XPENG X9 un L03: divi ļoti atšķirīgi elektroauto ar ambiciozām tehnoloģijām
Šoreiz TAVS AUTO TV uzmanības centrā nonākuši divi visnotaļ īpaši XPENG jaunumi. Pirmais ir iespaidīgais septiņvietīgais X9, kas apvieno minivena praktiskumu ar luksusa klases komfortu un sportiska auto cienīgu dinamiku. Otrs ir krietni kompaktākais un pieejamākais L03, kas varētu ieinteresēt daudz plašāku elektroauto pircēju loku.
XPENG X9 ir viens no tiem automobiļiem, kuru, pirmo reizi ieraugot, gribas kārtīgi izpētīt. Futūristiskais dizains, iespaidīgās pasažieru sēdekļu regulēšanas iespējas, masāžas funkcijas un milzīgais ekrāns pie griestiem rada teju kosmosa kuģa sajūtu. Taču viens no lielākajiem pārsteigumiem sagaida, nospiežot akseleratora pedāli. Jaudīgākā versija 100 km/h spēj sasniegt 5,9 sekundēs, kas šāda izmēra ģimenes minivenam ir visai iespaidīgs rezultāts.
X9 ir 5,3 metrus garš un piedāvā trīs sēdekļu rindas. Atkarībā no versijas tā elektromotoru jauda ir 235 vai 370 kW, pieejama priekšējo vai visu riteņu piedziņa, bet ar vienu uzlādi iespējams veikt līdz pat 600 kilometriem.
Tomēr elektroauto ikdienas lietošanā ne mazāk svarīgs par maksimālo nobraukumu ir uzlādes ātrums. X9 izmanto 800 voltu arhitektūru, un XPENG norāda, ka ideālos apstākļos 10 minūšu uzlāde var papildināt nobraukuma rezervi par aptuveni 300 kilometriem.
Kosmosa kuģa salīdzinājums nav tikai par dizainu. Lai nodrošinātu drošības un vadītāja asistentu darbību, X9 apkārtni nepārtraukti uzrauga trīs augstas frekvences radari, 12 ultraskaņas sensori un 12 kameras. Auto spēj pats atrast un ieņemt stāvvietu, kā arī izbraukt no tās. Remote Parking Assist ļauj automobili novietot stāvvietā attālināti, vadītājam atrodoties ārpus auto.
X9 aprīkots arī ar 360 grādu kameru un tā saukto caurspīdīgās šasijas funkciju, kas centrālajā ekrānā palīdz redzēt šķēršļus tieši zem automobiļa un tā tuvumā. Adaptīvā kruīza kontrole, joslu asistenti, aklās zonas uzraudzība un automātiskā avārijas bremzēšana papildina plašo elektronisko palīgu klāstu.
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Par spīti iespaidīgajiem izmēriem X9 pie stūres nešķiet neveikls. Viens no iemesliem ir aizmugurējo riteņu piestūrēšana. Pateicoties tai, 5,3 metrus garā auto apgriešanās rādiuss ir tikai 5,4 metri.
Komfortu papildina divkameru pneimopiekare, kas spēj regulēt gan atsperojuma stingrību, gan automobiļa augstumu 90 mm diapazonā. Rezultātā X9 spēj komfortabli tikt galā arī ar sliktākas kvalitātes ceļiem, vienlaikus saglabājot pietiekami precīzu vadāmību.
Ja X9 bāzes cena 69 900 eiro un tā iespaidīgie izmēri nozīmē, ka šis auto nebūs piemērots katram, tad otrs jaunums, XPENG L03, pretendē uz daudz plašāku auditoriju.
L03 bāzes versijas cena sākas no 36 900 eiro. Atkarībā no modifikācijas jauda ir no 180 līdz 285 kW, bet ar vienu uzlādi iespējams nobraukt līdz 520 kilometriem. Jaudīgākā AWD Performance versija attīsta 285 kW jeb aptuveni 387 ZS un 100 km/h sasniedz 4,5 sekundēs.
Interesants ir arī L03 dizaina stāsts. Tā izstrādi vadīja JuanMa Lopez, kurš iepriekš strādājis ar tādiem autoražotājiem kā Ferrari, Lamborghini, Audi un SEAT. L03 pasaules pirmizrāde notika Minhenē, automobilim vienlaikus piesakot sevi 65 pasaules tirgos.
Ar 4,65 metru garumu un 2,85 metru riteņu bāzi L03 salonā nebūt nav mazs. Turklāt tajā izmantoti vairāki neierasti risinājumi. Tradicionālā instrumentu paneļa šeit nav vispār. Tā vietā svarīgākā informācija vadītājam tiek projicēta 26,8 collu head-up displejā.
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Praktiskuma cienītājiem interesants būs arī priekšējais bagāžas nodalījums jeb frunk. Tā ietilpība sasniedz 102 litrus, tāpēc to grūti saukt tikai par vietu uzlādes vadiem. Tas jau ir pilnvērtīgs papildu bagāžas nodalījums.
X9 un L03 pārstāv divas ļoti atšķirīgas elektroauto pasaules. X9 demonstrē, cik tehnoloģiski sarežģīts, komfortabls un vienlaikus dinamisks var kļūt liels septiņvietīgs ģimenes auto. Savukārt L03 šīs pašas ambīcijas mēģina piedāvāt kompaktākā un finansiāli pieejamākā formātā.