Tūristi gāž apkārt Baltijas piekrasti: viens no kūrortiem kļuvis par īstu šī rudens hitu
Lai gan Baltijas jūra galvenokārt asociējas ar vasaras brīvdienām, arvien vairāk tūristu izvēlas piejūras kūrortus apmeklēt tieši rudenī.
Šogad ārvalstu ceļojumu galamērķu vidū īpašu popularitāti iemantojušas Prāga, Budapešta un Viļņa. Tomēr daļa tūristu īsu ceļojumu uz Eiropas galvaspilsētām vietā izvēlas tradicionālu atpūtu Polijas piekrastē.
Zemākas cenas, arvien labāk attīstīta viesnīcu infrastruktūra un iespēja atpūsties bez lieliem tūristu pūļiem ir tikai daži no iemesliem, kāpēc Rietumpomožes reģions piesaista ceļotājus arī ārpus aktīvās tūrisma sezonas, raksta "Radio ZET".
"Daudzas viesnīcas, viesu nami un ēdināšanas uzņēmumi atzīst, ka šis ir labākais rudens pēdējo desmit gadu laikā. To veicinājuši īpaši labvēlīgie laikapstākļi Baltijas jūras piekrastē, kā arī tas, ka daudzas naktsmītnes piedāvā klientiem īpašas atlaides," norāda Ziemeļu Tirdzniecības un rūpniecības kameras Ščecinā prezidente Hanna Moisjuka.
Tāpēc piektdienās, sestdienās un svētdienās Baltijas jūras piekrastes kūrortos patiešām vērojams milzīgs tūristu pieplūdums. Galvenā noteicēja šeit ir daba. Skaists, saulains zelta rudens pie jūras pulcē atpūtnieku pūļus, savukārt lietainās un vējainās dienās pludmales un promenādes kļūst tukšas.
Saulainais laiks neapšaubāmi ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc rudens tūrisma sezona sākusies tik veiksmīgi. Viss liecina, ka salīdzinoši augsta gaisa temperatūra saglabāsies vismaz oktobra pirmajā pusē. Saskaņā ar Polijas Meteoroloģijas un ūdenssaimniecības institūta prognozēm tuvākajās dienās gaisa temperatūra Rietumpomožē svārstīsies ap 20 grādiem.
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"Ja ir labs laiks, ir arī tūristi. Šī sakarība pie jūras, šķiet, darbojas vienmēr. Redzam, ka septembris laikapstākļu ziņā bijis ļoti veiksmīgs, un Rietumpomožes kūrortos apmeklētāju patiešām netrūkst. Protams, tas ir citāds tūrisms nekā jūlijā," norādīja Moisjuka.
Pēc viņas teiktā, rudenī Rietumpomožē tūristi vairāk vēlas baudīt pastaigas, mierīgu atpūtu un gardas maltītes restorānos, nevis peldēties Baltijas jūrā. Turklāt arvien biežāk cilvēkus uz piekrasti vilina ne tikai pati jūra, bet arī citas atpūtas iespējas.
Viens no iecienītākajiem galamērķiem
Kā atzīst Ziemeļu Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidente, Svinoujsce joprojām ir viens no populārākajiem tūrisma galamērķiem Rietumpomožē arī ārpus vasaras sezonas.
Vienlaikus arvien lielāku popularitāti iegūst arī mazāk zināmas pilsētas, piemēram, Volina, Kameņa Pomorska un Grifice, kas īpaši piesaista sēņošanas cienītājus. Savukārt tradicionālo piejūras kūrortu vidū pieaug interese par Meņdzizdroji, Pobjerovo un Pustkovo.
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"Esam apmierināti – pie mums ierodas tūristi no Polijas, Vācijas un Čehijas. Visi slavē apkalpošanu, šeit jūtas labi un zina, ka rudens atpūta Baltijas jūras piekrastē nozīmē augstu kvalitāti par salīdzinoši zemākām cenām. Īpaši labi to var novērot, kad ierodas tūristi no Vācijas, kuri ir patiesi pārsteigti par cenām," stāsta Svinoujsces viesnīcas "Hamilton" īpašnieks Gžegožs Dobošs.
Viss liecina, ka tūrisma nozares uzņēmējiem veiksmīgākais periods vēl tikai priekšā. Daudzas viesnīcas un citas naktsmītnes jau sagatavojušas īpašos piedāvājumus Jaungada un Ziemassvētku brīvdienām, kā arī dažādām vietējām izklaidēm, piemēram, ziemas peldēšanai.
Iepriekšējos gados šādi atpūtas piedāvājumi bijuši ļoti pieprasīti, un tas tikai apliecina, ka Rietumpomožes pilsētas un Baltijas jūras piekrastes kūrorti kļuvuši par iecienītiem atpūtas galamērķiem visa gada garumā.