“Sazinieties ar mums, vai arī visu nopludināsim.” “ASOS” klienti saņēmuši satraucošu ziņu
Apģērbu un kosmētikas interneta veikala “ASOS” lietotāji Lielbritānijā savos telefonos saņēmuši neparastu paziņojumu, kuru, pēc visa spriežot, izsūtījuši hakeri. Tajā kibernoziedznieki apgalvo, ka uzlauzuši "ASOS" sistēmas, un draud nopludināt iegūtos datus, vēsta BBC.
Tulkojumā no angļu valodas saņemtais ziņojums ir apmēram šāds: “Cienījamie ASOS datu aizsardzības un IT speciālisti, mēs esam pilnībā kompromitējuši "Snowflake" instanci. Sazinieties ar mums, pretējā gadījumā mēs to nopludināsim,” teikts paziņojumā, kas parādījies tieši “ASOS” mobilajā lietotnē, ko redzējuši tūkstošiem pircēju. Sociālajos tīklos desmitiem cilvēku dalījušies ar ekrānuzņēmumiem, neizpratnē vaicājot, kas noticis.
Īpaši neparasts ir veids, kādā iespējamie uzbrucēji par sevi paziņojuši. Kiberdrošības uzņēmuma “Check Point” pārstāve Šarlote Vilsone norāda – ja tiks apstiprināts, ka kiberuzbrukums noticis, tas būs ļoti nopietns incidents, jo hakeri faktiski pārvērtuši paša “ASOS” lietotni par savu izpirkuma vēstuli. Parasti šādas sarunas starp uzņēmumiem un kibernoziedzniekiem notiek privāti un slepenībā.
Hakeru paziņojumā apgalvots, ka kompromitēta datu platformas “Snowflake” sistēma. Tā piedāvā uzņēmumiem rīkus lielu datu apjomu glabāšanai un analizēšanai. Pagaidām gan nav zināms, vai “ASOS” izmanto šo platformu un vai uzbrucēji patiešām piekļuvuši kādiem klientu datiem. Paziņojumā ievietota arī saite uz grupējuma “Xuanye Group” kanālu vietnē “Telegram”. Kiberdrošības eksperti norāda, ka iespēja nosūtīt paziņojumu tieši “ASOS” lietotnes lietotājiem varētu liecināt par plašāku piekļuvi uzņēmuma sistēmām, ne tikai datubāzei, kuru hakeri apgalvo, ka uzlauzuši.
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“ASOS” pagaidām nav publiski sniedzis komentāru par notikušo, tādēļ nav apstiprināts ne uzbrukuma apmērs, ne tas, vai klientu dati ir nonākuši svešās rokās.