Ar "Vivi" šogad braukuši 16 miljoni pasažieru - vienā maršrutā piedzīvots ievērojams kritums
Šī gada deviņos mēnešos "Vivi" ir pārvadājis 16 miljonus pasažieru. Tas ir par 0,8% jeb 135 tūkstošiem mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, bet par 1,5 miljoniem vairāk nekā 2024. gadā.
Pirmajos deviņos mēnešos lielākais pasažieru skaita kritums, salīdzinot ar 2025. gadu, bija Tukuma līnijā, kur VAS “Latvijas dzelzceļš” remontdarbu dēļ pārvadāti par 508,5 tūkstošiem mazāk pasažieru.
Vilcienu precizitāte – rādītājs, kas atspoguļo reisu izpildi atbilstoši kustības grafikam – septembrī ir 98,5%. Augstu rādītāju šajā periodā ir izdevies nodrošināt, neskatoties uz elektrificētās dzelzceļa infrastruktūras remontdarbiem Jelgavas līnijā, ko veic VAS “Latvijas dzelzceļš”. Situācijās, kad atsevišķos posmos ir ierobežota sliežu ceļu pieejamība, jebkādi traucējumi viena vilciena kustībā vai infrastruktūras darbībā nereti ķēdes reakcijā ietekmē vairākus nākamos reisus.
Šī gada pirmajos deviņos mēnešos pasažieru skaits pieauga trīs elektrificētajās dzelzceļa līnijās – Jelgavas, Aizkraukles un Skultes. Straujākais pasažieru skaita kāpums, salīdzinot ar 2025. gada attiecīgo periodu, bija Jelgavas virzienā, kur tas pieauga par 7% jeb 172 tūkstošiem. Aizkraukles līnijā pasažieru skaits palielinājās par 4% jeb teju 148 tūkstošiem. Skultes līnijā pasažieru skaits palielinājās par 2% jeb 49 tūkstošiem. Nemainīgi visvairāk pasažieru ir Tukuma līnijā, kur deviņos mēnešos pārvadāti 5,4 miljoni cilvēku.
Pasažieru skaits deviņos mēnešos pieaudzis dīzeļvilcienu reisos starp Rīgu un Daugavpili, pārvadājot 9 tūkstošus vairāk nekā pērn šajā periodā. Savukārt maršrutā Lugaži–Valga pasažieru skaits palielinājies par 15%, saglabājot augstu pieprasījumu ērtai un pieejamai starptautiskajai vilcienu satiksmei Baltijas valstīs.
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Pērn tika uzsākta plaša dzelzceļa infrastruktūras modernizācija – VAS “Latvijas dzelzceļš” pārbūvē pasažieru platformas, nodrošinot ērtāku un drošāku piekļuvi vilcieniem, kā arī veic vilcienu elektrificētā tīkla modernizācijas darbus vairākās līnijās. "Vivi" aicina pasažierus regulāri sekot kustības grafika izmaiņām, kas tiek ieviestas dažādu remontdarbu dēļ.