijas valstu vidū.
Vienlaikus uzņēmumu kreditēšanas apjomi Latvijā pieaug. Eiropas Centrālās bankas dati liecina, ka šā gada aprīlī uzņēmumu kredītportfelis bija gandrīz par 15% lielāks nekā gadu iepriekš, kamēr eirozonā vidējais pieaugums bija nedaudz virs 3%.
“Luminor Bank” aptauja veikta 2026. gada maijā sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat”, aptaujājot 750 mazo uzņēmumu vadītājus Baltijas valstīs. Aptaujā piedalījās uzņēmumi ar ne vairāk kā desmit darbiniekiem.