Pirmā iepazīšanās ar jauno Audi Q7 Bratislavā
Jaunākais Audi Q7 modelis ir trešā paaudze kopš 2005. gada, to ražo Bratislavā, Slovākijā, kur automašīnu kopā ar TV Autoziņām izmēģināja DBS Autoskolas direktors Jānis Vanks.
Sāksim ar to, ka Audi Q7 rīcībā labi zināmie dīzeļmotori ar 245 un 299 ZS lielu jaudu un Latvijā jaunais Q7 būs oktobra beigās.
Jānim Vankam patīk salons, bet liekas dīvaini jaunie pārslēgi zem stūres. Ir jāpierod pie maziem gadžetiem. Pirmie braukšanas iespaidi tiek gūti speciālā poligonā: “Akustiskais komforts ir ļoti labs, nekur nekas nedauzās. Skaidrs, ka tas nav super offroad džips, kam ir milzīgi piekares gājieni. Bet citādi mierīgi braucam un baigi ne par ko nesatraucamies.” Jaunais Audi Q7 ir pieejams trīs dažādās komplektācijas. Paralēli piecvietīgajai un septiņvietīgajai versijai turpmāk Audi Q7 būs arīsešvietīga modifikācija, kas pēc Jāņa domām daudziem varētu iepatikties. “Pēc īsa testa var teikt, ka viss Audi DNA ir saglabāts. Materiāli ir foršāki, un kvalitatīvi. Tas joprojām ir kārtīgs Audi Q7, tikai svaigāks,” tā J. Vanks.