Pētījums: 44% uzņēmumu vadītāju uzskata IKT par būtiskām uzņēmuma konkurētspējai un attīstībai
44% Latvijas uzņēmumu vadītāju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumu lomu uzņēmumu izaugsmē un attīstībā vērtē kā nozīmīgu. Tikmēr 48% aptaujāto uzņēmumu uzskata, ka IKT izmantošanā ir līdzvērtīgi vai pārāki par konkurentiem, liecina jauns “Bite Latvija” un pētījumu centra SKDS pētījums.
Pētījuma dati rāda, ka IKT nozīme uzņēmumu vadītāju skatījumā pēdējos gados pakāpeniski pieaug. 2026. gadā 44 % uzņēmumu vadītāju norāda, ka IKT risinājumiem ir būtiska nozīme uzņēmuma izaugsmē un attīstībā, savukārt 2025. gadā tā uzskatīja 43 % un 2023. gadā – 33 % respondentu. Vienlaikus to uzņēmumu vadītāju īpatsvars, kuri IKT nozīmi vērtē kā vidēju, gada laikā samazinājies no 24 % līdz 22 %.
Aug arī uzņēmumu digitālā brieduma pašvērtējums – 43 % uzņēmumu vadītāju uzskata, ka IKT izmantošanas ziņā viņu uzņēmums ir līdzvērtīgs konkurentiem, salīdzinot ar 40 % pērn. 15 % domā, ka ir pārāki par konkurentiem. Savukārt to uzņēmumu īpatsvars, kuri uzskata, ka konkurenti IKT izmantošanas ziņā ir pārāki, gada laikā samazinājies no 33 % līdz 27 %.
“IKT risinājumi Latvijas uzņēmumos vairāk kļūst par daļu no biznesa stratēģijas, nevis tikai par ikdienas procesu nodrošināšanas rīku. Uzņēmumu vadītāji arvien labāk apzinās, ka pārdomāti ieguldījumi IKT var palīdzēt paaugstināt produktivitāti, uzlabot klientu pieredzi un stiprināt konkurētspēju. Vienlaikus, pieaugot kiberriskiem, tehnoloģijas ir jāievieš droši un pārdomāti, jau no paša sākuma izvērtējot iespējamos apdraudējumus. Tas ir īpaši būtiski mākslīgā intelekta laikmetā, kad uzņēmumiem arvien biežāk nepieciešami savstarpēji integrēti risinājumi – no savienojamības un mākoņpakalpojumiem līdz datu aizsardzībai un kiberdrošībai, sadarbojoties ar tehnoloģiju partneri, kas iedziļinās un izprot uzņēmuma darbību,” norāda Māris Priekulis, “Bite Latvija” Lielo biznesa klientu nodaļas direktors.
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Pētījuma rezultāti vienlaikus izgaismo atšķirību starp uzņēmumu augošo izpratni par digitalizācijas nozīmi un spēju to pārvērst konkrētā rīcībā. Lai gan uzņēmumu vadītāji arvien biežāk saskata IKT stratēģisko pienesumu un savu digitālo briedumu vērtē pārliecinošāk, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem nereti trūkst zināšanu, resursu un uzticamu sadarbības partneru, lai noteiktu piemērotāko tehnoloģisko risinājumu, novērtētu tā pienesumu un droši ieviestu to ikdienas darbībā.
“Tehnoloģiju ieviešana pati par sevi vēl negarantē uzņēmuma izaugsmi, tāpēc ir svarīgi sākt ar konkrētu biznesa vajadzību, izvērtēt uzņēmuma gatavību un atrast piemērotākos tehnoloģiju un pētniecības partnerus. Līdztekus potenciālajiem ieguvumiem jādomā arī par darbinieku kompetencēm un kiberdrošību. Piemēram, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem nereti pirmais izaicinājums ir saprast, ar ko sākt, kādus IKT risinājumus izvēlēties un kā novērtēt to pienesumu biznesam. Līdz ar to mūsu uzdevums ir veidot ekosistēmu, kurā uzņēmumiem ir pieejamas nepieciešamās zināšanas, sadarbības iespējas un atbalsta instrumenti, kas ļauj paaugstināt produktivitāti, radīt inovācijas un kļūt konkurētspējīgākiem gan Latvijā, gan starptautiskajos tirgos,” stāsta Imants Martinsons, Zaļo un Viedo Tehnoloģiju klastera valdes loceklis.
Līdz ar mākslīgā intelekta un citu digitālo risinājumu plašāku izmantošanu uzņēmumiem vienlaikus jāvērtē arī jauni ar to ieviešanu un izmantošanu saistītie riski. Mākslīgā intelekta centra direktore Guna Puce uzsver: “Mākslīgais intelekts ir spēju reizinātājs, jo tas var pastiprināt gan organizācijas stiprās puses, gan arī tās ievainojamības. Ar MI kiberuzbrucēji ne vienmēr rada principiāli jaunus paņēmienus, bet esošos var padarīt ātrākus, lētākus, mērogojamākus un ticamākus. Tāpēc MI ieviešana nav tikai uzņēmumu IT nodaļas jautājums, bet arī vadības un pārvaldības jautājums. Vadītājiem ir jāsaprot, ar kādu mērķi tehnoloģija tiek ieviesta, kur tā tiek izmantota, ar kādiem datiem tā strādā un kurš par rezultātu atbild. Organizācijas, kas to spēs sakārtot, būs ne tikai drošākas, bet arī noturīgākas un konkurētspējīgākas.”