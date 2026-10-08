Degvielas cenas strauji aug, bet pārtika kļūst lētāka: kas septembrī sadārdzinājies visvairāk?
Septembrī Latvijas iedzīvotājiem nācies vairāk maksāt par degvielu, elektrību un apkuri, savukārt vairāku pārtikas produktu cenas ir samazinājušās.
Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati liecina, ka mēneša laikā vidējais patēriņa cenu līmenis pieaudzis par 0,2%, bet, salīdzinot ar pērnā gada septembri, cenas ir par 3,2% augstākas.
Visvairāk septembrī sadārdzinājusies degviela. Mēneša laikā tās cenas pieaugušas vidēji par 9,6%, tostarp dīzeļdegviela kļuvusi par 10,3% dārgāka, bet benzīns – par 8,3%. Vēl iespaidīgāka atšķirība redzama gada griezumā – dīzeļdegviela maksā par 39,1% vairāk nekā pērn septembrī, savukārt benzīns sadārdzinājies par 29,5%. Kopumā transporta grupā cenas gada laikā pieaugušas par 12,6%.
Tikmēr pārtikas cenas septembrī kopumā samazinājušās par 0,8%. Lētāki kļuvuši kartupeļi (−9%), cūkgaļa (−3,7%), āboli un bumbieri (−8,3%), kā arī citrusaugļi (−7,5%). Mazāk nācies maksāt arī par kafiju, zivīm un jogurtu. Tomēr ne viss kļuvis lētāks. Cenas kāpušas, piemēram, tomātiem, vistas gaļai un svaigām ogām. Salīdzinot ar pērnā gada septembri, pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas kopumā sarukušas par 4,8%, tostarp sviests kļuvis par 24,6% lētāks, bet augu eļļas – par 19,8%.
Rudens sākums atspoguļojies arī apģērbu un apavu cenās. Veikalos nonākot jaunajām sezonas kolekcijām, apģērbs septembrī sadārdzinājies par 1,9%, bet apavi – par 3,4%. Vienlaikus pieauguši mājokļa uzturēšanas izdevumi. Elektrības cenas mēneša laikā kāpušas par 3%, savukārt gada laikā siltumenerģija sadārdzinājusies par 9,1%, dabasgāze – par 16,6%, bet elektroenerģija – par 6%.
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Cenu izmaiņas skārušas arī pakalpojumus. Sākoties jaunajam mācību gadam, augstākās izglītības maksa septembrī pieaugusi par 5,6%. Savukārt viesnīcu pakalpojumi mēneša laikā kļuvuši par 10,6% lētāki, lai gan restorānos un kafejnīcās cenas turpinājušas augt. Salīdzinot ar pērnā gada septembri, ēdināšana restorānos un kafejnīcās sadārdzinājusies par 3,6%, bet viesnīcu pakalpojumi – par 2%.
Kopumā CSP dati rāda, ka gada laikā visstraujāk cenas augušas transportam un ar mājokļa uzturēšanu saistītajiem izdevumiem, kamēr pārtikas cenu kritums kopējo sadārdzinājumu daļēji mazinājis. Salīdzinot ar 2025. gada vidējo cenu līmeni, šā gada septembrī patēriņa cenas bijušas par 3,7% augstākas. Turklāt pakalpojumu cenas gada vidējā līmeņa salīdzinājumā augušas straujāk nekā preču cenas – attiecīgi par 6,3 % un 2,6 %.