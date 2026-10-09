Speciālisti ieskicē neapskaužamo likteni, kas sagaida Latvijas pensionāru, kurš dzīvo īrētā mājoklī
Kā dzīvošana īrētā mājoklī ietekmē finansiālo labklājību vecumdienās salīdzinājumā ar dzīvošanu savā īpašumā? Uz šo jautājumu nolēma atbildēt bankas "Citadele" eksperti.
Jautājums par to, vai mājokli īrēt vai iegādāties savā īpašumā, strādājošam cilvēkam bieži vien šķiet dzīvesveida vai personīgo vēlmju jautājums. Tomēr situācija būtiski mainās pēc došanās pensijā, kad regulāros darba ienākumus aizstāj pensija. Pagājušajā gadā vidējā alga pēc nodokļu nomaksas Latvijā bija 1346 eiro mēnesī, savukārt vidējā vecuma pensija – aptuveni 615 eiro.
Lai uzskatāmi parādītu atšķirību, eksperti nolēma salīdzināt divus pensionārus ar vienādiem ienākumiem. Abi saņem pensiju 615 eiro apmērā mēnesī. Pirmais dzīvo īrētā dzīvoklī un ik mēnesi par īri maksā aptuveni 250 eiro. Vēl apmēram 120 eiro tiek tērēti komunālajiem maksājumiem, tāpēc pēc mājokļa izdevumu segšanas ikdienas vajadzībām viņam paliek aptuveni 245 eiro.
Savukārt otrs pensionārs dzīvo sev piederošā mājoklī, par kuru hipotekārais kredīts līdz pensionēšanās brīdim ir pilnībā atmaksāts. Lai gan arī viņam par komunālajiem pakalpojumiem jāmaksā aptuveni 120 eiro un vēl apmēram 40 eiro mēnesī jāatvēl mājokļa uzturēšanai un apdrošināšanai, pēc visu ar mājokli saistīto izdevumu segšanas viņa rīcībā paliek aptuveni 455 eiro mēnesī.
Eksperti uzsver, ka šiem aprēķiniem ir ilustratīvs raksturs un faktiskie izdevumi var atšķirties atkarībā no mājokļa atrašanās vietas un stāvokļa. Tomēr atšķirība ir acīmredzama – pensionāram, kurš dzīvo īrētā mājoklī, pēc ar mājokli saistīto izdevumu segšanas paliek ievērojami mazāk līdzekļu nekā tam, kurš dzīvo savā īpašumā.
Šajā scenārijā starpība sasniedz aptuveni 2500 eiro gadā, bet 20 gadu laikā tā var pietuvoties 50 000 eiro. Tā ir summa, ko īrnieks samaksā par iespēju dzīvot citam cilvēkam piederošā īpašumā.
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"Hipotekārajam kredītam ir viena būtiska priekšrocība, par kuru vērts aizdomāties, – tam ir noteikts atmaksas beigu datums. Savukārt īrei šāda datuma nav. Ja kredīta atmaksas termiņš ir saplānots tā, lai pēdējais maksājums tiktu veikts vēl pirms pensijas vecuma sasniegšanas, tad brīdī, kad ienākumi samazinās, sarūk arī izdevumi par mājokli," norāda speciālisti.
Viņi arī uzsver, ka sava nekustamā īpašuma uzturēšana ir saistīta ar virkni izdevumu. Piemēram, jāņem vērā nekustamā īpašuma nodoklis, remontdarbi, apkures sistēmas nomaiņa un iemaksas mājas uzkrājumu fondā. Praksē ieteicams rēķināties, ka nekustamā īpašuma uzturēšanai ik gadu vajadzētu atlikt aptuveni 1% no mājokļa vērtības.
Turklāt, lai saņemtu hipotekāro kredītu, nepieciešami stabili ienākumi, pirmā iemaksa un disciplinēta kredītsaistību izpilde.