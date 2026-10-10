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Atvēri ēdienkarti, bet iekriti krāpnieku nagos? QR koda skenēšana var maksāt dārgi
QR kodi jeb kvadrātkodi kļūst arvien izplatītāki. Tos izmanto galvenokārt, lai ātri atvērtu mājaslapu, veiktu maksājumu, reģistrētu transportlīdzekļa biļeti utt. Taču šķietami nevainīgs QR kods var ievilināt krāpnieku lamatās.
Pats kods neatklāj, uz kādu interneta vietni tas ved. Līdz ar to šī kļuvusi par iecienītu krāpnieku metodi, kā aizvest cilvēku uz viltotu mājaslapu, izvilināt paroles vai pat maksājumu kartes datus. Līdz ar to, pirms steidz skenēt QR kodu, padomā divreiz, vai tas ir droši un tiešām nonāksi vajadzīgajā lapā.