“Tā nekad nav bijis!” Latgales viesnīcā šogad novērota neparasta tendence
Saistībā ar iespējamiem drošības apdraudējumiem šovasar Latgales tūrisma uzņēmumi piedzīvoja citādāku sezonu nekā iepriekšējos gados. Lielbornes muižas vadītāja Nora Poiša-Daņilova intervijā portālam Jauns.lv pastāstīja, ka neparasti liels daudzums rezervāciju tika veikts pašā pēdējā brīdī.
Runājot par aizvadīto sezonu, viņa sacīja: “Ja runājam visas sezonas griezumā, tad kopumā rezultāts beigās bija labs, bet varēja būt daudz labāks. Mēs šajā sezonā īstenojām dažādas mārketinga kampaņas un bijām ļoti aktīvi. Tāpēc domāju, ka, pateicoties mūsu aktivitātei, kura nekad neizsīkst sezonas laikā, mums beigās sezona bija laba, bet gaidījām daudz labāku.
Pavasarī piedzīvoja briesmīgu kritumu
Maijs bija briesmīgs, tur bija kritums 90%. Jūnijs bija tāds, ka pirms Jāņiem domājām – paši aizbrauksim kaut kur, piemēram, uz leišiem vai citur atpūsties, jo nebija lielas jēgas strādāt. Darba roku vajadzība bija minimāla.
Beigās mēs mazliet nomainījām stratēģiju Līgo svētkiem un ļāvām viesiem palikt arī uz vienu nakti, kas, protams, ir diezgan lielas papildizmaksas darbam svētkos. Tā mēs kaut kā sagrabinājām cilvēkus arī uz Jāņiem.” Savukārt jūlijs un augusts uzņēmumā bija labi mēneši.
“Tu tikai nedusmojies, bet prasa, vai ir pagrabs.”
Kāpēc maijs bija tik briesmīgs un sezona sākās tik slikti? “Mums bija droni,” saimniece skaidroja. Uzņēmums svinēja 30 gadu jubileju 22.maijā, bet pat kolēģi no Rīgas tolaik bija satraukušies par drošību. Uzņēmums darbojas divās vietās: Augšdaugavas novadā ir viesnīca, kempings un vairāk ar tūrismu saistīts bizness, bet Rīgā ir skola, kurā māca krievu valodu ārzemniekiem.
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Jubileja tika svinēta Lielbornes muižā, un Rīgas kolēģi (pedagogi un administratīvais personāls) pauda bažas par drošību. Pirms braukšanas skolas vadītāja esot teikusi: “Tu tikai nedusmojies, bet prasa, vai ir pagrabs, ja kas.”
Jautājums par bažām bija liels
"Pat tie cilvēki, kas ir ļoti pietuvināti mums un saprot, ka vadība ir uz vietas, dzīva un ka viss notiek, vienalga baidījās. Beigās viņi atbrauca, bet jautājums par bažām bija liels.” Pati ģimene jutās labi. Viņi sevi uzskata par domājošiem cilvēkiem un saprot, ka ir ļoti maza varbūtība, ka no dronu lidināšanās var notikt kaut kas slikts.
Arī jaunākā meita, kurai ir 10 gadi, jutās droši. Vecāki ar meitu daudz runā arī par drošības jautājumiem. Kad viņa piedzīvoja mācību trauksmi skolā, blakus bija bērni, kas raudāja un nesaprata, kas notiek – viņi nebija sagatavoti, Poiša-Daņilova stāstīja. “Mūsējā bija ļoti mierīga. Viņa teica, ka visu saprata un zināja.” “Mēs jutāmies un joprojām jūtamies droši.”
Atbrauca pilnīgi visi, kas bija samaksājuši
Runājot par tūristu drošības sajūtu, Poiša-Daņilova sacīja: “Maijā mums neviens neko neatcēla. Mēs pārsvarā strādājam ar starptautiskām rezervācijas sistēmām un tur pēdējā brīdī mūsu uzstādījumos nevar atteikt. Līdz ar to, ja arī cilvēks atteiktu, viņš tāpat zaudētu naudu.”
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Tādējādi daudzu tūristu stratēģija bija: tāpat naudu atpakaļ nevar dabūt, gaidām līdz pēdējam un braucam, ja viss ir labi. “Nebija tādu, kas pie mums neatbrauca drošības situācijas dēļ un bija jau samaksājuši. Viņi neatcēla. Pilnīgi visi, kas bija samaksājuši, beigās atbrauca.”
Uzņēmumā viesojās arī viesu grupa no Šveices. Tās vadība atzina, ka arī šveicieši bija runājuši par drošību pirms braukšanas uz Latgali, taču beigās grupa atbrauca pilnā sastāvā. “Bet viņi atzina, ka šis jautājums bija zināms arī ārpus robežas, tas tika atspoguļots, un viņi bija lietas kursā.”
Daudzi rezervāciju veica pašā pēdējā mirklī
Diemžēl jaunu rezervāciju maijā vispār nebija. Taču bija tādi klienti, kuri atbrauca, rezervējot pēdējā mirklī. Saistībā ar to šogad uzņēmēji piedzīvojuši kādu krasu atšķirību, salīdzinot ar iepriekšējām sezonām.
Jūlijā un augustā trīs vai pat četras brīvdienas 30% rezervāciju sestdienu vakariem tika saņemti piektdienas vakaros un sestdienu rītos. “Tā nekad nav bijis!” Tik liela procentuāla attiecība rezervācijai pēdējā brīdī nekad iepriekš netika piedzīvota.
Nekad mūžā tā nav bijis
“Mūsu klienti nogaidīja līdz pēdējam, saprata, ka viss ir labi, un tad brauca. Tāds bija mūsu novērojums. Ļoti atšķirīgs. Nekad mūžā tāds nav bijis.” Parasti vairums apmeklētāju rezervāciju veic laicīgi.
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Protams, arī šogad bija klienti, kas laikus rezervēja atpūtas iespējas, bet ļoti liels procents rezervāciju brīvdienām bija pēdējā brīdī. Šovasar neilgu laiku pirms brīvdienām ģimene skatījās, ka diezgan daudz numuriņu vēl ir brīvi, bet tad pēkšņi piektdienu vakaros vai sestdienu rītos aizpildījās 30% numuriņu.
Izaicinājums apkalpot pēdējā brīža rezervācijas
Poiša-Daņilova atklāja, ka tā bija ļoti grūti strādāt. “Bet bija pluss, ka mēs visa ģimene strādājam uz vietas. Tāpēc bija mazliet vienkāršāk. Nebija tā, ka visu laiku jāpaļaujas tikai uz darbiniekiem.”
Neradās milzīgi sarežģījumi tāpēc, ka darbiniekiem iedotas brīvdienas, lai viņi varētu pastrādāt savā dārzā vai veikt citas savas lietas, bet tad pēkšņi saņemta informācija par daudzām jaunām rezervācijām.
“Protams, ir jābūt gataviem. Numuriem ir jābūt tīriem. Par to vispār nav runas. Bet, ja runājam par restorāna piedāvājumu, tad to mēs dabūjām izvilkt uz pašiem, jo nevarēja zināt, kas būs. Protams, vienmēr vajag būt visam ēdienam gatavam gan 10, gan 30 personām. Bija interesanti,” uzņēmēja atminējās šovasar piedzīvotos izaicinājumus.