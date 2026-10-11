Vairāk nekā 20 gadu bioloģiskajā saimniekošanā - “Kaņepītes” pašu izaudzēto pārvērš gardos pārtikas produktos
Z/S “Kaņepītes” bioloģiski saimnieko jau vairāk nekā 20 gadu. Saimniecība darbību sāka 1990. gadā ar lopkopību, bet kopš 2004. gada jau strādāja bioloģiski – audzēja graudus, pamazām sākusi ražot savus produktus. Tagad saimniecības sortimentā ir ap 36 dažādu produktu veidu. Graudi tiek pārstrādāti, fasēti un nogādāti pircējiem visā Latvijā.
Saimnieks Guntars Antonijs uzskata, ka Latvijas bioloģiskās pārtikas tirgū vēl ir daudz neizmantotu iespēju. Tomēr bioloģiskajā lauksaimniecībā nevar paļauties uz ātriem risinājumiem, jo jāskatās uz priekšu, jāvēro daba un jādomā par to, kas laukā noticis iepriekšējos gados.
Draugi dzirnavas atved no Skandināvijas
Lauksaimniecībā Guntars darbojas kopš 1990. gada, bet bioloģiskajai saimniekošanai pievērsies 2004. gadā. Sākumā šī izvēle lielā mērā bija saistīta ar laiku, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā un lauksaimniekiem pavērās jaunas iespējas. Saimniecība galvenokārt audzēja graudus un tos pārdeva, tostarp eksportam. Savulaik tika izveidots arī neliels kooperatīvs, taču tas ilgtermiņā nespēja pastāvēt.
Vēlme pašiem izmantot to, ko izaudzē, kļuva par nākamo pagrieziena punktu saimniecības attīstībā. “Gribējās ēst pankūkas no saviem miltiem,” stāsta Guntars. Draugi no Skandināvijas atveda dzirnavas, ar kurām joprojām “Kaņepītēs” maļ graudus. Sākumā produkcija nonāca tikai divos Rīgas veikalos un piedāvājumā bija tikai auzu pārslas un viena veida milti, taču gadu gaitā piedāvājums paplašinājies līdz aptuveni 36 produktiem, tostarp 12–15 dažādiem miltu veidiem.
Saimniecība pati izaudzē izejvielas, pārstrādā, iepako un lielākoties arī piegādā produkciju. Tā nonāk veikalos visā Latvijā, pieejama interneta veikalā. “Kaņepītes” apkalpo aptuveni 300 adrešu visā Latvijā, produkciju sūta arī ar kurjeru un izmanto pakomātus.
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“Kaņepītes” ir ģimenes saimniecība, darbā iesaistās visa ģimene, kā arī pāris algotu strādnieku. Darbi tiek sadalīti pēc tā, kas kuram padodas vislabāk. Citi vairāk pievēršas saimniecības darbiem, citi organizē tirdzniecību un produkcijas apstrādi. Pamazām saimniecības darbos iesaistās arī nākamā paaudze.
Daba diktē savus noteikumus
Šī sezona “Kaņepītēm” nav bijusi viegla – lielās rudens lietavas būtiski apgrūtinājušas ražas novākšanu. “Vakar kūlām griķus,” stāsta saimnieks, norādot, ka laikapstākļi nav ļāvuši citas kultūras novākt laikus. No aptuveni 330 hektāru ap 30 hektāru ražas palikusi uz lauka. Arī griķu kulšana bijusi sarežģīta, daļa vēl nebija pilnībā nogatavojusies, taču laikapstākļi vairs neļāva gaidīt.
Bioloģiskajā lauksaimniecībā īpaši svarīga ir saimnieku pieredze un spēja paredzēt riskus. Konvencionālajā lauksaimniecībā noteiktās situācijās iespējams izmantot ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus, bet, saimniekojot bioloģiski, tas nav atļauts. Tāpēc liela nozīme ir augu maiņai, priekšaugiem un rūpīgai dabas apstākļu vērošanai. “Gads no gada atšķiras, nav divu vienādu gadu,” uzsver Guntars. Viņš uzsver, ka bioloģiskajā saimniekošanā ir jādomā ilgtermiņā, jāvērtē iepriekšējo gadu pieredze, rūpīgi jāplāno augu maiņa un jārēķinās ar laikapstākļiem. Ja kāda kultūra saslimst, iespēju situāciju glābt praktiski nav.
Izaicinājums ir ne tikai izaudzēt, bet arī pārdot
Viens no būtiskākajiem jautājumiem mazai bioloģiskajai saimniecībai ir produkcijas pārdošana. “Kaņepītes” cenšas pēc iespējas lielāku procesa daļu paveikt saviem spēkiem, tomēr ceļš līdz pircējam ne vienmēr ir vienkāršs. Guntars īpaši uzsver vietējā patēriņa nozīmi. Ja Latvijas mazais ražotājs nevar savu produkciju pienācīgi pārdot Latvijā, ir grūti runāt par tālāku attīstību. Savukārt veikala plauktā produkta cena var būt ievērojami augstāka nekā tā, par kādu to saņem no saimniecības, un pircēji par augsto cenu mēdz zvanīt un sūdzēties ražotājam. “Tas ir faktiski 100 % uzcenojums,” norāda Guntars, atgādinot, ka ražotājs veikala cenu nenosaka.
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Ne mazāk sarežģīta ir sadarbība ar skolām, bērnudārziem un ēdinātājiem. Lai gan “Kaņepītēm” ir līgumi ar ēdinātājiem, Guntars uzskata, ka vietējās un bioloģiskās pārtikas izmantošanai publiskajā ēdināšanā vajadzētu būt daudz plašākai. Viņaprāt, nepietiek ar simboliskiem iepirkumiem. Ja skola gada laikā no saimniecības iegādājas tikai dažus kilogramus produkcijas, tas ražotājam īpaši nepalīdz. Guntars uzskata, ka Latvijā daudz vairāk vietējās bioloģiskās pārtikas varētu nonākt pie bērniem un sabiedriskajā ēdināšanā, taču tam traucē sarežģīti procesi un liela birokrātija. Viņš stāsta par situācijām, kad ražotāju apliecinājumu ir daudz, bet reālais pasūtījums pavisam neliels.
Mazajiem uzņēmumiem sarežģīta var būt arī sadarbība ar lielajiem veikaliem. Ir veikalu tīkli, kuros ir liela birokrātija, un dažkārt, lai tiktu pie galarezultāta – produkta plauktos –, paiet vairāki mēneši. “Dabūt viņus pie viena galda un runāt kopā par vienu saimniecību – tas vispār ir neiespējami,” savu pieredzi raksturo Guntars.
Darbaspēka trūkums laukos – ikdienas realitāte
Saimnieks kā vienu no lielākajiem izaicinājumiem min birokrātiju. Mazai saimniecībai, kurā tiek ražoti vairāki desmiti produktu, jānodrošina katra produkta izsekojamība, dokumentācija un dažādas pārbaudes. “Ja tam ir jābūt, tad ir jābūt,” viņš atzīst, vienlaikus norādot, ka šīs prasības mazai saimniecībai nozīmē ļoti lielas izmaksas.
Arī darbaspēka trūkums laukos ir ikdienas realitāte. “Te viņš ir, un te viņa nav,” par darbiniekiem saka Guntars. Ja darbinieks neierodas, lauksaimniecībā darbu nevar vienkārši atlikt, jo produkcija ir jānovāc, jāapstrādā un jānogādā pircējiem. Arī jauniešu nodarbināšanā saimnieks saskata daudz birokrātisku šķēršļu. Ja saimniecībā vasarā vēlētos strādāt nepilngadīgs jaunietis, prasību un uzraudzības dēļ mazam uzņēmumam viņu pieņemt nereti ir pārāk sarežģīti.
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Bioloģiskā niša vēl ir ļoti tukša
Neraugoties uz izaicinājumiem, saimnieks uz bioloģisko lauksaimniecību nākotnē raugās ar optimismu un uzskata, ka šis tirgus Latvijā vēl ir tālu no pilnības. Pašlaik “Kaņepītes” iesaistījušās arī trīs gadus ilgā projektā, kurā tiek audzētas un pētītas lupīnas un iespējas tās izmantot pārtikā. Saimniecību uzrunājis Agroresursu un ekonomikas institūts, un Guntars šo sadarbību vērtē pozitīvi. Viņaprāt, ir interesanti strādāt kopā ar zinātniekiem, selekcionāriem un citiem sadarbības partneriem. Projekts vēl turpinās, tāpēc par rezultātiem pagaidām runāt ir pāragri.
Guntars uzskata, ka bioloģiskās pārtikas tirgus joprojām ir ļoti maz apgūts un cilvēki būtu vairāk jāizglīto par to, ko patiesībā nozīmē bioloģiski ražota pārtika, jo gadās arī dzirdēt, ka bioloģiskais marķējums ir tikai mārketinga triks. Viņš uzskata, ka patērētāju izpratne ir jāveido ilgtermiņā. Cilvēkam jāzina ne tikai tas, kāds izskatās bioloģiskās lauksaimniecības simbols uz iepakojuma, bet arī tas, kādi ir procesi aiz šī produkta – sākot no lauka, beidzot ar laboratorijas pārbaudēm un kontrolēm.
Saimniecības attīstību ierobežo arī finansējuma pieejamība. “Kaņepītēm” ir iegādāta ēka, kuru saimnieki vēlētos attīstīt, taču vairākus gadus nav izdevies to pilnvērtīgi izmantot. Nepieciešami ieguldījumi zemē, tehnikā un ražošanā, bet mazai saimniecībai katrs šāds solis ir rūpīgi jāizvērtē.
Tomēr Guntars uzskata, ka apstāties nav iemesla. Bioloģiskās lauksaimniecības iespējas Latvijā vēl nav izmantotas pilnībā, un saimniecības pieredze apliecina, ka mazs ražotājs var izveidot savu ceļu no lauka līdz gatavam produktam. Taču, lai šāds modelis varētu pastāvēt, nepieciešams arī pircējs, kurš izvēlas uz vietas ražotu pārtiku. “Ja nebūs vietējā patēriņa un veikalā mēs netērēsim naudu vietējai produkcijai, tad mēs netiksim tālāk,” atzīst Guntars Antonijs. Ja patērētāji izvēlēsies Latvijas ražotāju produkciju un veikali būs gatavi to tirgot, mazajām saimniecībām būs iespēja ne tikai izdzīvot, bet arī turpināt augt un attīstīties.
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Raksts tapis sadarbībā ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi (LOSP).