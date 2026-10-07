Niklāvs Mičulis par “Huawei Watch GT 7 Pro”: pulkstenis aktīvai ikdienai
Aktīvs dzīvesveids nozīmē ne tikai treniņus sporta zālē – tā ir arī ikdienas kustība, pārgājieni, aktīvi ceļojumi un rūpes par savu pašsajūtu. Satura veidotājs Niklāvs Mičulis, kurš pats regulāri sporto un daudz laika pavada kustībā, izmēģināja “Huawei Watch GT 7 Pro”, lai saprastu, kā tas iekļaujas viņa ikdienā un vai spēj būt noderīgs ne tikai treniņos.
Elegants dizains un funkcijas aktīvai ikdienai
“Pirmais, ko pamanīju, bija dizains. Tas man tiešām ļoti patika. Neskatoties uz to, cik daudz tehnoloģiju un funkciju ir iekšā, no ārpuses tas izskatās ļoti elegants un diezgan klasisks. Nav sajūtas, ka uz rokas būtu kaut kāds ļoti tehnoloģisks gadžets,” par savu pirmo iespaidu stāsta Niklāvs. Viņam ir svarīgi, lai pulksteni varētu nēsāt visas dienas garumā, nevis tikai sportojot, un “Huawei Watch GT 7 Pro” šajā ziņā atbilst viņa ikdienai. Pulksteņa korpusā izmantots titāna sakausējums un nanokeramika, savukārt 1,47 collu AMOLED displeju aizsargā safīra stikls.
Ikdienā Niklāvs pulksteni visbiežāk izmanto treniņos un kardio, īpaši sekojot līdzi pulsam un kardio zonām. “Man laikam visnoderīgākā ir tieši pulsa uzraudzība un kardio zonas. Treniņa laikā vari ļoti ātri redzēt, kurā zonā atrodies, un nav vienkārši jāpaļaujas uz sajūtām,” viņš saka. “Huawei Watch GT 7 Pro” piedāvā vairāk nekā 100 sporta režīmus, tāpēc to iespējams pielāgot dažādām aktivitātēm – no skriešanas un riteņbraukšanas līdz pārgājieniem un ziemas sporta veidiem.
No treniņa līdz pārgājienam
Pulkstenis noder arī ārpus sporta zāles. Tā kā Niklāvam patīk pārgājieni un aktīvi ceļojumi, viņš īpaši izceļ “Backtracking” funkciju, kas ļauj sekot iepriekš veiktajam maršrutam. “Ja esi kaut kur mežā vai uz takas un neesi līdz galam pārliecināts, pa kuru ceļu atnāci, ir ļoti forši, ka vari izsekot savu iepriekšējo maršrutu,” viņš stāsta. Āra aktivitātēm noder arī pulksteņa pozicionēšanas sistēmas, kas paredzētas precīzākai maršruta izsekošanai.
Savukārt ikdienas lietošanā Niklāvs negaidīti lielu uzmanību sācis pievērst miega un atjaunošanās datiem. “Sākumā nedomāju, ka tam pievērsīšu tik daudz uzmanības, bet tagad ir interesanti no rīta paskatīties, kā nakts ir pagājusi un vai tas sakrīt ar to, kā pats tajā dienā jūtos.” “Huawei Watch GT 7 Pro” ar “TruSense” tehnoloģiju apkopo informāciju par dažādiem veselības un aktivitātes rādītājiem, ļaujot uz savu ikdienu paskatīties plašāk – ne tikai pēc treniņa rezultātiem.
Vēl viena lieta, ko Niklāvs novērtē, ir baterijas darbības laiks. Atkarībā no lietošanas režīma pulkstenis var darboties līdz pat 21 dienai, tāpēc par tā uzlādi nav jādomā katru vakaru. “Īpaši ceļojot vai dodoties pārgājienos, ir ļoti patīkami zināt, ka pulkstenis vienkārši turpinās darboties un nav jāstaigā apkārt ar vēl vienu lādētāju vai jāmeklē rozete,” viņš saka.
Vairāk informācijas, lai labāk saprastu savu ikdienu
Niklāvs uzsver, ka “Huawei Watch GT 7 Pro” nav pilnībā mainījis viņa treniņu rutīnu, taču tas ir devis vairāk informācijas, pēc kuras vadīties. Iespēja redzēt pulsu, kardio zonas, aktivitāti un citus rādītājus ļauj salīdzināt dažādus treniņus un saprast, kā mainās slodze. “Man patīk redzēt, ko esmu izdarījis, un pēc tam salīdzināt dažādus treniņus. Tas rada tādu nelielu papildu motivāciju nākamreiz izdarīt vēl nedaudz vairāk,” stāsta Niklāvs.
Pēc testa viņš pulksteni raksturo kā ierīci, kas vienkārši iekļaujas ikdienā, nevis pieprasa tai pielāgoties. “Man patīk tas, ka es par to ikdienā īpaši nedomāju, bet tajā pašā laikā, kad man kaut ko vajag, visa informācija ir uz rokas. Neatkarīgi no tā, vai eju uz treniņu, dodos pārgājienā vai vienkārši pavadu dienu pilsētā, pulkstenis vienkārši ir tur un dara savu.”
Tieši šo daudzpusību Niklāvs uzskata par vienu no būtiskākajām “Huawei Watch GT 7 Pro” priekšrocībām – tas apvieno klasisku dizainu ar plašām sporta, veselības uzraudzības un ikdienas funkcijām, turklāt nav jāuzlādē katru vakaru. “Patīk, ka viedpulkstenis konstanti neatgādina, ka tas ir viedpulkstenis. Tas vienkārši tur ir, tas vieš uzticību un eleganti pilda savu funkciju,” viņš rezumē.