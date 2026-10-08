LIAA inovāciju vaučeriem piešķir 7,2 miljonus eiro: uzņēmumiem būs plašākas iespējas saņemt atbalstu
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) programmas “Inovāciju vaučeru atbalsts” kopējais finansējums palielināts līdz 7,2 miljoniem eiro, un tās īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2028. gada 29. februārim. Vienlaikus paplašināts atbalsta saņēmēju un pakalpojumu sniedzēju loks, dodot uzņēmumiem vairāk iespēju piesaistīt pētniecības un dizaina kompetenci jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei.
Izmaiņas paredz Ministru kabineta noteikumu Nr. 644 grozījumi, kas stājušies spēkā 2026. gada vasarā.
Inovāciju vaučeru programma palīdz uzņēmumiem izstrādāt jaunus produktus un tehnoloģijas ieviešanai tirgū, izmantojot zinātnieku, pētnieku, dizaineru un citu speciālistu zināšanas un pakalpojumus.
Galvenās izmaiņas programmā
- Plašāks atbalsta saņēmēju loks. Atbalstam var pieteikties arī ārvalsts komersanta filiāle Latvijā, ja tā atbilst programmā noteiktajām prasībām.
- Plašāks pētniecības un dizaina pakalpojumu sniedzēju loks. Tehniski ekonomisko priekšizpēti, rūpnieciskos pētījumus, eksperimentālo izstrādi, produkta rūpnieciskā dizaina izstrādi un dizainera pakalpojumus var nodrošināt arī komercsabiedrība, organizācija vai institūcija, kuras dibināšanas dokumentos norādīta zinātniskā vai pētnieciskā darbība. Tās struktūrā jābūt zinātniskajam personālam.
- Plašākas iespējas saņemt dizainera pakalpojumus. Dizainera pakalpojumus jauna produkta vai procesa inovāciju ieviešanai uzņēmumā var nodrošināt arī zinātniskā institūcija.
- Elastīgākas prasības pakalpojumu sniedzēju pieredzei. Vairs nav noteikts konkrēts iepriekš veikto darbu finansiālais apjoms. Pakalpojuma sniedzējam trīs gadu laikā pirms cenu aptaujas veikšanas dienas jābūt pieredzei vismaz trīs jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādē. Katra sniegtā pakalpojuma saturam un apjomam jābūt līdzvērtīgam pieteikumā paredzētajam.
- Iespēja vienlaikus īstenot inovāciju vaučera un komercializācijas projektus. Tas iespējams, ja projekti nav savstarpēji saistīti vai tajos paredzētās atbalstāmās darbības ir secīgas un savstarpēji nepārklājas.
- Lielāks finansējums un ilgāks īstenošanas termiņš. Programmas kopējais finansējums palielināts līdz 7 215 930 eiro. Projektu īstenošanas termiņš ir 12 mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 2028. gada 29. februārim. Pieteikumus pieņem, kamēr programmā ir pieejams finansējums.
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Kādu atbalstu iespējams saņemt?
Programmā uzņēmumiem pieejami četri atbalsta veidi:
- iepazīšanās vaučers — līdz 10 000 eiro ar atbalsta intensitāti līdz 100 %;
- klasiskais vaučers — līdz 25 000 eiro ar atbalsta intensitāti līdz 85 %;
- dizaina vaučers — līdz 5 000 eiro ar atbalsta intensitāti līdz 85 %;
- augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaiste — līdz 25 000 eiro ar atbalsta intensitāti līdz 45 %.
Atkarībā no izvēlētā atbalsta veida finansējumu iespējams izmantot tehniski ekonomiskajai priekšizpētei, rūpnieciskajiem pētījumiem, eksperimentālajai izstrādei, produkta rūpnieciskā dizaina izstrādei, rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai, jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanai un testēšanai, dizainera pakalpojumiem, kā arī augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei.
Kā pieteikties?
LIAA aicina uzņēmumus, kuri izstrādā jaunus produktus vai tehnoloģijas, izvērtēt inovāciju vaučeru atbalsta iespējas un iesniegt pieteikumu valsts platformā biznesa attīstībai liaa.business.gov.lv.
Pieteikšanās ir atvērta, kamēr programmā pieejams finansējums. Atbalsta nosacījumi, prasības pretendentiem un pakalpojumu sniedzējiem, kā arī pieteikšanās kārtība pieejama sadaļā “Inovāciju vaučeru atbalsts”.
Programma tiek finansēta Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem" 1.2.1.4. pasākumu "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros.