Kulbergs reaģē uz "airBaltic" plānotajām atlaišanām: "Aiz šiem skaitļiem ir cilvēki un viņu ģimenes"
Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" paziņojums par darbinieku skaita samazināšanu ir smaga ziņa, bet uzņēmuma vadībai jārīkojas atbildīgi un darbinieki jāinformē laikus un personīgi, kā arī jāievēro visas likuma prasības, atzina Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Viņš norādīja, ka "airBaltic" restrukturizācijas plāns paredz vispirms samazināt floti līdz 36 lidmašīnām un vēlāk to pakāpeniski palielināt līdz 41. Tas nozīmē arī mazāk darbinieku. "Uzņēmuma paziņotās 500 līdz 700 darba vietas nav tikai skaitļi. Aiz tām ir cilvēki un viņu ģimenes," atzina premjers. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka lēmumi par konkrētiem cilvēkiem vēl nav pieņemti.
Kulbergs izcēla, ka Nodarbinātības valsts aģentūrai (NVA) jābūt gatavai palīdzēt ar jauna darba atrašanu, pārkvalifikāciju un konsultācijām. "Šie ir kvalificēti cilvēki ar vērtīgu pieredzi, un mūsu interesēs ir palīdzēt viņiem pēc iespējas ātrāk atrast nākamo darba iespēju," sprieda premjers.
Jau ziņots, ka aviokompānija "airBaltic" saistībā ar biznesa plānā paredzēto darbības samazināšanu potenciāli varētu atlaist no 500 līdz 700 darbiniekiem, izriet no lidsabiedrības paziņojuma medijiem.
Patlaban lidsabiedrībā strādā apmēram 3000 cilvēku, tādējādi varētu tikt ietekmēti aptuveni 20% darbinieku. Atbilstoši pašreizējām prognozēm izmaiņas varētu skart no 500 līdz 700 amata vietām "airBaltic" bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā. Precīzs pozīciju skaits vēl neesot noteikts un var mainīties procesa gaitā.
Minētais diapazons atspoguļo gan pašlaik notiekošās konsultācijas ar arodbiedrībām par iespējamiem samazinātas slodzes risinājumiem pilotiem un salona apkalpes darbiniekiem, gan jaunu organizatorisko struktūru izstrādi uzņēmumā kopumā. Tās plānots definēt līdz oktobra vidum.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Detalizētāka informācija darbiniekiem tikšot sniegta oktobrī. Uzņēmumā uzsver, ka, ņemot vērā, ka individuāli lēmumi vēl nav pieņemti, patlaban ir pāragri norādīt iespējamo ietekmi uz atsevišķām bāzēm, uzņēmuma funkcijām vai darbinieku grupām.
"airBaltic" par kolektīvo darbinieku skaita samazināšanu ir informējusi Nodarbinātības valsts aģentūru. Aģentūra darbiniekiem nodrošinās individuālās vai grupu informatīvās konsultācijas, informāciju par aktualitātēm darba tirgū un NVA pakalpojumiem, kā arī karjeras konsultācijas un konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus.
Latvijas Aviācijas arodbiedrības (LAA) prezidente Dace Kavasa aģentūrai LETA teica, ka arodbiedrība ziņu par potenciāli atlaižamo darbinieku skaitu uzzināja dažas minūtes pirms notika prezentācija darbiniekiem, kā arī par šiem skaitļiem neesot notikušas nekādas sarunas.
Arodbiedrība kopš 6. septembra esot prasījusi precīzus datus par atlaižamo skaitu, ko paredz gan Darba likums, gan Eiropas Savienības (ES) direktīva, bet saņēmusi atteikumu.
Kavasa atzina, ka ir notikušas sarunas par 85% jeb nepilnu darba slodzi, kā arī par to plānots vienoties, lai samazinātu atlaižamo skaitu. Pēc viņas teiktā, lielākā daļa LAA biedru ir pauduši gatavību pāriet uz šādiem līgumiem.
Viņa piebilda, ka tādējādi pilotiem un stjuartiem varētu piedāvāt šādu nepilna laika opciju, savukārt, piemēram, attiecībā uz tehniķiem un tehniskās apkopes darbiniekiem sarunas sāksies oktobra vidū. "Patlaban nav skaidrs, kas ar šiem 500-700 darbiniekiem ir domāts," viņa uzsvēra.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.