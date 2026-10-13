Vairs nepietiek tikai ar labu ražu: agronoms Rihards Berķis par sarežģīto sezonu, tehnoloģijām un nākotni
Latvijas graudkopība pēdējos gados piedzīvo izturības pārbaudi, kad vienā sezonā jācīnās gan ar laikapstākļiem, gan strauji mainīgām izmaksām, gan prasību arvien precīzāk izmantot resursus.
Arī 2026. gada sezona nebija izņēmums – sausumu nomainīja lietavas, daļai saimniecību radot problēmas ar ražas novākšanu un graudu kvalitāti. Turklāt mēslojuma, energoresursu un citu ražošanai nepieciešamo resursu cenas būtiski ietekmē saimniecību ekonomiku.
“Pēdējie gadi graudu audzētājiem ir bijuši īsts pārbaudījums,” situāciju raksturo agronoms Rihards Berķis, SIA “Uzvara-Lauks” speciālists, kurš ikdienā seko līdzi laukos notiekošajam un pieņem lēmumus par šķirnēm, mēslošanu, augu aizsardzību un jaunajām tehnoloģijām. Viņš uzsver, ka mūsdienu graudkopība vairs nav tikai darbs ar traktoru un lauku. Tā kļūst par arvien precīzāku un tehnoloģiskāku nozari, kur kļūdains lēmums var maksāt dārgi, bet gudri izmantotas tehnoloģijas ļauj ietaupīt resursus un saglabāt konkurētspēju.
Pēc Riharda domām, Latvijas graudkopības nākotne lielā mērā būs atkarīga no saimniecību spējas pielāgoties mainīgajiem laikapstākļiem, izmaksām, tehnoloģiju attīstībai un arvien sarežģītākai situācijai pasaules tirgos. Viņš arī uzskata, ka Latvijai jāspēj lielāku vērtību no izaudzētā grauda radīt tepat, attīstot pārstrādi un dodot jaunajai paaudzei iespēju laukos redzēt nevis tikai smagu fizisku darbu, bet modernu, precīzu un zināšanās balstītu nozari.
Sarežģīts gads visai nozarei
Latvijas graudkopībā pēdējie gadi nav bijuši vienkārši – nozari ietekmē laikapstākļi, ģeopolitiskā situācija, energoresursu cenas un ražošanas izmaksas. Arī šis gads bijis izaicinājumiem bagāts. Reģionā, kur saimnieko Rihards, sezona sākās ar sausumu, vēlāk laikapstākļi kļuva piemērotāki veģetācijai, un sākumā novākt ražu varēja labvēlīgos apstākļos, bet vēlāk sekoja intensīvi nokrišņi. Tām kultūrām, kas vēl atradās uz lauka, aizkavējās ražas novākšana un cieta kvalitāte. Tāpēc Rihards šo sezonu vērtē kā sarežģītu ne tikai savā reģionā, bet arī kopumā Latvijā.
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Laikapstākļi gan nav vienīgais izaicinājums. Pēdējos gados lauksaimniecību būtiski ietekmējusi arī ģeopolitiskā situācija un resursu izmaksas – mēslojums, degviela, elektroenerģija un citas pozīcijas sadārdzinās, bet graudu cenu kāpums ne vienmēr spēj šo izmaksu pieaugumu kompensēt. Graudu cenas un resursu izmaksas ne vienmēr mainās vienā virzienā. Rihards kā piemēru min aptuveni 230–240 eiro par tonnu graudu, kas pats par sevi būtu salīdzinoši labs līmenis, taču vienlaikus būtiski pieaugušas slāpekļa un citu mēslošanas līdzekļu izmaksas. Viņš salīdzina situāciju ar iepriekšējiem gadiem, kad par vienu tonnu pārdotu graudu varēja iegādāties aptuveni vienu tonnu slāpekļa mēslojuma, bet tagad par to pašu graudu daudzumu iespējams iegādāties aptuveni pusi no šī apjoma.
Graudkopības uzņēmumus tieši ietekmē arī energoresursu cenas. Degvielas un dabasgāzes sadārdzinājuma dēļ saimniecībām rūpīgi jāizvērtē, kādus darbus veikt uz lauka un ar kādu mitrumu kult graudus. Degviela vajadzīga lauka darbiem un ražas novākšanai, bet dabasgāzi un sašķidrināto naftas gāzi plaši izmanto graudu kaltēšanā, tātad galaprodukta pašizmaksa neveidojas tikai uz lauka. To ietekmē viss process – no sējas līdz brīdim, kad novāktā raža ir izkaltēta, iztīrīta un sagatavota uzglabāšanai vai pārdošanai.
Lauksaimniecība kļūst arvien tehnoloģiskāka
Vēl pirms dažiem gadu desmitiem priekšstats par lauksaimnieka darbu lielā mērā saistījās ar traktoru, lauku un fizisku darbu, taču mūsdienu graudkopība kļūst arvien tehnoloģiski sarežģītāka. “Lauksaimniecība nenozīmē, ka ir tikai pa dubļiem jāstaigā. Patiesībā lauksaimniecība ir ļoti precīza un moderna,” uzsver Rihards.
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Precīzās tehnoloģijas ļauj piemērot augu aizsardzības līdzekļus un mēslojumu konkrētām lauka vietām, samazinot nevajadzīgu pārklāšanos un resursu izšķērdēšanu. Tas ir svarīgi ne tikai no vides viedokļa, bet arī ekonomiski, jo katrs nevajadzīgi izmantots resurss maksā naudu. Savukārt precīzās tehnoloģijas ļauj sekot līdzi, kas konkrētajā laukā izdarīts, un nepieciešamības gadījumā saprast, kur meklējama problēma. Katram laukam ir savi apstākļi – augsne, klimats, iepriekš audzētie kultūraugi un citi faktori. Tāpēc svarīgi ir nevis akli pārņemt kādu risinājumu, bet vispirms pārbaudīt, kā tas strādā konkrētajos apstākļos, saka Rihards.
Viņš uzskata, ka nākotnē šī precizitāte kļūs vēl nozīmīgāka. Jau tagad tiek attīstīti risinājumi, kuros izmanto sensorus, spektrometrus un mākslīgā intelekta iespējas, lai novērtētu biomasu un situāciju uz lauka. Tas nākotnē varētu ļaut augu aizsardzības līdzekļus izmantot vēl precīzāk, piemēram, apstrādājot tikai tās vietas, kur konstatētas nezāles vai cita problēma. Taču Rihards nav pārliecināts, ka tuvākajā nākotnē cilvēku laukā varētu pilnībā aizstāt autonomā tehnika. Tehnoloģijas var kļūt arvien gudrākas, tomēr joprojām būs nepieciešams cilvēks, kurš nestandarta situācijā spēj pieņemt lēmumu.
Vērtību svarīgi radīt arī Latvijā
Latvijas tirgus ir salīdzinoši mazs, tādēļ ievērojama daļa šeit izaudzēto graudu tiek eksportēta. Īpaši svarīga ir graudu pārstrāde Latvijā, jo tā ļauj izejvielai radīt lielāku pievienoto vērtību. Ja graudi tiek pārstrādāti Latvijā, šeit paliek ne tikai pats produkts, bet arī darbavietas, nodokļi un uzņēmējdarbības aktivitāte. Kā piemēru Rihards min Latvijas uzņēmumus, kas lauksaimnieku iegūto graudaugu ražu pārvērš miltos, pastā, pārslās un citos produktos. Viņa skatījumā šāda attīstība ir pozitīva, taču vienlaikus jāapzinās Latvijas tirgus lielums, jo, lai nozare varētu augt, eksports būs nepieciešams arī turpmāk. Tāpēc nākotnē svarīgi atrast līdzsvaru – Latvijā attīstīt pārstrādi un pievienot vērtību, bet gatavos produktus arvien vairāk piedāvāt ārvalstu tirgos.
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Jauniešiem jāparāda, ka lauksaimniecība ir moderna nozare
Viens no būtiskajiem jautājumiem Latvijas lauksaimniecības nākotnē ir cilvēkresursi. Rihards uzskata, ka jauniešiem lauksaimniecībā svarīgs ir atalgojums, taču ne mazāk būtiski ir mainīt priekšstatu par šo profesiju. Jauniešiem nereti joprojām šķiet, ka lauksaimniecība nozīmē tikai smagu fizisku darbu uz lauka, taču realitātē mūsdienu lauksaimniecība ir zināšanās balstīta nozare.
Lai šo priekšstatu mainītu, Riharda saimniecība uzņem praktikantus no tehnikumiem un universitātēm, kā arī ved skolēnus ekskursijās, rādot gan tehniku, gan ikdienas darbu laukos. Viņaprāt, jauniešiem jau skolas laikā jāstāsta par lauksaimniecību kā vienu no Latvijas tautsaimniecības pamatiem. Tas ir īpaši svarīgi, ja vēlamies saglabāt dzīvību Latvijas reģionos un panākt, lai jaunā paaudze izvēlētos palikt laukos.
Izturēs tie, kas spēs pielāgoties
Vērtējot graudkopības nozares nākotni, Rihards teic, ka nozare turpinās attīstīties, taču ne visām saimniecībām pielāgošanās būs vienlīdz viegla. Pēdējie gadi parāda, ka saimniecībām jāspēj reaģēt uz mainīgajiem apstākļiem. Dažkārt tas nozīmē arī diversificēt darbību, izmēģināt citas kultūras vai meklēt papildu nozares, īpaši reģionos, kur augsnes apstākļi nav piemēroti tradicionālajai graudkopībai.
Rihards pozitīvi vērtē arī iespēju izmantot fondu finansējumu investīcijām precīzajās tehnoloģijās. Vienlaikus viņš atzīst, ka nozarei svarīgi ir ne tikai pieejamie atbalsta instrumenti, bet arī saprātīga birokrātija. Ja saimniecība investē dārgā precīzās lauksaimniecības tehnikā, tai jābūt iespējai šo tehniku arī pilnvērtīgi izmantot. Viņš saskata, ka birokrātija pamazām tiek mazināta un prasības kļūst loģiskākas. Galu galā arī pašam lauksaimniekam ir ekonomiska interese strādāt precīzi, jo katra kļūda uz lauka maksā naudu. Tieši šī precizitāte, zināšanas un spēja pielāgoties mainīgajiem apstākļiem, visticamāk, arī noteiks, kuri Latvijas graudkopji būs konkurētspējīgi nākotnē.
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Rihards Berķis uzskata, ka kopumā Latvijas graudkopības nākotne būs atkarīga no spējas pielāgoties. Saimniecībām jābūt efektīvām, jāizmanto modernās tehnoloģijas un vienlaikus jāmeklē iespējas radīt lielāku pievienoto vērtību Latvijā.
Raksts tapis sadarbībā ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi (LOSP).