"Amber Latvijas balzams" akcionāri lems par maksātnespējas procesa sākšanu
Dzērienu ražotājas AS "Amber Latvijas balzams" valde 3. novembrī sasaukusi kompānijas akcionāru sapulci, kurā plānots izvērtēt maksātnespējas procesa sākšanu, teikts paziņojumā biržai.
Akcionāru sapulces darba kārtībā iekļauts jautājums par tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanas sekām, kompānijas turpmākās darbības iespējām un maksātnespējas procesa ierosināšanu. Lēmums tiks pieņemts atbilstoši akcionāru priekšlikumiem.
Tāpat akcionāri plāno apstiprināt "Amber Latvijas balzams" 2025. gada pārskatu, 2025. gada atkarības pārskatu, 2025. gada atalgojuma ziņojumu un korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2025. gadu.
Akcionāru sapulce notiks 3. novembrī plkst. 11 Aleksandra Čaka ielā 160, Rīgā, "Amber Latvijas balzams" telpās, kā arī, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.
Jau ziņots, ka "Amber Latvijas balzams" 5. oktobrī iesniedza Rīgas pilsētas tiesā pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) izbeigšanu, teikts kompānijas paziņojumā biržai. "Amber Latvijas balzams" TAP pasākumu plāns, kas 28. septembrī tika iesniegts kreditoriem, nav saņēmis nepieciešamo kreditoru grupu piekrišanu un līdz ar to nav saskaņots.
Plāns paredzēja nodrošināto kreditoru, tostarp Valsts ieņēmumu dienesta (VID), pamatparāda pilnīgu samaksu, kā arī piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju pamatparādu pilnīgu segšanu. Obligāciju turētāju prasījumi tika saglabāti pilnā apmērā. Plāns bija balstīts uz "Amber Latvijas balzama" četru gadu naudas plūsmas prognozi un paredzēja papildu kreditoru kontroles mehānismus. "Amber Latvijas balzams" izsaka pateicību visiem sadarbības partneriem un kreditoriem, kas nav pārtraukuši sadarbību un ir atbalstījuši plāna saskaņošanu, tostarp VID, kas arī atbalstīja plāna saskaņošanu.
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"Amber Latvijas balzams" norāda, ka saskaņošanas procesā būtisku ietekmi nodrošināto kreditoru grupā ieguva trešā persona, iegādājoties "Luminor Bank" un "UBS" prasījumu vairākumu pret kompāniju.
"Amber Latvijas balzams" apgrozījums 2025. gadā bija 74,464 miljoni eiro, kas ir par 4,8% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās par 31,5% un bija 836 359 eiro.
"Amber Latvijas balzams" ir daļa no starptautiska alkoholisko dzērienu ražošanas un izplatīšanas koncerna "Amber Beverage Group", kas strādā no galvenā biroja Luksemburgā, kā arī caur ražošanas un izplatīšanas uzņēmumiem Baltijas valstīs un citviet pasaulē.
"Amber Beverage Group" īpašnieks ir miljardieris Jurijs Šeflers. Kompānija reģistrēta 1991. gadā, un tās pamatkapitāls ir 10 495 660 eiro. "Amber Latvijas balzams" akcijas kotē biržas "Nasdaq Riga" otrajā sarakstā.