INDEXO Banka līdz 2027. gada beigām plāno vairāk nekā divkāršot kredītportfeli, sasniedzot gandrīz 360 miljonus eiro
INDEXO vadība ir izstrādājusi aktualizētu stratēģiju un finanšu plānu 2026.–2029. gadam, kas aizstāj iepriekšējo prognozi. Plānots, ka Grupas akcionāriem attiecināmā tīrā peļņa pieaugs no 0,5–1 miljona eiro 2026. gadā līdz 37–42 miljoniem eiro 2029. gadā.
"DelfinGroup" un pensiju pārvaldes bizness turpina uzrādīt spēcīgus rezultātus. Nākamo 24–36 mēnešu laikā Bankas galvenais fokuss būs patēriņa kreditēšana. Plānots, ka Banka kļūs pelnoša 2027. gada ceturtajā ceturksnī, vienlaikus līdz 2027. gada beigām vairāk nekā divkāršojot kredītportfeli līdz gandrīz 360 miljoniem eiro.
2028. gadā Grupas akcionāriem attiecināmā tīrā peļņa prognozēta 24–27 miljonu eiro apmērā, salīdzinot ar 30–34 miljoniem eiro iepriekšējā prognozē. Galvenais iemesls ir lielāki uzkrājumi sagaidāmajiem kredītzaudējumiem, Bankai koncentrējoties uz strauju izaugsmi patēriņa kreditēšanā.
“Mūsu stratēģija veidot spēcīgu vietējo finanšu pakalpojumu grupu tiek veiksmīgi īstenota. Mūsu aktīvu pārvaldīšanas bizness un "DelfinGroup" nodrošina izcilus rezultātus akcionāriem. Pirms diviem gadiem mēs atvērām banku. Šobrīd tā apkalpo vairāk nekā 70 000 klientu, un esam kļuvuši par nozīmīgu spēlētāju Latvijas patēriņa kreditēšanas tirgū, sasniedzot vairāk nekā 12 % tirgus daļu no mēnesī jauno izsniegto kredītu apjomā. Mēs piesaistām lielāko daļu hipotekāro kredītu pārfinansēšanas plūsmas tirgū un, balstoties uz šo priekšrocību, attīstām aizdevumus pret mājokļa nodrošinājumu. Šis produkts ļauj mājokļu īpašniekiem izmantot savā īpašumā uzkrāto vērtību, un mēs plānojam to mērķtiecīgi attīstīt. Prognozējam, ka līdz 2026. gada beigām Bankas kredītportfelis sasniegs "DelfinGroup" kredītportfeļa apjomu. Banka kļūs pelnoša 2027. gada ceturtajā ceturksnī un pēc 2029. gada kļūs par lielāko peļņas devēju Grupā. Nākamā gada laikā mēs ieiesim uzņēmumu kreditēšanas tirgū, būtiski paplašināsim kreditēšanas produktu klāstu un paātrināsim Bankas kredītportfeļa izaugsmi. Tas viss sekmēs mūsu ilgtermiņa mērķu sasniegšanu,” saka INDEXO izpilddirektors un līdzdibinātājs Henrik Karmo.
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Patēriņa kreditēšana kļūst par Bankas galveno izaugsmes virzienu
Pirmie divi darbības gadi ir apliecinājuši, ka Latvijā ir vieta jaunai bankai. Patēriņa kreditēšana jaunai bankai ir izrādījusies ļoti laba iespēja, jo tā ļauj strauji palielināt ieņēmumus un finansēt citu bankas pakalpojumu attīstību, kuros nepieciešamā mēroga sasniegšanai vajadzīgs ilgāks laiks. Tāpēc Banka koncentrējas uz šo ienesīgāko tirgus segmentu, kurā tai ir labs rentabilitātes potenciāls. Hipotekārā kreditēšana pieaugs pakāpeniski, palielinoties ikdienas bankas klientu skaitam un līdzekļu atlikumiem to kontos.
Latvijas patēriņa kreditēšanas tirgus, ieskaitot nebanku kreditētājus, ir aptuveni 2 miljardus eiro liels un turpina augt. Patēriņa kreditēšana būs galvenais Bankas ienākumu virzītājspēks. Nākamais plānotais produkts ir patēriņa kredītu pārfinansēšana.
Līdz šā gada beigām Banka paplašinās finansējuma bāzi kredītportfeļa izaugsmei. Tā sāks piedāvāt noguldījumu produktu Vācijas noguldītājiem platformā CHECK24 un piesaistīs uzņēmumu noguldījumus Latvijā. Tas nodrošinās stabilu pamatu mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanas un citu jaunu kreditēšanas produktu ieviešanai privātpersonām bez būtiskām papildu investīcijām. Banka arī paplašinās ikdienas bankas pakalpojumu piedāvājumu, lai klienti izmantotu arvien vairāk INDEXO finanšu pakalpojumus.
Bankas atsevišķo kredītportfeli plānots palielināt no apmēram 170 miljoniem eiro 2026. gadā līdz 850–950 miljoniem eiro 2029. gadā. Pamatdarbības peļņa pirms sagaidāmajiem kredītzaudējumiem kļūs pozitīva 2027. gada pirmajā ceturksnī, bet neto peļņa – 2027. gada ceturtajā ceturksnī.
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Lai sasniegtu Grupas plānoto rezultātu, publiskajās kapitāla piesaistēs būs nepieciešams piesaistīt aptuveni 10–13 miljonus eiro, savukārt pārējā izaugsme tiks finansēta no citu Grupas uzņēmumu peļņas.
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo prognozi
Salīdzinājumā ar iepriekšējo prognozi plānotie apjomi ir lielāki, un ienākumu izaugsmes temps ir straujāks. 2028. gadā Grupas kredītportfelis plānojas par 60–100 miljoniem eiro lielāks nekā iepriekš prognozēts (salīdzināmā bāzē). Vienlaikus būs lielāki arī sagaidāmie kredītzaudējumi, ko nosaka straujā patēriņa kredītu portfeļa izaugsme. Saskaņā ar 9. SFPS sagaidāmie kredītzaudējumi tiek atzīti kredīta izsniegšanas brīdī, bet attiecīgie procentu ienākumi tiek gūti visā kredīta termiņa laikā. Šī laika nobīde visvairāk ietekmē nenodrošinātos patēriņa kredītus, kuriem sagaidāmie kredītzaudējumi ir augstāki, savukārt ar labu nodrošinājumu segtiem hipotekārajiem kredītiem tie ir ievērojami zemāki.
Lielāku sagaidāmo kredītzaudējumu dēļ Grupas akcionāriem attiecināmā peļņa 2028. gadā prognozēta 24–27 miljonu eiro apmērā, salīdzinot ar 30–34 miljoniem eiro iepriekšējā prognozē. Zemāku prognozēto tīro peļņu nosaka arī tas, ka ar Grupas finansējuma izmaksu optimizāciju saistītās sinerģijas tiks sasniegtas vēlāk un pakāpeniskāk, nekā iepriekš paredzēts. Vadība turpina darbu pie šo sinerģiju īstenošanas un ziņos par būtisku atskaites punktu sasniegšanu.
"DelfinGroup" un pensiju pārvaldes bizness
INDEXO pieder 72,03 % "DelfinGroup" akciju. Plānots, ka "DelfinGroup" tīrā peļņa pieaugs no 11,7miljoniem eiro 2026. gadā līdz 22,7 miljoniem eiro 2029. gadā, no kuriem 16,4 miljoni eiro būs attiecināmi uz INDEXO Grupas akcionāriem.
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Aktīvu pārvaldīšanas biznesā 2028. gadā prognozējam nedaudz mazāku pārvaldībā esošo aktīvu apjomu nekā iepriekšējā prognozē – 2,3–2,5 miljardus eiro salīdzinājumā ar 2,68 miljardiem eiro. Iepriekš noteikto mērķi plānots sasniegt 2029. gadā.
Vebinārs 14. oktobrī
INDEXO iepazīstinās ar plānu un atbildēs uz jautājumiem vebinārā 14. oktobrī latviešu valodā plkst. 9.00 EEST un angļu valodā plkst. 11.00 EEST (plkst. 10.00 CEST).