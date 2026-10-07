Bērnu slimnīcas fonds kopā ar Nākotnes Atbalsta fondu un Rietumu Banku aicina topošās māsas pieteikties Māszinību stipendijai
Lai atbalstītu topošās bērnu māsas, kuras studiju laikā jau sākušas strādāt Bērnu slimnīcā, un motivētu jaunos speciālistus savu profesionālo nākotni saistīt ar Bērnu slimnīcu, izsludināta pieteikšanās Māszinību stipendijām 2026./2027. mācību gadam. Jau otro mācību gadu īstenotā stipendiju programma sniedz jaunajiem speciālistiem iespēju saņemt 2000 eiro stipendiju un vienlaikus turpināt profesionālo izaugsmi Bērnu slimnīcā, pateicoties Nākotnes Atbalsta fonda un Rietumu Bankas atbalstam.
Stipendijas paredzētas Bērnu slimnīcā strādājošiem Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes un Daugavpils universitātes Māszinību studentiem, kuri sekmīgi studē 5.–7. semestrī, aktīvi iesaistās pētniecībā un studiju procesā, kā arī saņēmuši pozitīvas rekomendācijas no mentora un struktūrvienības virsmāsas.
“Visas Māszinību stipendiju programmas pirmā gada stipendiātes turpina darbu Bērnu slimnīcā, kas parāda, ka konkursā esam atlasījuši motivētas un zinošas topošās māsas, kuras varēs iedvesmot arī citus studentus pieteikties stipendijām. Esam pateicīgi atbalstītājiem, jo situācijā, kad valsts veselības aprūpes sektorā trūkst māsu, katra motivēta topošā bērnu māsa ir ieguvums mūsu bērnu veselības nodrošināšanā,” atzīst Ieva Damberga, Bērnu slimnīcas klīniskā virsmāsa.
Stipendija tiks piešķirta vesela mācību gada garumā, sniedzot iespēju studentiem apvienot studijas ar darbu Bērnu slimnīcā un vienlaikus pilnveidot profesionālās zināšanas praksē. Stipendiju programma arī palīdz slimnīcai piesaistīt jaunos speciālistus struktūrvienībās, kurās ir visvairāk aprūpes personāla vakanču.
Pieteikties stipendijai iespējams līdz 19. oktobrim, vispirms rakstot uz e-pasta adresi: stipendijas@bkus.lv. Konkursa rezultātus plānots paziņot oktobra beigās.
“No sirds pateicamies Nākotnes Atbalsta fondam un Rietumu Bankai par iespēju arī šogad kopā atbalstīt topošās māsas! Tas ir darbs, kurā svarīgi ir ne tikai zināšanas un profesionalitāte, bet arī ir cilvēcība. Māsas ir līdzās mazajiem pacientiem gan rūpējoties par viņu veselību, gan arī uzklausot un iedrošinot. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi atbalstīt jaunos speciālistus, kuri izvēlējušies šo atbildīgo un ļoti nozīmīgo profesiju,” uzsver Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Vineta Vilistere-Lāce.
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“Mums ir patiess gandarījums turpināt Māszinību stipendiju programmu jau otro gadu. Redzam, ka šāds atbalsts jaunajiem speciālistiem dod iespēju ne tikai veiksmīgāk apvienot studijas ar darbu, bet arī iegūt vērtīgu profesionālo pieredzi jau studiju laikā. Aicinām topošās māsas izmantot šo iespēju un drosmīgi spert nākamo soli savā profesionālajā izaugsmē,” saka stipendijas vēstnese, Nākotnes Atbalsta fonda padomes locekle un Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja Jeļena Buraja.
Programmas pirmajā gadā stipendijas saņēma 10 Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes Māszinību studentes, kuras paralēli studijām jau strādāja Bērnu slimnīcā. Katrai stipendiātei tika piešķirts 2000 eiro atbalsts uz vienu mācību gadu, palīdzot apvienot studijas ar darbu un profesionālo izaugsmi.