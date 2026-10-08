No Latvijas uz Ukrainu dosies jauns palīdzības konvojs ar 35 transportlīdzekļiem
16. oktobrī no Rīgas uz Ukrainu dosies jauns “Uzņēmēji mieram” sarūpēts palīdzības sūtījums, kas sniegs atbalstu bruņoto spēku vienībām un Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai.
Šoreiz Ukrainai tiks nogādāts vairāku Latvijas uzņēmumu praktisks atbalsts. “Latvenergo” ziedo 35 transportlīdzekļus, savukārt “Latvenergo” un “Tet” brīvprātīgie šoferi palīdzēs tos nogādāt Ukrainā. “Augstsprieguma tīkls” nodrošina ziedojumu Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, bet “Sadales tīkla” ziedotā traktortehnika tiks nogādāta Ukrainas bruņoto spēku vienībām.
“Mums priekšā, iespējams, ir viens no kara izšķirošākajiem periodiem – 2026./2027. gada ziema, kas iezīmēs piecus gadus kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā un divpadsmito gadu kopš Krievijas agresijas sākuma un Krimas okupācijas. Protams, ir bijis ārkārtīgi būtiski palīdzēt visu kara laiku, tomēr šobrīd palīdzībai ir vēl izšķirošāka nozīme nekā iepriekš. Mēs redzam, cik būtiska gan apgādē, gan dažādu uzdevumu izpildē visā frontes līnijā ir iepriekš piegādātā tehnika un transportlīdzekļi. Tāpēc, kā saka mūsu ziedotāji un uzņēmēji, mums jādara viss, lai apturētu karu tur, kur tas ir sācies,” saka fonda “Uzņēmēji mieram” direktore Laura Skrodele.
Sūtījuma ceļā pavadīšanas pasākumā piedalīsies Ukrainas vēstniecības Latvijā pārstāve Katerina Pasinčuka (Kateryna Pasynchuk), kā arī Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
Latvijas uzņēmēju atbalsts Ukrainai turpinās
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā fonds “Uzņēmēji mieram” apvieno Latvijas uzņēmumus un sabiedrību, lai nodrošinātu Ukrainai praktiski nepieciešamo palīdzību. Līdz šim ar fonda un tā partneru iesaisti Ukrainai sniegtā atbalsta kopējais apjoms pārsniedz 23 miljonus eiro.
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Atbalsts ietver transportlīdzekļus, dronus, ģeneratorus, enerģētikas un citu tehnisko aprīkojumu, būvniecības un atjaunošanas projektus Ukrainā, kā arī palīdzību Ukrainas aizstāvjiem un civiliedzīvotājiem. Vienlaikus fonds strādā pie civilmilitārās sadarbības stiprināšanas Latvijā, veicinot uzņēmēju, sabiedrības un valsts institūciju gatavību sadarboties drošības un krīzes situācijās. Palīdzība tiek organizēta, balstoties uz konkrētām vajadzībām un cieši sadarbojoties ar Latvijas uzņēmumiem, valsts institūcijām un partneriem Ukrainā.