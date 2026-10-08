Vēl izmantojat Office 2021? Office 2024 Pro tagad maksā 23,39 €
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Vēl izmantojat Office 2021? Office 2024 Pro tagad maksā 23,39 €

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Joprojām izmantojat Office 2021? Ir vērts zināt, ka Microsoft pārtrauks šīs versijas atbalstu 2026. gada 13. oktobrī. Pēc šī datuma Office 2021 vairs nesaņems drošības atjauninājumus un kļūdu labojumus. Tāpēc daudzi lietotāji jau tagad apsver pāreju uz jaunāku Office versiju, lai saglabātu pilnvērtīgu drošību un saderību ar jaunākajiem dokumentu formātiem.

Pašlaik Keysoff akcijas ietvaros Office 2024 Professional Plus pieejams tikai par 23,39 €. Komplektā iekļauts Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote un Access ar vienreizēju maksājumu bez abonēšanas. Tiem, kuri vēlas atjaunināt arī operētājsistēmu, Windows 11 Pro pieejams par 13,55 €, savukārt Office 2024 Pro + Windows 11 Pro komplekts maksā 34,99 €.

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