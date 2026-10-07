Cīņa par litriem un kilovatiem. Reportāža no transporta izstādes Hanoverē
Kravas automašīnas jau tāpat ir efektīvas, taču izrādās, ka aerodinamika ir zona, kur var daudz ko uzlabot. Šodien esam Hanoverē transporta izstādē, kur prezentē jauno Scania kabīni.
Sākumā jaunā, dinamiskā kabīne šķiet tādi pati kā iepriekšējā. Ieskatoties tuvāk, var atrast vairākas atšķirības, piemēram, durvju rokturi. Scania apgalvo, ka izmainīti arī vējstikla statņi, sānu aizsargi un pat priekšējo lukturu bloki. Bet ko darīt ar spoguļiem? Tie ķer vēju. Varam aizstāt ar atpakaļskata kamerām. Un tieši tas noticis jaunajā kabīnē. Ekrāni ir platāki un zemāki nekā Scania konkurentiem.
Kad iepriekšējo reizi viesojāmies Hanoveres izstādē, Scania prezentēja elektrisko vilcējus. Tagad esam ar tiem braukuši un pat veduši kravas. Jaunākā Scania EV kabīne ir divas reizes garāka. Jautājums - kāpēc? Scania izdomājusi, ka baterijas var atrasties arī aiz kabīnes. Papildus baterijas pakotne palielina gaitas akumulatoru ietilpību par 356 kWh, kamdēļ kravas sastāva nobraukums ar vienu uzlādi var sasniegt 720 km.
Kas attiecas uz papildus baterijām, tas ir drosmīgs solis. Taču citi Hanoveres izstādes eksponāti apstiprināja, ka Scania ir uz pareizā ceļa. Šogad te viss bija par elektrību - megalādētāji, uzlādes risinājumi un, protams, pašas elektriskās mašīnas - gan pie Scania tiešajiem konkurentiem, gan arvien uzstājīgākajiem ķīniešiem. Hanoverē piedalās ne tikai transporta līdzekļu ražotāji, bet arī firmas, kas darbojas specifiskā nozarē, piemēram ražo piekabju grīdas - kā Riga Wood jeb Latvijas Finieris grupa. Hanoveres messes plašajā hallēs vieta atrodas arī mazajam komerctransportam - reizēm pavisam mazajam. Savukārt Gada kravas auto jeb Truck of the Year šogad atzīmē 50 gadu jubileju, un Scania šo titulu izcīnījusi vairākkārt.