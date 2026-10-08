"Par tehnoloģijām sāk domāt, kad jau ir par vēlu." Latvijas uzņēmumiem klibo IT pārvaldība
Datori, programmatūra un dažādi digitālie rīki Latvijas uzņēmumos kļuvuši par ikdienu, taču ar to vien nepietiek. Jaunākā aptauja atklāj, ka tikai 11% uzņēmumu savu IT infrastruktūru uzskata par ļoti labi sakārtotu.
Būtiski, ka daļā uzņēmumu tehnoloģiju problēmas joprojām tiek risinātas tikai tad, kad tās jau radušās.
LMT grupas veiktajā Latvijas uzņēmumu aptaujā 43% respondentu savu IT vidi novērtējuši kā kopumā sakārtotu. Vienlaikus četri no desmit uzņēmumiem atzīst, ka IT pārvaldībā joprojām trūkst skaidras struktūras, procesu vai atbildības sadalījuma.
“Jo vairāk biznesa procesu notiek digitālajā vidē, jo lielāka nozīme ir tam, vai uzņēmums spēj šo vidi pārvaldīt sistemātiski – vai ir skaidrs, kas par ko atbild, kā tiek uzturētas sistēmas, pārvaldīti atjauninājumi un vai iespējamie drošības riski ir novērsti,” norāda LMT Korporatīvo klientu dienesta direktors Ingus Ozoliņš.
Par vienu no lielākajām problēmām uzņēmumi pašlaik uzskata kiberdrošību. Drošības riski aptaujā visbiežāk minēti starp IT uzturēšanas izaicinājumiem, bet papildu kiberdrošības risinājumi ir arī starp pakalpojumiem, kurus uzņēmumi nākotnē uzskata par visvairāk nepieciešamiem.
Atšķirības redzamas arī atkarībā no uzņēmuma lieluma. Vairāk nekā pusei aptaujāto ir cilvēks, kurš galvenokārt atbild par IT jautājumiem, taču gandrīz ceturtā daļa uzņēmumu problēmas risina saviem spēkiem vai iztiek bez atsevišķa IT atbalsta. Šāda pieeja biežāk sastopama mazajos uzņēmumos, kamēr lielākās organizācijas biežāk izmanto IT speciālistus vai ārpakalpojumus.
“Neatkarīgi no uzņēmuma lieluma ir būtiski nodrošināt, lai par IT vidi kāds būtu skaidri atbildīgs – īpaši laikā, kad no tehnoloģiju darbības un drošības arvien vairāk ir atkarīga uzņēmuma ikdienas darbība un biznesa nepārtrauktība,” uzsver Ozoliņš.