Hakeri nozaguši miljoniem "Asos" klientu personas datus: atklājas, ka noplūde ir nopietnāka, nekā sākotnēji ziņots
Populārais interneta apģērbu veikals “Asos” piedzīvojis vērienīgu kiberuzbrukumu, kurā hakeru rokās nonākuši klientu personas dati. Šis incidents ir nopietnāks nekā sākotnēji šķita, un ietekmēti varētu būt miljoniem pircēju visa pasaulē, ieskaitot Latvijā.
Nozagtā informācija ietver klientu vārdus, uzvārdus, dzīvesvietas adreses, tālruņu numurus, e-pasta adreses, dzimšanas datumus. Hakeru rīcībā nonākusi arī informācija par to, ko cilvēki meklējuši “Asos” mājaslapā, kas ļauj uzzināt viņu iepirkšanās paradumus.
Par patieso datu noplūdes apmēru kļuva zināms pēc tam, kad ar BBC sazinājās paši kibernoziedznieki, kuri sevi dēvē par “Xuanyewen”. Viņi žurnālistiem nodeva daļu nozagtās informācijas, kas atklāja, ka uzbrukums bijis nopietnāks, nekā "Asos" sākotnēji atzinis. Uzņēmums vēlāk informēja klientus par plašāku datu noplūdi, vienlaikus uzsverot, ka bankas dati un paroles nav nozagtas.
Kiberuzbrukums sākās ar to, ka hakeri, uzdodoties par uzticamu kontaktpersonu, izvilināja kāda “Asos” darbinieka piekļuves datus. Izmantojot tos, viņiem izdevās lejupielādēt klientu informāciju. Jauns.lv jau rakstīja, ka hakeri izmantoja arī paša uzņēmuma lietotni, lai miljoniem pircēju nosūtītu paziņojumu par kiberuzbrukumu.
Kiberdrošības eksperti brīdina, ka nozagtā informācija var tikt izmantota turpmākās krāpnieciskās shēmās. Zinot cilvēka vārdu, adresi un citus personas datus, krāpnieki var mēģināt sazināties ar pircējiem, uzdodoties par “Asos” pārstāvjiem. Viņi var arī atsaukties uz notikušo kiberuzbrukumu un steidzināt klientus veikt kādas darbības, piemēram, draudot bloķēt kontu, ja netiks nekavējoties nomainīta parole.
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“Asos” aicina klientus būt piesardzīgiem, saņemot negaidītus zvanus vai ziņas uzņēmuma vārdā un uzsver, ka šādā veidā nekad nepieprasīs paroles, drošības kodus vai maksājumu informāciju. Pašlaik kiberuzbrukuma izmeklēšana turpinās, bet "Asos" apgalvo, ka tā mājaslapa un lietotne ir droša lietošanai.