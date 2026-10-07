Škoda Peaq: jaunais septiņvietīgais elektroauto Škodas modeļu klāsta virsotnē
Karoq, Kamiq, Kodiaq, Enyaq, Elroq. Šie nosaukumi beidzas ar burtu Q, kas Škodas modeļu pasaulē norāda uz krosovera tipa automobili. Tagad modeļu klāsta pašā augšgalā nostājies Peaq. Arī nosaukums nav izvēlēts nejauši. Tas radies no angļu vārda peak jeb “virsotne”, tādējādi uzsverot jaunā modeļa flagmaņa statusu.
Peaq stāsts sākās 2022. gadā ar konceptauto Vision 7S. Tā uzdevums bija parādīt Škodas nākotnes vīziju par ietilpīgu septiņvietīgu elektroauto, kas ar vienu uzlādi spētu veikt aptuveni 600 kilometru. Tagad šī ideja pārtapusi sērijveida automobilī.
Peaq ir 4,87 metrus garš, bet gandrīz trīs metrus garā riteņu bāze ļāvusi salonā izvietot trīs sēdekļu rindas. Tehniski tam ir jūtama radniecība ar līdz šim lielāko Škodas elektroauto Enyaq. Atkarībā no versijas Peaq pieejams ar aizmugures vai visu riteņu piedziņu.
Modeļu klāsts sākas ar Peaq 60 versiju, kurai ir 150 kW jauda, aizmugures piedziņa un 63 kWh akumulators. Tālākiem braucieniem interesantākas ir Peaq 90 un 90x versijas ar 91 kWh akumulatoru, kas ir lielākais, kāds līdz šim uzstādīts elektriskai Škoda. Peaq 90 attīsta 210 kW, savukārt pilnpiedziņas 90x jauda sasniedz 220 kW. Ieskrējiens līdz 100 km/h aizņem 6,7 sekundes, kas vairāk nekā divas tonnas smagam ģimenes automobilim ar iespēju pārvadāt septiņus cilvēkus ir visai cienījams rezultāts.
Lielā akumulatora uzlāde no 10 līdz 80 procentiem pie piemērota ātrās uzlādes punkta aizņem aptuveni 28 minūtes. Savukārt vairāk nekā 600 kilometru sniedzamība nozīmē, ka garākos ceļojumos maršruts vairs nav jāplāno tikai no viena lādētāja līdz nākamajam.
Škoda ir demonstrējusi arī to, cik ekonomisks Peaq var būt īpašos apstākļos. Ražotāja pārstāvji ar vienu uzlādi veikuši 936 kilometrus garu braucienu no Mlada Boleslavas Čehijā līdz Zandvortai Nīderlandē, sasniedzot vidējo enerģijas patēriņu 9,19 kWh uz 100 kilometriem.
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Peaq nav tikai ietilpīgs ģimenes auto. Pilnpiedziņas versija spēj vilkt līdz divām tonnām smagu piekabi. Savukārt piecvietīgā konfigurācijā bagāžas nodalījuma tilpums sasniedz iespaidīgus 935 litrus. Papildus tam priekšā pieejams vēl 37 litru bagāžas nodalījums, kurā var novietot uzlādes vadus un citas mantas. Septiņvietīgajā konfigurācijā, kad tiek izmantotas visas trīs sēdekļu rindas, bagāžai paliek 299 litri.
Iespaidīgs ir arī panorāmas jumts. Tā vairāk nekā 2,1 kvadrātmetru lielais stiklojums ir lielākais Škoda vēsturē. Tradicionālās žalūzijas vietā izmantots elektrohromatiskais stikls, kas sadalīts deviņos segmentos un ļauj atsevišķi regulēt to aptumšojumu.
Arī salonā Škoda izmēģinājusi sev neraksturīgus risinājumus. Centrā novietots 13,6 collu vertikāls Android ekrāns, kuru iespējams pagriezt arī horizontāli. Ražotājs paredzējis, ka pilnvērtīga ekrāna orientācijas maiņas funkcionalitāte tiks nodrošināta ar turpmākiem programmatūras atjauninājumiem.
Tradicionālā automobiļa atslēga vairs nav obligāta. Digitālo atslēgu iespējams glabāt saderīgā viedtālrunī vai viedpulkstenī. Automobilis atpazīst vadītāju, atslēdzas un ir gatavs braukšanai. Digitālo atslēgu iespējams koplietot vēl ar četriem cilvēkiem.
Komfortam pieejama Relax pakotne ar ventilējamiem un masāžas funkciju aprīkotiem priekšējiem sēdekļiem un elektriskiem kāju balstiem. Par mūziku rūpējas Sonos audiosistēma ar 16 skaļruņiem un 755 vatu jaudu.
Vienlaikus nav pazudusi Škodas tradicionālā Simply Clever filozofija. Lietussargs durvīs, ledus skrāpis pie uzlādes vāciņa, pārdomāti mantu nodalījumi un logu tīrītāji ar pašās slotiņās integrētām mazgāšanas sprauslām ir tikai daži no praktiskajiem risinājumiem.
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Visbeidzot vēl viens būtisks skaitlis ir cena. Latvijas cenrādī Peaq 60 Selection cena sākas no 48 990 eiro.
Škodas ceļš uz savu virsotni jeb Peaq nav vainagojies ar tūkstoš zirgspēkiem vai eksotisku superauto. Čehi izvēlējušies to, ar ko Škoda tradicionāli bijusi spēcīga: daudz vietas, praktiskumu un pārdomātus ikdienas risinājumus, apvienojot tos vienā no tehnoloģiski ambiciozākajiem automobiļiem markas vēsturē.