Kulbergs, Nausēda un Mihals kopīgi aicina Eiropas Savienību aizliegt Krievijas graudu tranzītu
Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs (AS), Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals un Lietuvas prezidents Gitans Nausēda piektdien nosūtījuši kopīgu vēstuli Eiropadomes priekšsēdētājam Antoniu Koštam un Eiropas Komisijas priekšsēdētājai Urzulai fon der Leienai, aicinot aizliegt Krievijas graudu tranzītu caur Eiropas Savienību (ES).
Vēstulē uzsvērts, ka, uzbrūkot Ukrainas kravas kuģiem, dzelzceļiem un citiem svarīgiem tirdzniecības maršrutiem, Krievija mēģina vājināt Ukrainas ekonomiku. Tikmēr Krievija meklē jaunus maršrutus, lai eksportētu savus graudus, tostarp pa Baltijas jūru. Vēstulē uzsvērts, ka ES nedrīkst dot Krievijai iespēju kompensēt savas agresijas ekonomiskās sekas. Viņi arī norāda, ka ir jānovērš no okupētajām Ukrainas teritorijām nozagto graudu eksports caur ES.
Lai atbalstītu Ukrainas tirdzniecību, vēstulē aicināts stiprināt ES un Ukrainas solidaritātes koridorus - transporta savienojumus, kas izveidoti, lai palīdzētu Ukrainas precēm sasniegt pasaules tirgu.
"Krievija bombardē Ukrainas ostas un neļauj Ukrainas graudiem nonākt pasaules tirgū, taču tajā pašā laikā vēlas gūt peļņu, transportējot savus graudus caur ES. Mūsu infrastruktūra nedrīkst palīdzēt Krievijai finansēt tās karu. Mums jāpalielina spiediens uz agresoru un jāpalīdz Ukrainai nogādāt savas preces pasaules tirgū," sacīja Igaunijas premjers. Mihals plāno šo jautājumu izvirzīt Eiropadomes sanāksmē nākamnedēļ Briselē.