Volvo EX60: elektroauto, kuru pēc testa brauciena negribas atdot
Šo Tavs Auto TV stāstu sāksim no otra gala. Pēc testa brauciena ar jauno Volvo EX60 rodas jautājums, kādēļ daži autoražotāji spēj radīt automobili, kas jau pirmajos kilometros dāvā braukšanas prieku, drošības sajūtu, mieru un komfortu, kamēr citi, lai kā censtos, līdz tam īsti netiek. Pilnīgi iespējams, ka daudzi, iekāpjot EX60 un satverot tā stūri, vairs nevēlēsies to atlaist.
Lai novērtētu jauno Volvo, testa braucienā mums pievienojās SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars, kurš bankā strādā jau 27 gadus un savulaik pārdevis arī daudz automobiļu pēc to līzinga termiņa beigām. Arī pats Arnis jau četrus gadus ikdienā pārvietojas ar elektroauto, novērtējot to dinamiku un komfortu.
Vizuāli 4803 mm garais EX60, jo īpaši raugoties no aizmugures, nedaudz atgādina klasiskos 90. gadu kantainos Volvo. Asas līnijas, gandrīz vertikāla aizmugure un universālim raksturīgas virsbūves proporcijas šeit apvienotas ar moderniem LED lukturiem un iespaidīgiem 22 collu riteņu diskiem. Turklāt dizainam ir arī praktiska nozīme. EX60 gaisa pretestības koeficients ir tikai 0,26, kas palīdz samazināt enerģijas patēriņu un palielināt nobraukumu.
EX60 ir pirmais Volvo, kas būvēts uz jaunās SPA3 elektriskās platformas, izmantojot cell-to-body tehnoloģiju. Akumulators ir integrēts pašā automobiļa virsbūves struktūrā, ļaujot samazināt svaru un uzlabot konstrukcijas efektivitāti.
Interesants tehnoloģiskais risinājums ir arī tā sauktā mega casting tehnoloģija. Tā vietā, lai automobiļa nesošo konstrukciju veidotu no daudzām atsevišķām detaļām, liela daļa EX60 aizmugurējās grīdas konstrukcijas tiek izgatavota kā viena augstā spiedienā lieta alumīnija detaļa. Vairāk nekā 80 atsevišķas tērauda detaļas iespējams aizstāt ar vienu lējumu. Rezultāts ir mazāks svars, mazāk savienojumu un vienkāršāka konstrukcija.
Mazāks svars un stingrāka virsbūve palīdz arī vadāmībai. Pie EX60 stūres auto šķiet vienlaikus komfortabls, stabils un pārsteidzoši precīzs. Tā ir īpašība, kuru tehnisko parametru tabulā ierakstīt ir grūti, taču pie stūres to var sajust gandrīz uzreiz.
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EX60 izmanto 800 V elektrisko arhitektūru, kas ļāvusi uzlabot gan energoefektivitāti, gan uzlādes ātrumu. Jaudīgākā P12 AWD versija ar vienu uzlādi spēj nobraukt līdz 810 km, bet, izmantojot 400 kW ātro uzlādi, 10 minūtēs iespējams uzņemt enerģiju vēl aptuveni 340 km nobraukumam.
Arī salonā viss ir ļoti skandināvisks, plašs un mierīgs. Garā riteņu bāze un pilnīgi plakanā grīda nodrošina daudz vietas arī aizmugurē sēdošajiem, savukārt dažādu mantu glabāšanas vietu ir tik daudz, ka gandrīz prasītos vēl tikai kumode. Par muzikālo noformējumu rūpējas 28 skaļruņu Bowers & Wilkins audiosistēma ar skaļruņiem pat galvas balstos. Kopā ar Apple Music un Dolby Atmos sanāk iespaidīgs maģītis uz riteņiem ar dīvānu, kumodi un līdz pat 510 zirgspēkiem.
Mūsu testa automobilis ir aprīkots ar diviem elektromotoriem, visu riteņu piedziņu un 95 kWh akumulatoru. Sistēmas kopējā jauda sasniedz 510 ZS, bet ar vienu uzlādi iespējams nobraukt līdz 660 km.
Protams, šīm īpašībām ir arī atbilstoša cena. EX60 bāzes versija ar vienu elektromotoru un aizmugurējo riteņu piedziņu maksā no 63 671 eiro, savukārt mūsu testa automobiļa cena nedaudz pārsniedz 78 tūkstošus eiro.
Elektroauto var vērtēt pēc jaudas, akumulatora ietilpības, uzlādes ātruma, ekrānu izmēriem un sekundēm līdz simtam. Taču EX60 atgādina, ka automobilī joprojām ir svarīgs vēl kaut kas. Sajūta, ko tas rada jau pirmajos kilometros, tas, kā auto reaģē uz vadītāja kustībām, un cik ātri rodas sajūta, ka automobilis tevi saprot.