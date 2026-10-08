Pirms rudens brīvlaika strauji pieaudzis pieteikumu skaits par nomas auto bojājumiem
Tuvojoties skolēnu rudens brīvlaikam, daudzas ģimenes plāno doties ceļojumos uz ārvalstīm, lai vēl nedaudz pagarinātu vasaras sajūtu. Lai galamērķī pārvietotos brīvāk, ceļotāji nereti izvēlas nomāt automašīnu vai kemperi, taču līdz ar to jāņem vērā arī iespējamie bojājumu riski un neparedzēti izdevumi.
If Apdrošināšanā kopš 2025. gada sākuma saņemti vairāk nekā 110 ceļojumu apdrošināšanas atlīdzību pieteikumi par nomas transportlīdzekļu bojājumiem, savukārt 10 no tiem – pēdējo nedēļu laikā.
Pieteikumi saņemti par negadījumiem dažādās valstīs, tostarp Itālijā, Igaunijā un Dānijā. Vidēji vienas atlīdzības izmaksa pārsniedz 1000 eiro, bet atsevišķos gadījumos to apmērs sasniedzis aptuveni 1850 eiro. Vairāki pieteikumi saistīti ar kemperiem, kas nomāti gan ārvalstīs, gan Latvijā. Vienā gadījumā kemperis bojāts stipra vēja ietekmē, savukārt citā nokritis katliņš sabojājis plīts virsmu, kā rezultātā nomas uzņēmums ieturējis drošības naudu.
“Ceļotājiem nereti šķiet, ka lielākais risks ir ceļu satiksmes negadījums. Tomēr praksē redzam, ka nomas transportlīdzekļi mēdz tikt bojāti arī stāvvietās vai pavisam ikdienišķās situācijās. Turklāt, nomājot kemperi, jāuzmanās ne tikai uz ceļa, bet arī lietojot tajā esošo aprīkojumu. Pat šķietami neliels bojājums var radīt vairāku simtu vai pat tūkstošu eiro izdevumus. Tāpēc pirms brauciena ir svarīgi iepazīties ar nomas noteikumiem un pārbaudīt, vai ceļojumu apdrošināšanā iekļauts nomas transportlīdzekļa segums. Ja bojājuma dēļ nomas uzņēmums ietur līgumā noteikto pašrisku, ceļojumu apdrošināšana var to atlīdzināt līdz 2000 eiro apmērā,” skaidro If Ceļojumu apdrošināšanas produkta vadītāja Inga Draule.
Nomas auto pirms brauciena rūpīgi jānofotografē
Saņemti arī pieteikumi par vieglo pasažieru automobiļu bojājumiem stāvvietās. Piemēram, ceļotāji pēc atgriešanās no apskates objekta konstatējuši, ka nomas auto ir saskrāpēts vai citādi bojāts. Ir bijušas arī situācijas, kad nomas uzņēmums klientam piedēvē bojājumus, kurus viņš neatzīst par paša radītiem, un no klienta konta tiek ieturēts līgumā noteiktais pašrisks.
Lai mazinātu domstarpību risku, pirms brauciena uzsākšanas automobilis rūpīgi jāapskata un jānofotografē no visām pusēm. Īpaši svarīgi fiksēt jau esošos skrāpējumus, iespiedumus, kā arī stiklu, lukturu, disku un riepu stāvokli. Jāpārliecinās, ka visi konstatētie bojājumi ir norādīti transportlīdzekļa pieņemšanas dokumentos. Auto stāvokli ieteicams nofotografēt arī tā nodošanas brīdī.
“Fotogrāfijas vai video ir vienkāršākais veids, kā pierādīt, kādā stāvoklī automobilis saņemts un nodots. Ieteicams uzņemt ne tikai automobiļa ārpuses kopskatus un tuvplānus, bet arī nofotografēt tā salonu. Tāpat arī vēlams saglabāt nomas dokumentus un saraksti ar uzņēmumu. Ja bojājums tiek konstatēts ceļojuma laikā, par to pēc iespējas ātrāk jāinformē nomas uzņēmums un jārīkojas saskaņā ar tā norādījumiem,” iesaka I. Draule.
Pēdējā laikā tieši Itālijā novēroti arī gadījumi, kad nomas automobiļiem tiek izsisti logi un nozagtas salonā atstātās mantas. Tas noticis arī maksas stāvvietās – vienā no tām sabojāti un apzagti vairāki automobiļi. Tāpēc, atstājot auto stāvvietā, ieteicams ņemt līdzi vērtīgās lietas un salonā atstāt pēc iespējas mazāk mantu. Pirms ceļojuma vērts arī pārliecināties, ka polisē iekļauts personīgo mantu un bagāžas segums un tā apdrošinājuma summa ir pietiekama līdzi ņemto mantu vērtībai.
Ceļojot ar bērniem, vērts padomāt par civiltiesisko atbildību
Plānojot ģimenes ceļojumu skolēnu rudens brīvlaikā, vecākiem ieteicams apsvērt arī civiltiesiskās atbildības seguma iekļaušanu ceļojumu apdrošināšanas polisē. Tas var noderēt, ja bērns, spēlējoties vai skrienot, nejauši sabojā viesnīcas, apartamentu, veikala vai citas trešās personas īpašumu. Arī šādi gadījumi ir nonākuši If Apdrošināšanas atlīdzību pieredzē.
Pirms došanās ceļojumā pa Eiropu ieteicams laikus noformēt Eiropas veselības apdrošināšanas karti jeb EVAK un pārbaudīt tās derīguma termiņu. Vienlaikus jāatceras, ka EVAK neaizstāj ceļojumu apdrošināšanu, tāpēc pirms brauciena svarīgi pārliecināties, ka izvēlētā polise sedz ceļojumam aktuālos riskus.