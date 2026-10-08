Kristaps Melbārdis: aitkopībā jāapvieno pieredze, zināšanas un tehnoloģijas
Aitkopība Latvijā vairs nav tikai tradicionāla saimniekošana ar dažiem mājlopiem ganībās. “Mežoku” saimnieka Kristapa Melbārža pieredze rāda, ka arī aitkopību iespējams veidot kā mūsdienīgu un pārdomātu gaļas ražošanas nozari. Saimniecībā lielākoties strādā ģimene – Kristaps, viņa sieva un trīs bērni, savukārt laukos un ar tehniku – arī algots darbinieks.
Saimniekošana sākās ar pavisam nelielu ganāmpulku – desmit aitām. Pamazām tas auga, un šodien saimniecībā ir aptuveni 1000 aitu, no kurām vidēji 500–600 ir aitu mātes. Saimniecības kopējā platība ir ap 200 hektāru, no kuriem aptuveni 130 hektāri tiek izmantoti lauksaimniecībā, tostarp ganībām. Lielākoties tās ir dabīgās pļavas, jo smilšainās augsnes un vietējo klimatisko apstākļu dēļ ar jaunu zālāju sēšanu jābūt piesardzīgiem.
Ar vienu šķirni vien nepietiek
Ganāmpulka palielināšana pati par sevi nekad nav bijusi galvenais mērķis. Kristaps Melbārdis jau sākotnēji aitkopību izvēlējās ar konkrētu ieceri ražot gaļu. “Mežoku” attīstībā būtisks pagrieziena punkts bija gaļas šķirņu ieviešana. 2008. gadā saimniecībā no Igaunijas tika ievestas pirmās Teksela šķirnes aitas. Mērķis bija skaidrs – ražot kvalitatīvu gaļu, un tam nepieciešams kvalitatīvs ģenētiskais materiāls.
Laika gaitā saimniecībā nonāca pie secinājuma, ka ar vienu šķirni vien nepietiek. Lai jēru produkciju varētu nodrošināt visu gadu, tika veidoti krustojumi ar citām šķirnēm. Šobrīd ganāmpulkā pārstāvētas vairākas gaļas šķirnes, tostarp Teksels un Dorsets, bet vaislai tiek izmantoti arī Šarolē un Sufolkas šķirnes teķi. Galvenais fokuss ir uz gaļas šķirņu mājlopiem un kvalitatīvas jēra gaļas iegūšanu.
Kristaps Melbārdis gaļas kvalitāti nevērtē pēc viena kritērija. Viņa skatījumā ģenētikai, ēdināšanai un dzīvnieka turēšanas apstākļiem katram ir aptuveni vienāda nozīme. “Ja mēs tā viennozīmīgi pateiktu, tad no katras sadaļas pa 30 procentiem. Tātad ģenētika būs 30 %, ēdināšana būs 30 % un vide, kurā jūs to dzīvnieku turēs, būs nākamie 30 %,” viņš skaidro. Viņaprāt, nevienu no šiem faktoriem nevar izslēgt. Katra saimniecība veido savu modeli, ņemot vērā pieejamos resursus un konkrētos apstākļus.
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Mainīt priekšstatu par aitkopību kā nozari
Viens no Kristapa Melbārža mērķiem ir mainīt priekšstatu par aitkopību kā nozari, kurā dzīvnieki vienkārši tiek palaisti ganībās un pēc tam pārdoti. Viņa pieredze rāda, ka arī aitkopībā iespējams izmantot intensīvas ražošanas principus, tehnoloģijas un zinātniski pamatotu pieeju.
Šajā ziņā nozīmīga ir arī viņa pieredze cūkkopībā. Kristaps darbojas arī cūkkopības nozarē, un no tās iegūtās zināšanas ir pārnesis uz aitkopību. Viņš Latvijā sācis eksperimentēt ar intensīvāku jēru nobarošanu bez ganīšanas sistēmas, pielāgojot ēdināšanu un tehnoloģiskos procesus. Pasaulē, tostarp Kanādā, Ķīnā un Amerikā, darbojas ļoti lielas aitkopības saimniecības, kur ražošana tiek organizēta industriāli ar precīzi plānotām plūsmām un ražošanas cikliem. Arī Latvijā, viņaprāt, ir iespējams domāt par aitkopību kā profesionālu un tehnoloģiski attīstītu ražošanu.
“Mežoku” produkcija nonāk gan Latvijas, gan ārvalstu tirgū. Aptuveni 20 % produkcijas tiek eksportēti, galvenokārt caur sadarbības partneriem Skandināvijā, bet lielākā daļa – aptuveni 80 % – paliek vietējā tirgū, tostarp Kurzemē.
Vietējā patēriņa nozīmi Kristaps Melbārdis uzskata par īpaši būtisku. Eksports dod iespēju dažādot noieta tirgus, tomēr vietējais patērētājs ir stabilitātes pamats brīžos, kad starptautiskajā tirgū rodas satricinājumi vai tiek traucēta loģistika. Viņa skatījumā ir svarīgi, lai patērētājam būtu iespēja izvēlēties Latvijas izcelsmes produktu un lai šī izvēle būtu apzināta.
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Gaļas ražotājam jārēķinās ar tirgu un klimatu
Viens no būtiskākajiem stereotipiem, ko Kristaps gribētu mainīt, ir priekšstats, ka aitas ir mazprasīgi dzīvnieki, kuru audzēšanā nav nepieciešamas lielas zināšanas vai investīcijas. “Pirmais – ir jāmaina domāšana,” viņš saka, uzsverot, ka jebkura lopkopības nozare prasa specifiskas zināšanas, pieredzi un nepārtrauktu izglītošanos. Viņa skatījumā arī aitkopībai jāvirzās no vienkārša, ekstensīva modeļa uz nozari, kurā tiek izmantotas zinātnes atziņas un tehnoloģijas. Tieši šāda pieeja saimniecībai var nodrošināt ekonomisko dzīvotspēju un konkurētspēju.
Lai arī aitkopība Latvijā spēj nodrošināt vietējo tirgu ar jēra gaļu, nozarei ir savi izaicinājumi. Viens no tiem ir izmaksas. Aitkopības pašizmaksa nav salīdzināma ar valstīm, kur klimatiskie un ražošanas apstākļi ir pilnīgi citādi. Tāpēc, pēc Kristapa Melbārža domām, Latvijā nevajadzētu vienkārši kopēt citu valstu modeļus. Jāstrādā ar vidi, kāda mums ir, un jāmeklē risinājumi, kā izmaksas pielāgot Latvijas apstākļiem.
Plēsēji un slimības – riski, kurus nevar ignorēt
Līdzās tirgus izaicinājumiem aitkopībā būtisks risks ir plēsēji. Saimniecība atrodas teritorijā, kur meži ir tuvu ganībām, tāpēc aizsargājamo dzīvnieku nodarītie postījumi ir ikgadēja problēma. Valsts atbalsta mehānismi ir ļāvuši saimniekiem investēt aizsargājošos žogos, tomēr arī tas neizslēdz risku. Ja postījumi atkārtojas, zaudējumi jāsedz saimniekam, un Kristaps norāda, ka tieši šā iemesla dēļ daļa aitkopju katru gadu pārtrauc saimniekošanu.
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Papildu satraukumu rada arī dzīvnieku slimības. Kā vienu no riskiem viņš nosauc zilās mēles slimību, kas pēdējos gados rada ekonomiskus zaudējumus aitkopības nozarei Eiropā. Lai arī Latvija atrodas salīdzinoši tālu no vietām, kur šī problēma ir īpaši izteikta, nozares saimniekiem šāds risks rada papildu nenoteiktību.
Tomēr “Mežoku” saimniecība turpina attīstīties, un ģimene cenšas pēc iespējas vairāk būt pašpietiekama. Aptuveni pirms septiņiem gadiem saimniecībā tika uzstādīti saules paneļi. Viens no iemesliem bija praktisks – elektrības padeves pārtraukumi saimniecībā iepriekš gada laikā varēja atkārtoties pat desmit reižu.
Nākotne jāizvēlas pašiem
Kristaps Melbārdis uzskata, ka Latvijas aitkopības nākotne lielā mērā būs atkarīga no tā, vai nozare spēs mainīt domāšanu par savu produktu un ražošanas modeli. Aitkopība var būt ne tikai tradicionāla lauksaimniecības nozare, bet arī profesionāla, intensīva un zināšanās balstīta gaļas ražošana. Un arī patērētāja izvēlei šajā stāstā ir sava nozīme.
Izvēloties Latvijā audzētu gaļu, nauda paliek vietējā ekonomikā un atgriežas valstī dažādos veidos. Saimnieka skatījumā vietējo ražotāju attīstība nav tikai lauksaimnieku jautājums, tā ir daļa no kopējās valsts ekonomiskās labklājības. “Jo vairāk attīstīsim savus ražotājus, jo vairāk valsts varēs atļauties investēt savos cilvēkos,” uzsver Kristaps Melbārdis.
“Mežoku” saimniekošanas pamatā nav tikai vēlme izaudzēt vairāk. Tā ir vēlme saprast, kā izaudzēt kvalitatīvāk, efektīvāk un tā, lai Latvijas aitkopībai būtu vieta gan vietējā tirgū, gan ārpus Latvijas robežām.
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Raksts tapis sadarbībā ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi (LOSP).