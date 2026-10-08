"Reuters": Trampa un Putina pārstāvji apspriež "Nord Stream" darbības atjaunošanu, amerikāņiem cerot uz peļņu
ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina emisāri aktīvi apspriež iespēju piesaistīt amerikāņu investoru gāzes cauruļvadu “Nord Stream” finansēšanai, tādējādi faktiski atalgojot agresorvalsti, vēsta “Reuters”.
Žurnālisti noskaidrojuši, ka sarunās piedalās augsta ranga Krievijas un ASV pārstāvji, tostarp Putina īpašais pārstāvis Kirils Dmitrijevs un Trampa znots Džareds Kušners, kurš kopā ar Trampa īpašo sūtni un izteiktu Putinam pielīdēju Stīvu Vitkofu ir bieži viesi Maskavā. Informētās personas apgalvo, ka Kušners uzskata uzņēmējdarbības attiecību veidošanu ar Maskavu par svarīgu miera atjaunošanas sastāvdaļu, turklāt Baltais nams cer, ka šāds darījums ļautu amerikāņu investoriem gūt peļņu no energoresursu piegādēm Eiropai pēc kara beigām.
“Par jebkādiem darījumiem Krievijai būs jāvienojas ar DFC (ASV Starptautiskās attīstības finanšu korporāciju) un Finanšu ministriju, un tiem jāsniedz labums ASV nodokļu maksātājiem un uzņēmumiem,” izteikusies kāda Baltā nama amatpersona, gan apgalvojot, ka pēdējā laikā nav notikušas nekādas diskusijas par “Nord Stream”.
Septembrī Dmitrijevs, kurš aktīvi cenšas panākt Krievijas gāzes piegāžu atjaunošanu Vācijai, tikās ar ASV Enerģētikas ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvjiem. Tikšanās galvenais temats bija iespējamās Krievijas un ASV sadarbības iniciatīvas enerģētikas jomā. Ar Kušneru viņš jau vairākkārt ticies pēdējo nedēļu laikā Maskavā un Ņujorkā.
Pagaidām nav skaidrs, cik ļoti nopietni Trampa administrācija ir apņēmusies atjaunot “Nord Stream” darbību, kurai gan ASV, gan Eiropas Savienība ir noteikusi sankcijas. Tiesa, kāda ASV amatpersona prognozēja, ka šāda darījuma noslēgšana pašlaik ir maz ticama nopietno šķēršļu dēļ. Kaut gan Tramps var mīkstināt vai pat atcelt ASV noteiktās sankcijas, prognozētā demokrātu uzvara 3. novembrī paredzētajās vidustermiņa vēlēšanās vismaz Pārstāvju palātā, bet varbūt arī Senātā var ielikt prāvu sprunguli Krievijas atalgošanas centienu riteņos. Tiek norādīts arī tas, ka Vācija un citas Eiropas valstis, kuras pašlaik tērē miljardiem eiro, lai stiprinātu savas armijas pret Krievijas iespējamo agresiju un mazinātu savu atkarību no tās dabas resursiem, enerģiski pretosies “Nord Stream” darbības atjaunošanai. Vācijas Ekonomikas un enerģētikas ministrijas pārstāve atgādināja medijiem, ka Eiropā pret “Nord Stream” un Krievijas gāzi ir noteiktas sankcijas, turklāt Vācija jau ir atradusi alternatīvus energoresursu piegādes avotus.
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Krievijas invāzijas Ukrainā 2022. gadā Vācija vairāk nekā pusi savas gāzes iegādājās no Krievijas. Sākoties karam, Krievija sāka gāzes piegādes izmantot Eiropas šantažēšanai, bet 2022. gada septembrī “Nord Stream” darbība tika paralizēta pēc vairākiem sprādzieniem cauruļvados, kuru organizēšanā vaino Ukrainas aģentus.
Pirms mēneša Putina palīgs Jurijs Ušakovs apgalvoja, ka telefonsarunā ar Putinu Tramps diktatoru kārdinājis par grandiozajiem ieguvumiem pēc kara apturēšanas. Tramps “skaidri paudis domu, ka būtu vēlams pēc iespējas drīzāk pārtraukt” karadarbību, kas “uzreiz pavērtu perspektīvas, turklāt iespaidīgas un plaša mēroga, lai pilnīgi atjaunotu ASV un Krievijas attiecības,” septembra sākumā Ušakovs. Sarunas laikā Tramps sevišķi izcēlis tirdzniecības un ekonomiskās attiecības, kas nestu “kolosālus ieguvumus” abām valstīm. Tramps paudis vēlmi, lai karš tiktu izbeigts viņa prezidentūras laikā, kamēr Putins “atbalstījis šo noskaņu ar iespēju izveidot konstruktīvas partnerattiecības”. Vienlaikus Putins mudinājis Trampu ietekmēt eiropiešus saistībā ar “spekulācijām par it kā Maskavas naidīgajiem nodomiem”.
Pēdējā laikā Tramps atkal sācis žēloties, ka joprojām nav saņēmis Nobela miera prēmiju, kaut gan “izbeidzies astoņus karus, un apgalvojis, ka arī Ukrainas kara beigas nav aiz kalniem — acīmredzot šādi paverot ceļu viņa kārotajam atalgojumam. Kā gan Tramps cer izbeigt karu, kurā Putins acīmredzami negrasās piekāpties ne par mata tiesu un pēdējā laikā tikai pastiprinājis uzbrukumus, viņš nepaskaidroja.