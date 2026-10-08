Jaunu nodokļu dēļ ziemas riepas kļūs dārgākas, bet ne visas
Vai ziemas riepas šogad kļūs dārgākas? “Jā,” TV Autoziņām apstiprina Inter Cars Latvija riepu segmenta vecākais tirdzniecības pārstāvis Gundars Liekne, “riepas uz ziemas sezonu paliks dāgākas dēļ papildus nodokļiem, ar ko apliktas.”
Jau kopš vasaras Ķīnā ražotajām riepām Eiropas Savienībā tiek piemērots tā sauktais antidempinga nodoklis. Ķīnieši uz nodokli reaģē, pārceļot ražošanu uz citām valstīm. “Mums ir viena ražotāja riepa no Ķīnas, bet otra jau no Kambodžas. Šī ražošanas pārcelšana var aizkavēt piegādes, un lielākais mīnuss ir nordic un radžu riepas trūkums,” saka Liekne.
Tomēr ar to vien pārsteigumi vēl nebeidzas. No 9. decembra plānots jauns antisubsīdiju nodoklis riepām, kas ražotas ārpus ES. Uzmanības centrā ir Ķīna, bet tiek minētas arī ASV un pat Dienvidkoreja. Antisubsīdiju nodokļa precīza likme vēl nav zināma, taču nozares dalībnieki rēķinās, ka to varētu piemērot ar 90 dienu atpakaļejošu spēku. Tātad, ja jaunas ziemas riepas nolemts iegādāties šogad, nevajadzētu to atlikt līdz novembrim vai vēlāk.
It kā ar šiem diviem nodokļiem vēl nebūtu gana, nākamgad riepu ražotājus skars ES Atmežošanas regula. “Tas nozīmē, ka būs jānorāda no kura koka paņemts kaučuks,” norāda Liekne. “Ja riepu piegādātājs nevarēs uzrādīt sertifikātu, tad šādas riepas nevarēs tirgot ES.”
Noslēgt ziemas riepu stāstu tomēr gribētos ar labām ziņām. Inter Cars Latvija ziemas riepas bija, ir un būs. Jaunumi no Hankook un Nexen ir arī vidējās klases 18 collu riepu segmentā. Lai maizīti varētu ne tikai sapelnīt, bet arī aizvest līdz attālākiem lauku veikaliem, Inter Cars Latvija atradis jaunu ziemas riepu vieglajam komerctransportam jeb busiem - Petlas skarbiem ziemas apstākļiem.