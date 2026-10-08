Izstrādāja sistēmu Saeimas vēlēšanām, bet naudu nesaņēma? No VDAA tiesā prasa 871 200 eiro
Gatavojoties 15. Saeimas vēlēšanām, tika strādāts arī pie balsu skaitīšanas sistēmas uzlabošanas. Tagad par vienu no šiem darbiem izcēlies strīds. Trīs IT uzņēmumi vērsušies tiesā pret Valsts digitālās attīstības aģentūru, pieprasot 871 200 eiro par darbu, kas, pēc uzņēmumu teiktā, ir paveikts un nodots, bet nav apmaksāts.
SIA “Baltic Software Factory” kopā ar SIA “Expert Quality” un SIA “Lightsoft solutions” iesniegušas prasību Rīgas pilsētas tiesā. Strīds saistīts ar Vēlēšanu platformas apakšsistēmu SKENIS un tās sagatavošanu Saeimas vēlēšanām.
Šā gada 25. februārī Valsts digitālās attīstības aģentūra (VDAA) pasūtīja SKENIS moduļa uzlabojumu, kas paredzēts balsu skaitīšanai. Tam bija jāļauj vēlēšanu zīmes apstrādāt uz vietas vēlēšanu iecirkņos pirms datu augšupielādes centrālajā sistēmā.
Pirms darbu sākšanas VDAA saskaņojusi projektā iesaistīto speciālistu dalību ar drošības iestādi, noslēgusi darījumu un vēlāk apstiprinājusi arī darbu otrās kārtas sākšanu. “Baltic Software Factory” norāda, ka projekta laikā ar VDAA notikušas regulāras sanāksmes, tādēļ uzņēmumam bijis pamats uzskatīt, ka darbi turpinās atbilstoši plānam.
Uzņēmums apgalvo, ka pasūtīto risinājumu izstrādājis noteiktajā termiņā un 23. aprīlī VDAA nodevis gan gatavo programmatūru, gan nepieciešamo dokumentāciju. Īsi pēc tam aģentūra uzņēmumu informējusi par vienpusēju atteikšanos no darījuma.
“Mēs ieguldījām resursus, pabeidzām darbus un nodevām pasūtītājam izstrādāto risinājumu. Uzskatām, ka sadarbības izbeigšana valsts pasūtītajā projektā brīdī, kad risinājums jau ir izstrādāts un piegādāts, nav pieņemama,” norāda “Baltic Software Factory” valdes priekšsēdētājs Oskars Vilītis.
Viņš norāda, ka VDAA atteikšanos apmaksāt paveikto pamatojusi ar drošības iestādes atzinumu, taču tā konkrētais pamatojums tiek turēts noslēpumā.
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Uzņēmums uzskata, ka VDAA lēmums neturpināt sadarbību neatbrīvo aģentūru no pienākuma samaksāt par jau paveiktajiem darbiem. Tādēļ trīs uzņēmumi vērsušies tiesā, prasot no VDAA piedzīt kopumā 871 200 eiro.