Kāpēc 700 un 800 eiro saņēmējiem ir svarīgs katrs atalgojuma eiro?
Izvēloties darba devēju, darbiniekiem Latvijā un Baltijas valstīs vissvarīgākais faktors ir atalgojuma lielums. To savā promocijas darbā noskaidroja Latvijas Universitātes Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes lektore un sociālo zinātņu doktore Annija Vecuma-Veco.
Viņa intervijā portālam Jauns.lv pastāstīja, ka savā promocijas darbā pētīja, kas ir galvenie darba devēja tēlu un darba devēja zīmolu ietekmējošie faktori Baltijas valstīs atšķirīgu paaudžu kontekstā. Pētījumā atklāts, ka visaugstāk novērtētais faktors ir atalgojums, kam seko attiecības ar vadītāju un kolēģiem.
Ne visur atalgojums ir vissvarīgākais
“Es biju mazliet pārsteigta, ka [darba ņēmēju] novērtējumi, galvenās prioritātes bija tik līdzīgas,” viņa teica. Pētījumi par citām valstīm parāda, ka ne visur ir šāda situācija – daudzviet darbiniekiem atalgojums nav vissvarīgākais faktors.
Latvijā un Baltijas valstīs ir ļoti izteikts, ka darbinieki vadās pēc Maslova piramīdas: “Mums vajag atalgojumu, kas mums dod arī drošības sajūtu. Tālāk ir sociālie aspekti: kolēģi un vadītāji.”
Joprojām nejūtamies finansiāli droši
“Mana hipotēze, ko es gribētu pārbaudīt, ir: vai tad, ja Latvijā vai Baltijas valstīs strauji pieaugtu labklājība, atalgojuma faktora nozīme samazinātos vai nesamazinātos. To es šobrīd nevaru pārbaudīt, jo acīmredzami labklājība nav strauji pieaugusi.
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Mana doma bija: mēs tik ļoti tiecamies pēc klasisko Maslova piramīdas vajadzību apmierināšanas, jo mums tās joprojām ir ievainojamā pozīcijā. Mums vēl ir, kur augt,” pētniece teica.
Jāatceras arī austrumu kaimiņš
Nevar objektīvi salīdzināt situāciju dažādās valstīs, ja nav veikti līdzīgi pētījumi, bet pētnieces intuīcija liek domāt: ja mēs Latvijā justos drošāk, tad atalgojums darbiniekiem nebūtu tik nozīmīgs faktors.
Runa ir ne tikai par ekonomisko, finansiālo un materiālo drošību. Jāņem vērā arī ģeopolitiskā situācija un iespējamie kara draudi. Saistībā ar to darbiniekiem atalgojums ir ļoti svarīgs faktors, jo jādomā par uzkrājumiem. “Nenoliedzami tas, ka kaimiņš austrumos mums elpo virsū, kaut kādā mērā ietekmē sajūtu, ko mēs sagaidām no darba devēja,” Vecuma-Veco sacīja.
Augstā amatā atalgojums ne vienmēr ir noteicošais
Vienlaikus viņa norādīja uz pētījumiem, kas liecina, ka, pieaugot darbinieka karjeras līmenim un atalgojumam, algas relatīvā nozīme starp citiem darba izvēles faktoriem var samazināties, jo lielāku nozīmi iegūst tādi aspekti kā darba saturs, autonomija, izaugsmes iespējas un darba–privātās dzīves līdzsvars.
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Protams, jebkuram darbiniekam jebkurā amatā ir svarīgs algas lielums, taču, saņemot augstu atalgojumu, tas parasti vairs nav vadošais faktors. Darbinieks ir pārliecināts, ka viņam nav jāuztraucas par zemu algu un ka tā jebkurā darba vietā būs salīdzinoši augsta. Tādam darbiniekam, izvēloties darba devēju, svarīgāki mēdz būt citi faktori, piemēram, vai viņš darbā var realizēt savus talantus.
Nav tik svarīgi, vai saņem 10 vai 11 tūkstošus eiro mēnesī
Var teikt: ja darbinieka atalgojums ir ļoti zems un viņš dzīvo salīdzinoši trūcīgi, tad algas apjoms ir izteikti svarīgs faktors, izvēloties darba devēju. Savukārt, ja darbinieka atalgojums ir relatīvi augsts, tad tā lielums nav tik ļoti svarīgs.
Piemēram, ja darbiniekam maksā 10 tūkstošus vai 11 tūkstošus eiro mēnesī, tad atalgojuma lielums nav tik ļoti izšķirošs faktors, izvēloties darba devēju. Bet, ja darbinieka alga ir 700 vai 800 eiro mēnesī, tad atalgojuma apjoms ir ļoti nozīmīgs.
Atalgojums ir svarīgs visa vecuma darbiniekiem
Pētījumā analizēta situācija par 2020.gadu, bet ir pamats domāt, ka patlaban situācija Latvijas un Baltijas valstu darba tirgū ir saglabājusies līdzīga. Vecuma-Veco arī piebilda, ka būtisko faktoru vērtējuma pārmaiņas notiek lēni - starp 2014. un 2020.gadu bija relatīvi nelielas atšķirības.
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“Tas ir relatīvi ērtāk darba devējiem, ka tās galvenās lietas nav ļoti strauji mainīgas. Tomēr kopumā jau katrā nozarē to, kas ir būtiski darbiniekiem, ir lietderīgi vērtēt atsevišķi, lai būtu precīzākie dati un pieeja.”
“Viennozīmīgi nevar teikt, ka atalgojums ir vienīgais faktors, uz ko cilvēki skatās, bet tas ir svarīgs. Bez pārspīlēšanas, bet tas ir nozīmīgi visām paaudzēm,” pētniece rezumēja. Šeit var iepazīties ar pilnu pētījumu: