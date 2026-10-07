Cik patiesībā turīgs ir Īlons Masks? Viens aprēķins parāda viņa bagātības apmērus
Uzņēmēja Īlona Maska bagātība atkal pārsniegusi vienu triljonu ASV dolāru. “SpaceX” akciju vērtības kāpums nedēļas sākumā 55 gadus vecā uzņēmēja turību palielinājis līdz aptuveni 1,05 triljoniem dolāru.
Vienlaikus plaisa starp viņu un pārējiem pasaules bagātākajiem cilvēkiem kļuvusi iespaidīga. To labi ilustrē vienkāršs aprēķins. Pasaulē dzīvo aptuveni 8,3 miljardi cilvēku. Ja Masks katram no viņiem uzdāvinātu 89,40 dolārus, viņam paliktu aptuveni 298 miljardi dolāru. Tas joprojām ir pietiekami, lai apsteigtu otro bagātāko cilvēku pasaulē, “Google” līdzdibinātāju Leriju Peidžu. Citiem vārdiem – Masks teorētiski varētu katram pasaules iedzīvotājam nopirkt, piemēram, vakariņas vai jaunu apģērba gabalu un tik un tā saglabāt pasaules bagātākā cilvēka titulu.
Maska turības pieaugumu šoreiz veicinājis gandrīz 8% “SpaceX” akciju vērtības kāpums - viņam pieder aptuveni 4,76 miljardi uzņēmuma akciju. Ievērojamu daļu viņa bagātības veido arī līdzdalība kompānijās “Tesla”, “The Boring Company” un “Neuralink”.
Šī gan nav pirmā reize, kad Maska turība pārsniegusi triljonu dolāru. Pirmoreiz šo vēsturisko robežu viņš sasniedza šā gada jūnijā pēc “SpaceX” akciju cenas strauja kāpuma, taču drīz vien bagātība atkal noslīdēja zem triljona. Augusta sākumā tā bija sarukusi līdz aptuveni 684 miljardiem dolāru, bet kopš tā laika atkal ievērojami pieaugusi.
Uz miljardieru bagātības fona 90 dolāri var šķist kā piliens jūrā, tomēr daudzviet pasaulē tai ir pavisam cita vērtība. Pēc Pasaules Bankas datiem, 2024. gadā vairāk nekā 824 miljoni cilvēku pasaulē iztika ar mazāk nekā trim dolāriem dienā. Līdz ar to ar 89,40 dolāriem teorētiski viņi varētu iztikt aptuveni mēnesi.