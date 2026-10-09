Turpinām iekrist krāpnieku lamatās: šo vienu neuzmanības kļūdu pieļauj teju puse darbinieku Eiropā
Jaunākā Eirobarometra aptauja atklāj, ka trīs no četriem Eiropas Savienībā (ES) strādājošiem darbā saskārušies ar aizdomīgiem e-pastiem, ziņām vai saitēm. Tomēr neraugoties uz brīdinājumiem, daudzi joprojām pieļauj kļūdas un iekrīt krāpnieku lamatās.
Visizplatītākais apdraudējums ir pikšķerēšana jeb mēģinājumi ar viltus ziņām un mājaslapām izkrāpt cilvēku datus. Ar to saskārušies 39% Eirobarometra aptaujas dalībnieku. Vēl 18% ziņojuši par mēģinājumiem nozagt personas datus, 17% – par ļaunatūras uzbrukumiem, bet 16% – par mēģinājumiem iegūt paroles. Savukārt 15% darbinieku jau pieredzējuši krāpšanas mēģinājumus, kuros izmantots mākslīgais intelekts (MI).
Lai gan 83% darbinieku apzinās, ka kiberuzbrukumiem var būt nopietnas sekas, kiberdrošības higiēna ne vienmēr tiek kārtīgi ievērota. Piemēram, 72% uzskata, ka spēj atpazīt aizdomīgu e-pasta vēstuli, taču tikai 54% pirms saites atvēršanas pārbauda ziņas sūtītāju. Turklāt mazāk nekā puse jeb 48% aptaujāto uzskata, ka spētu atpazīt ar MI radītu viltus video jeb dziļviltojumu.
Oktobris ir Eiropas kiberdrošības mēnesis, tāpēc Grieķijas Datu aizsardzības iestāde atgādina, ka uzņēmumiem un valsts iestādēm ir pienākums rūpēties par personas datu drošību. Ja notikusi datu noplūde, noteiktos gadījumos par to jāinformē ne tikai uzraudzības iestāde, bet arī cilvēki, kuru dati varētu būt apdraudēti.
Savlaicīga informēšana ļauj cilvēkiem pasargāt sevi no iespējamās krāpniecības - laikus nomainīt paroles, bloķēt bankas kartes vai uzmanīgāk izvērtēt saņemtās ziņas. Savukārt uzņēmumiem ieteikts regulāri apmācīt darbiniekus, jo pat viena nepārbaudīta saite var radīt nopietnas sekas.