Pirmais brauciens ar jauno Škoda Peaq Austrijā
Škoda modeļi neatkarīgi no izmēra bijuši samērā vienkārši automobiļi, taču tad Škoda uzbūvēja šo. Škoda Peaq ir 4,8 metrus garš, pilnībā elektrisks SUV, kurā ražotājs uzdrošinājies ieviest augstākus aprīkojuma standartus. Jau modeļa nosaukums - tulkojumā "'virsotne" liecina par lielām ambīcijām.
Arī 86 kWh netto baterija ir lielākā kādu jebkad esam sastapuši Škoda elektromobilī. Zem priekšējā pārsega atrodams pārdomāts organaizers, kur ir vieta visiem kabeļiem un pat bagāžnieka pārsegam.
Otrā rindā pasažieri jūtas kā kungi, bet vajadzētu ielīst arī trešajā rindā. Sevišķi ērti tur nav, tāpēc pietiktu ar pieciem sēdekļiem, taču septiņvietīgam Peaq var saņemt maksimāli lielāko EKKI atbalstu. Salons priekšā ir saprotams un pretimnākošs. Ir gan liels head - up displejs, gan vertikāls ekrāns un fiziskas pogas “klimatam”.
Iepazīšanos ar Škoda Peaq gaitā sākām pa pavisam maziem un nomaļiem ceļiem. Skaņas izolācija ir līmenī. Škodai patīk uzsvērt Peaq īpašās virsbūves krāsas, panorāmas jumtu, aptumšojas 9 segmentos un tamlīdzīgas lietas. Bet patīk braukt ar Peaq. Škoda sola Peaq vairāk nekā 600 km sniedzamību, bet rūpnīcas komanda ar to pieveikusi pat 936 km ar vienu uzlādi. Mums tādus brīnumus neizdevās piedzīvot, jo mūsu automašīna no viesnīcas ar pilnu bateriju startēja ar 400 km.
Peaq sākuma cena ir mazāka par 49 000 eiro, bet bagātīgi aprīkots elektromobilis diez vai maksās vairāk par 67 000 eiro. Kas tad ir Škoda Peaq konkurenti? Vistuvāk šajā klasē ir Peugeot e-5008, tomēr Peugeot īsti netur līdzi aprīkojumā un apdarē. Līdz ar to jāskatās augstāk, bet tur nav nekā cita kā Hyundia Ioniq 9 un KIA EV9, kuri maksā gandrīz 100 000 eiro. Iznāk, ka Peaq nav konkurentu. Latviju jaunais Škoda Peaq sasniegs oktobra vidū, un pasūtījumi jau tiek pieņemti un notiek.