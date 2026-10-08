Eiropu brīdina par iespējamu gāzes deficītu ziemā: vai tas varētu skart arī Latviju?
Tuvojoties apkures sezonai, Eiropā izskanējis satraucošs brīdinājums – bargas ziemas un gāzes piegāžu traucējumu gadījumā Eiropas Savienība (ES) varētu saskarties ar dabasgāzes iztrūkumu līdz pat 15% apmērā. Lai gan Latvijā līdz šim pausta pārliecība par pietiekamām gāzes rezervēm, situācija Eiropas enerģētikas tirgū var ietekmēt arī Latvijas iedzīvotāju apkures izmaksas.
Ceturtdien, 8. oktobrī, Eiropas Gāzes pārvades sistēmu operatoru tīkls (ENTSOG) publiskojis jaunāko prognozi 2026./2027. gada ziemas sezonai. Tajā brīdināts, ka Eiropa apkures sezonu sāk ar ievērojami mazākiem dabasgāzes krājumiem nekā iepriekšējā gadā.
Saskaņā ar ziņojumu 1. oktobrī Eiropas Savienības dabasgāzes krātuves bija piepildītas tikai par 72%, kamēr pērn šajā pašā laikā piepildījums sasniedza 83%. Tas nozīmē, ka Eiropai ziemas sākumā ir mazākas uzkrātās rezerves, kas varētu kļūt par nopietnu problēmu, ja gaidāmi ilgstoši aukstuma periodi vai neparedzēti piegāžu pārtraukumi.
Eksperti modelējuši vairākus iespējamos scenārijus. Īpaši nelabvēlīgu apstākļu gadījumā, kad bargu ziemu papildinātu būtiski gāzes piegāžu traucējumi, varētu rasties nepieciešamība samazināt patēriņu vai segt piegāžu iztrūkumu 12–15% apmērā.
Vai gāzes trūkums varētu skart arī Latviju?
Latvijai šajā situācijā būtiska priekšrocība ir Inčukalna pazemes gāzes krātuve, kas ir nozīmīga ne tikai Latvijas, bet arī visa Baltijas reģiona energoapgādei.
Septembra sākumā Ministru prezidents Andris Kulbergs, apmeklējot Inčukalna krātuvi, paziņoja, ka tajā uzkrātās dabasgāzes apjoms ir pietiekams Latvijas lietotāju vajadzībām gaidāmajā apkures sezonā. Toreiz krātuvē bija iesūknētas aptuveni 11 teravatstundas (TWh) dabasgāzes, kamēr Latvijas kopējais dabasgāzes patēriņš 2025. gadā sasniedza 8,7 TWh.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vienlaikus jāņem vērā, ka Inčukalna krātuve kalpo visa reģiona vajadzībām, tāpēc tajā esošie krājumi nav paredzēti tikai Latvijas patērētājiem.
Taču arī Latvijas iedzīvotāji nav pilnībā pasargāti no Eiropas enerģētikas tirgus satricinājumiem. Pat tad, ja fizisks gāzes iztrūkums Latvijā neveidotos, cenu kāpums Eiropas tirgos varētu ietekmēt dabasgāzes iegādes izmaksas un atsevišķos gadījumos arī apkures rēķinus.
Kāpēc Eiropā pieaug satraukums?
Viens no galvenajiem riska faktoriem ir Eiropas pieaugošā atkarība no sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) importa.
Pēc atteikšanās no lielākās daļas Krievijas cauruļvadu gāzes piegādēm Eiropai arvien nozīmīgākas kļuvušas piegādes no ASV un citām valstīm. Tomēr situāciju sarežģī ģeopolitiskā spriedze Tuvajos Austrumos. Piegāžu ierobežojumi Hormuza šaurumā, caur kuru tiek transportēta ievērojama daļa pasaules sašķidrinātās dabasgāzes, palielinājuši konkurenci par pieejamajām kravām. Rezultātā Eiropas valstīm par dabasgāzi nākas konkurēt ar Āzijas pircējiem, kas var veicināt cenu kāpumu.
Ceturtdien Eiropas dabasgāzes cenu etalons Nīderlandes TTF biržā svārstījās ap 80 eiro par megavatstundu. Salīdzinājumā ar situāciju pirms konflikta saasināšanās Irānā šis līmenis ir gandrīz trīskāršojies.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
ENTSOG ziņojumā arī uzsvērts, ka īpaši ievainojamas varētu būt Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis, kurās gāzes piegādes sarežģī infrastruktūras ierobežojumi.
Eiropas Komisija mierina – sistēma ir gatava ziemai
Neraugoties uz brīdinājumiem, Eiropas Komisija ceturtdien paziņoja, ka ES gāzes apgādes sistēma kopumā ir pietiekami elastīga, lai nodrošinātu ziemas pieprasījumu. Eiropā pēdējos gados ir palielināta sašķidrinātās dabasgāzes importēšanas jauda, dažādoti piegādes avoti un samazināts kopējais dabasgāzes patēriņš.
Komisija vienlaikus atzīst, ka krājumu saglabāšana būs īpaši svarīga, ja spēcīgs aukstuma vilnis Eiropu sasniegs ziemas otrajā pusē.
Eksperti uzsver, ka iespējamo problēmu apmērs lielā mērā būs atkarīgs no laikapstākļiem, starptautiskās situācijas un dabasgāzes piegāžu stabilitātes.