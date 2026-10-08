Latvijas Banka izlaiž jaunu sudraba kolekcijas monētu, kas veltīta veiksmes simbolam kastanim
Latvijas Banka šodien, 8. oktobrī, laiž klajā jaunu sudraba kolekcijas monētu “Kastanis”, kuras dizainā izmantotas arī apzeltītas detaļas. Piecu eiro nominālvērtības monēta būs pieejama ierobežotā skaitā – tikai 3000 eksemplāru.
Monētu no plkst. 12 varēs iegādāties vietnē “e-monetas.lv”. Tās cena Latvijas Bankā būs 147 eiro. Viens pircējs varēs iegādāties ne vairāk kā trīs monētas.
“Kastanis” izceļas arī ar neierastu formu. Monētas priekšpusē ir reljefs kastaņa augļa atveids ar adataino augļapvalku un apzeltītu augli no priekšpuses. Augšdaļā puslokā izvietots uzraksts "5 EURO", bet lejasdaļā - gadskaitlis "2026". Savukārt monētas reversā ir reljefs ieplīsuša kastaņa augļapvalka atveids ar apzeltīta augļa daļu skatā no aizmugures. Augšdaļā slīpi izvietots uzraksts "LATVIJA"
Monēta izgatavota no sudraba, sver 23 gramus, bet tās garākais attālums starp malām caur centru ir 35 milimetri. Grafiskā dizaina autors ir mākslinieks Kaspars Līdums, savukārt monēta kalta Lietuvas kaltuvē “Lietuvos monetu kalykla”.
Kolekcijas monētas ir likumīgs maksāšanas līdzeklis tikai to emisijas valstī, tomēr ikdienas norēķiniem tās parasti nav paredzētas. Latvijas Banka tās raksturo kā naudu pēc formas, bet mākslas darbus pēc būtības – šādas monētas galvenokārt paredzētas kolekcionēšanai, dāvināšanai vai piemiņai, tāpēc to pārdošanas cena var būt ievērojami augstāka par nominālvērtību.