Elektroauto kļūst pieejamāki: "Latvijas e-auto 2026/27" budžeta klasē jau desmit modeļi
Elektroautomobiļi ar katru gadu kļūst pieejamāki arvien plašākam pircēju lokam. To apliecina arī konkursa “Latvijas e-auto” trešās sezonas dalībnieku sastāvs. 2026./27. gada fināla testos piedalās 33 elektroauto modeļi no 20 ražotājiem, un gandrīz trešdaļu no tiem var ierindot budžeta klasē.
Šogad par uzvaru budžeta ieskaites grupā cīnās BYD Dolphin Surf, Cupra Raval, Kia EV2, MG4 Urban, Nissan Micra, Renault 4 E-Tech un Volkswagen ID. Polo, kā arī trīs modeļi, kuru bāzes cena tikai nedaudz pārsniedz 30 000 eiro: Ford Explorer, Omoda 5 un Volkswagen ID.3 Neo. Lētākie konkursa dalībnieki pieejami jau par aptuveni 24-25 tūkstošiem eiro.
Tomēr tikai bāzes cena ne vienmēr parāda patieso automobiļa vērtību. Ķīnas ražotāji nereti jau sākuma komplektācijā piedāvā ļoti plašu aprīkojumu. Piemēram, BYD Dolphin Surf Boost par 24 490 eiro papildaprīkojuma sarakstā būtībā atstāj tikai speciālās virsbūves krāsas. Savukārt pilnībā aprīkota Omoda 5 E maksā 33 990 eiro.
Eiropas ražotāji biežāk piedāvā plašākas komplektāciju un papildaprīkojuma izvēles iespējas, tādēļ sākotnēji pievilcīgā cena var ievērojami pieaugt. Piemēram, Ford Explorer un Volkswagen ID.3 Neo cena no aptuveni 33 tūkstošiem eiro, izvēloties jaudīgākas modifikācijas un papildaprīkojumu, var pārsniegt pat 45 tūkstošus.
Līdzīga situācija ir arī ar citiem modeļiem. MG4 Urban maksā no 25 490 līdz 30 990 eiro, Kia EV2 no 28 990 līdz 37 490 eiro, Renault 4 no 29 590 līdz 38 490 eiro, bet Nissan Micra no 27 290 līdz 34 190 eiro.
Tātad izvēle kļūst arvien plašāka, bet pircējam svarīgi skatīties ne tikai uz cenu reklāmā. Būtiski ir salīdzināt arī baterijas ietilpību, nobraukumu, jaudu un to, kas par konkrēto cenu jau ir iekļauts automobiļa komplektācijā.