Degvielas cena septembrī pieaugusi par teju 10 procentiem.
Bizness un ekonomika
Šodien 13:59
Mēneša laikā degvielas cenas pieaugusi par teju 10 procentiem
2026. gada septembrī, salīdzinot ar 2026. gada augustu, vidējais patēriņa cenu līmenis degvielai pieauga par 9,6 %, vēsta Centrālās statistikas pārvalde (CSP).
Būtiskākā ietekme uz degvielas cenu pieaugumu bija dīzeļdegvielas cenu kāpumam par 10,3 %. Benzīna cenas palielinājās par 8,3 %, auto gāzes par 1,8 %.
2026. gada septembrī, salīdzinot ar 2025. gada septembri, vidējais patēriņa cenu līmenis degvielai pieauga par 35,3 %. Gada laikā dīzeļdegviela sadārdzinājās par 39,1 %. Benzīna cenas pieauga par 29,5 % un auto gāze kļuva par 3,0 % dārgāka. Salīdzinot ar 2025. gada vidējo cenu līmeni, degvielas cenas 2026. gada septembrī bija par 32,6 % augstākas. Dīzeļdegvielas cenas bija par 37,2 % augstākas, benzīna cenas par 25,7 %, auto gāzes cenas par 1,2 %.