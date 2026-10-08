Vēl izmantojat Office 2021? Office 2024 Pro tagad maksā 23,39 €
Joprojām izmantojat Office 2021? Ir vērts zināt, ka Microsoft pārtrauks šīs versijas atbalstu 2026. gada 13. oktobrī. Pēc šī datuma Office 2021 vairs nesaņems drošības atjauninājumus un kļūdu labojumus. Tāpēc daudzi lietotāji jau tagad apsver pāreju uz jaunāku Office versiju, lai saglabātu pilnvērtīgu drošību un saderību ar jaunākajiem dokumentu formātiem.
Pašlaik Keysoff akcijas ietvaros Office 2024 Professional Plus pieejams tikai par 23,39 €. Komplektā iekļauts Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote un Access ar vienreizēju maksājumu bez abonēšanas. Tiem, kuri vēlas atjaunināt arī operētājsistēmu, Windows 11 Pro pieejams par 13,55 €, savukārt Office 2024 Pro + Windows 11 Pro komplekts maksā 34,99 €.
Office 2024 Pro mūža licence un operētājsistēmas atslēgas par īpaši zemām cenām!
- Office 2024 Pro Plus – 23.39€
- Office 2024 Pro - 3 PCs – 63.29€ (21.10€ Per PC)
- Office 2024 Pro - 5 PCs – 99.99€ (20.00€ Per Key)
- Office 2021 Pro Plus – 27.59€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 89€
- Office 365 Pro Plus - 5 PCs (1 Year Subscription) – 35.99€
Oriģināli Windows atslēgu kodi par neticami zemām cenām!
- Win 11 Professional - 1 PC – 13.55€
- Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ Per Key)
- Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€ (11.83€ Per Key)
- Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ Per Key)
- Win 11 Home - 1 PC – 13.25€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC 1 PC – 12.88€
- Win 10 Professional - 1 PC – 8.45€
- Win 10 Home - 1 PC - 8.25€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
Iegādājieties oriģinālo Office + Windows komplektu par neticami izdevīgu cenu. (Atlaides kods: SKK62)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro - Package – 34.99€
- Win 11 Home + Office 2024 Pro - Package – 34.75€
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 36.99€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro- Package – 36.85€
- Win 11 Enterprise LTSC 2024 + Office 2024 Pro Plus - Package – 34.50€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2024 Pro Plus - Package – 34.35€
Vēl vairāk izdevīgu komplektu no vadošajiem zīmoliem:
- Ashampoo PDF Pro 5 – 24.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 13.63€
- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32.74€
- Ashampoo WinOptimizer Pro 29 – 16.99€
- EaseUS Video Downloader - Lifetime – 27.27€
- EaseUS Disk Copy Pro - 1 Month Subscription – 12.66€
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